La mujer de Chico Perico, Rosita Alvírez o la Martina y otras más en el mismo saco: El machismo

La misoginia padece profundas raíces históricas en toda la bolita del mundo, como diría la actual prisionera, Lucía Pineda Ubau. Chico Perico asesina a su mujer como tantos hombres nicaragüenses y con la mayor desenvoltura criminal la hace picadillo, la prepara para el comercio, para venderla hecha chorizo con irresponsabilidad infame, sin temor ni piedad.

Pero en sus cálculos económicos o de fines inconfesables no toma en consideración el repudio ciudadano que puede enfrentar, así quiero comprenderlo, porque nadie compra esa carne maldecida, fruto de su felonía.

En su vil proceder no existen alusión ni respeto al derecho y a la moral que se manifiesten o se dejen entrever en forma alguna. Al parecer, la autoridad no existe para investigar, juzgar, sancionar, etc. un acto de tamaña delincuencia. El hecho delictivo como tal no merece ni mención. Y para qué si solo se trata de una mujer.

En el colmo del cinismo, la Rosita Alvírez o la Martina -el día de sus muertes respectivas- gozan de grandísima y envidiable suerte, puesto que de los tres o seis balazos que les propinan, el ritmo es el mismo, solo uno es mortal. Y lo mismo que en el primer caso, Rosita y Martina pasan a “mejor vida” sin pena ni gloria, aclaro, más bien con la pena de su muerte.

En nuestra amada y sufrida Nicaragua de la actualidad, una larga lista de mujeres de distinta condición socioeconómica son objeto de diferentes presiones jurídicas, debido a las sanciones que por motivos políticos les han sido impuestas.

Enumero los nombres de algunas damas a modo de ejemplo ya que la lista de las sancionadas, investigadas, detenidas, acusadas, condenadas o en cualquier otra condición, es mucho mayor, veamos: Lucía Pineda Ubau, periodista; Irlanda Jerez, odontóloga y comerciante; Amaya Coppens, estudiante universitaria de Medicina; María Adilia Peralta, abogada y folklorista; Ruth Matute, vendedora de cosméticos, con severos problemas en su corazón, cuyo esposo también se encuentra detenido; las hermanas Olesia y Verónica Muñoz Pavón, la primera es soprano del coro de la iglesia de Niquinohomo.

Y paro aquí de enumerar. Como expresé anteriormente, hay otras damas enlistadas que padecen diferentes situaciones, pero en el principio fundamental figura la motivación política, más ante todo, la mujer de Chico Perico, la Rosita y la Martina y las detenidas en Nicaragua conllevan la ‘’despreciable esencia” de ser mujeres. Por ello se demanda su libertad como acto de justicia y de reivindicación en busca de paz y reconciliación como anhelo de los nicaragüenses.

Y por supuesto, junto al grupo de mujeres que en casos como el que se vive merecen la prioridad y que al fin se les debe otorgar su debido primer lugar, disponemos también de un listado de varones que en circunstancias similares a las que enfrentan las mujeres, esperan tratamiento humanitario justo y pronta libertad.

La aplicación del contenido y espíritu de los derechos humanos solo pueden generar paz, armonía y mejora sustancial de la economía. Nunca más la economía aplicada por Chico Perico que hizo chorizos de su mujer, para recibir dinero a cambio, pero solo logró el repudio ciudadano.