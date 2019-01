Nacimos para ser libres, sin cadenas y sin amos

Estamos en un momento de nuestra historia donde tenemos que luchar de nuevo por ser libres, por poder dejarles a nuestros hijos un país donde todos seamos iguales y que el poder no sea eterno.

Necesitamos asegurarnos que no vuelva nunca más la violencia como herramienta de control y sometimiento en contra de la libertad de los nicaragüenses.

Tenemos que tener la madurez para no llegar al abismo, para no permitir que los violentos vengan de donde vengan, tengan la impunidad para amedrentar e impedir que tengamos un país para todos.

No quisiera ni pensar, ni si quiera imaginarme, que la fotografía del futuro de Nicaragua sea el presente de los venezolanos.

Tanto odio, tanto dolor y muertes, un país en ruinas, una sociedad polarizada y tristemente una sola salida, la sublevación del pueblo por hartazgo y cansancio, por desesperanza, por la falta de un entendimiento nacional.

Jamás voy a estar de acuerdo con la violencia, no podemos promoverla, no debemos provocarla y tampoco debemos avalarla, ni permitirla, venga de donde venga.

Mucho dolor y heridas se están abriendo en nuestro país, sucesos como la muerte de los policías de Río San Juan, no puede ser justificada y mucho menos enaltecida o reivindicada como algo bueno.

Al igual que no estoy de acuerdo en eso, tampoco lo estoy con la justificación que se quiere dar de las vidas de nuestros hermanos que hoy no están, yo lo único que sé, es que eran nicaragüenses y que no debieron morir bajo ningún motivo.

Tenemos ante nosotros la última oportunidad para un diálogo por la paz, el ofrecimiento de México el cual deberíamos agradecer por su genuino interés o de la Unión Europea nuestros mayores socios de desarrollo social.

Estos ofrecimientos por el amor de Dios aprovechémoslos por Nicaragua, no puede existir fin superior que servirle a nuestro pueblo y a nuestro país.

Todavía sigo creyendo y talvez con un poco menos de ánimo que podemos encontrar una salida pacífica a todo esto.

Pensemos en los cientos de miles de hermanos que están sin trabajo, las decenas de miles de exiliados que se fueron del país buscando un futuro mejor.

Gente buena, profesionales, hermanos de a pie, campesinos y jornaleros, que deseo que puedan regresar pronto, para que juntos construyamos una patria nueva para todos.

Pareciera tan lejano un entendimiento, pero no creo que sea así, solo necesitamos que se pronuncie la cordura, la sensatez y con tan solo aceptar un diálogo este país de inmediato se pone de pie.

Existe la oportunidad de construir un puente de entendimiento, evitar los errores y enfocarnos en unas elecciones libres y supervisadas.

Se debe abrir más la oportunidad a otros sectores de la sociedad para que puedan participar y representar todos los sentimientos e intereses de los nicaragüenses.

No nos obliguen a tener interlocutores y menos con los partidos políticos que han sido la ruina y los culpables que hoy estemos a como estamos.

Los supuestos partidos políticos de oposición solo representan el 3% si acaso todos juntos, de la población votante de nuestro país, si no permitimos a los ciudadanos buenos y honrados que nos representen, nunca vamos a tener un país viable y mucho menos una paz permanente.

Tratemos siempre de pensar y actuar por nuestro país, no ataquemos a los que piensan diferentes, no caigamos en la venganza y en la generalización, pidamos fuerzas a Dios, para que nos guíe a todos, a todos por Nicaragua.

No a la violencia, nunca a la violencia, sí a la paz con dignidad.