La justificada salida del país de Carlos Fernando Chamorro, aumentando la cifra de periodistas independientes pro patria que se han ido, me coloca frente a una vieja frase que se dice utilizaba Robespierre en la Revolución francesa, pero que me parece más apropiada en Marat, quien publicaba “El amigo del Pueblo” y es “La verdad es la culpable”…

No es necesario ser periodista beligerante para resguardarse por decir la verdad, como lo comprueba, la salida del doctor Rafael Solís…La verdad es la culpable de la prisión injusta de tantos colegas, de la búsqueda de asilo por parte de otros, y de la presión colocada encima de quienes aún permanecen adentro con sus spikes puestos.

La verdad molesta señalando errores graves, cuestionando arbitrariedades, intentando clarificar, pero es útil…Hace poco el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo en una de sus conferencias diarias, con publicación en diferentes medios: “El objetivo principal de mi gobierno es que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores o a adversarios, como sucedía”. Palabras de un estadista consciente que gobierna para todos.

Antes se pudo hacer

En otros tiempos ya idos, la mayor proyección del Frente Sandinista la aseguraron los periodistas comprometidos con la causa revolucionaria, que se fajaron retando al somozato en diferentes medios, “toreando” incluso a ciertos dueños.

Era un tiempo en que se hacían circular publicaciones clandestinas como “Trinchera” de la GPP. Cuando triunfó la revolución, no fue necesario hacer una convocatoria para ver a esa inmensa mayoría que permaneció en el país —haciéndose sentir también utilizando el periodismo de catacumbas— volcarse hacia los medios.

Recuerdo la primera reunión para darle forma a Barricada, con Danilo Aguirre, quien no necesitó irse del país, dirigiendo el esfuerzo múltiple en el local donde estaba Novedades. No exagero, pero aún algunos miembros del periódico desaparecido del gobierno derrocado, redactores y fotógrafos encontraron espacios para laborar en medios de la revolución.

Ahí estaban Eduardo Hollman, Carlos Carrión y Carlos Fernando, por supuesto, ese día del nacimiento de Barricada y seguramente lo recuerdan con esa alegría en principio contagiosa, y más adelante, transformada en una frustración. Un día después llegó Daniel, se acercó a mi mesa y me preguntó por Alexis Argüello.

La desinformación es grave

Perder el contacto con la verdad, sobre todo en una crisis, es lo peor que le puede ocurrir a un gobernante. Napoleón siempre exigió de Talleyrand y Fouche, la información correcta. No quería estar engañado. Trump enfrenta diariamente una batería encabezada por el Washington Post y el New York Times, que le grafican la verdad cada amanecer. No le gusta, pero está al día y eso tiene una gran utilidad.

En la entrada a una de sus residencias aquí en West Palm Beach donde me encuentro, hay un rotulo en su contra. Ni lo manda a quitar, ni pide que investiguen quién o quiénes lo colocaron…El encarcelamiento de Miguel Mora, Lucía Pineda y tantos otros colegas, la salida de Carlos Fernando Chamorro, la voz más incómoda para el Gobierno, como apunta El País en España, la distancia tomada por los periodistas nicaragüenses que se refugian en Florida, el silencio que se quiere imponer a todos los que cuestionan, ahora con los medios escritos en la mira, obligará al gobernante a sentirse desorientado entre quienes solo le

dicen lo que quiere escuchar, y preguntarse aturdido: ¿Y ahora, quiénes me dirán la verdad?c