Los que deben estar, pero no están

En mi comentario de la semana pasada expresé mi preocupación porque en Nicaragua encontremos pronto una salida al problema político que vivimos. Por los desempleados, los exiliados, los presos, por la economía nacional y por la paz que tanto necesitamos. Una salida que no puede ser otra más que el diálogo sincero y de buena fe entre Gobierno y oposición, con un solo tema: reformas electorales que conduzca a elecciones con resultados incuestionables.

Una vez establecido el diálogo, naturalmente saldrán subtemas necesarios para crear el ambiente electoral propicio con la tranquilidad y confianza que se requiere, incluyendo el tema de los privados de libertad, la conformación de un nuevo Consejo Supremo Electoral, etc. Por ser un problema político, dije que consideraba un error que se prescindiera de los partidos políticos en la Alianza Cívica y en la Unidad Azul y Blanco, pues el diálogo sería político y todas las elecciones son actos políticos.

Algunos reaccionaron negativamente argumentando que los partidos están desprestigiados, que no atraen al pueblo, que en su historia hay corrupción y acuerdos que favorecieron al actual Gobierno. Pero, sean estos señalamientos justos o no, ningún partido o movimiento político en Nicaragua está exento de errores y culpas, y si vamos a la historia encontraremos acciones y vínculos que señalar en todos.

Por otra parte, tanto en la Alianza como en la Unidad hay un predominio de políticos que tienen origen e ideología sandinista, disidentes del FSLN, aunque no todos miembros del MRS. No tengo nada en contra de ellos por su ideología u origen político. Incluso, respeto mucho a personas como el doctor Ernesto Medina, el doctor Carlos Tünnermann, etc. Pero, no es correcto ni conveniente continuar manteniendo en esas organizaciones el claro predominio de una ideología política, si se pretende que sean representativas de toda la oposición nicaragüense. Es necesario completar con un balance de todos los sectores políticos.

Integrar a los otros partidos políticos como tales, en mi opinión sería lo normal; independientemente de su fortaleza, capacidad y experiencia, o bien de los errores, culpas y rechazo que puedan tener, por las razones que fueren; sean con o sin representación parlamentaria o personalidad jurídica (como fue en la UNO de 1989). Pero si no lo quieren así, hay otra opción, que sería incluir en la Alianza y la Unidad, además de los representantes de la empresa privada, de los gremios y movimientos juveniles, solo a individuos a título personal, pero con un balance de todas las ideologías políticas. Ya tienen una amplia representación de sandinistas disidentes del FSLN. Hay que balancearlo con personas liberales, conservadoras, social cristianas, etc.

En el ínterin he conocido el proyecto de ley del PLC. Me parece una iniciativa loable (al menos alguien está trabajando y proponiendo cosas concretas). Creo improbable que lo apruebe la Asamblea Nacional con la mayoría del FSLN.

También creo que sustituir a la Alianza y la Unidad como interlocutores ante el Gobierno es difícil, pues ya se han dado a conocer —con todos sus errores y defectos a superar— y tienen apoyo mediático nacional e internacional (trato de ser realista y objetivo). Sin embargo, muchos elementos del proyecto del PLC deberían ser considerados seriamente e incorporados en los esfuerzos de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco.

No sugiero excluir a nadie, pero además de los personajes sandinistas disidentes que las integran, deberían incorporar a liberales como José Rizo, Francisco Aguirre Sacasa, Miguel Rosales, conservadores como Noel Vidaurre, Donald Lacayo Núñez, Iván Saborío hijo, socialcristianos como Azucena Ferrey, personas sin partido como Humberto Belli. Hay muchos que deberían ser incorporados.

Solo doy algunos ejemplos. Deben ampliarse y enriquecerse con personas representativas de todo el espectro político. La Alianza y la Unidad vienen siendo lo mismo y debería fusionarse en una sola, actuando como “asamblea representativa” de la oposición, donde se tomen decisiones por consenso o mayoría.

Pero para sentarse a dialogar con el Gobierno, deben elegir no más de tres o cinco representantes. Sí “de verdad” queremos lograr un diálogo y acuerdos con el Gobierno, que resulten en unas elecciones incuestionables y otros logros —posibles de conseguir aún antes— como la libertad de los presos y el regreso de los exiliados, no conv

iene que la representación opositora y empresarial tenga un peso tan grande de disidentes del FSLN. Eso no ayuda a posibilitar el diálogo con el Gobierno ni a obtener los mejores resultados.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com