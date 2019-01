Encuentro Dariano de León

En la histórica capital letrada de nuestra patria, como lo he demostrado en múltiples trabajos impresos sobre León de Nicaragua, se desarrolló el Décimo Séptimo Simposio Internacional Rubén Darío.

En la histórica capital letrada de nuestra patria, como lo he demostrado en múltiples trabajos impresos sobre León de Nicaragua, se desarrolló el Décimo Séptimo Simposio Internacional Rubén Darío. Dos intervenciones tuve en este acontecimiento cultural que desde su inicio en 2003 ha recibido el apoyo del Banco Central de Nicaragua.

Consciente de la importancia de esta convocatoria anual en homenaje al Bolívar literario de Hispanoamérica, el BCN patrocina la jornada que se desarrolla cada 19 de enero en su Biblioteca Tomás Ruiz y en la cual distribuye sus publicaciones relacionadas o no con Darío. Como se sabe, dicha institución ha rendido tributo al nicaragüense máximo desde su fundación en 1960. Así, nuestro mayor orgullo nacional figura en los billetes y monedas conmemorativas que ha emitido.

Al mismo tiempo, es notable su aporte al estudio y difusión de la obra rubendariana. Basta citar primero la antología Heraldos del Nuevo Mundo: Darío y Vallejo (1997) y los ensayos y artículos publicados a partir del 74 en el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación, entre ellos los compilados en las Memorias de cuatro simposios que han tenido en la oratriz María Manuela Sacasa de Prego ––hija y sobrina de poetas leoneses–– su propulsora inevitable e insustituible.

Igualmente, cabe referir cuatro ediciones darianas por el BCN: Escritos políticos (2010), Biografía ilustrada de Rubén Darío para niños (2015), Antología poética (2016) y Novelas completas (2017), cuya presentación tuvo a mi cargo el sábado 19, de acuerdo con el programa correspondiente. También fue la segunda vez que una funcionaria del BCN ––Helena Ramos–– coordina académicamente el Simposio. Este aún no ha perdido nada de su original entusiasmo, definido por el mismo Darío como “esa virtud juvenil capaz de producir cosas brillantes y hermosas”. Y algo hermoso y brillante fue el espectáculo escénico y danzario “La cabeza del rawí”, desplegado magistralmente al final del acto inaugural por la Compañía de Ballet de Nicaragua y la Escuela Nacional de Ballet del Instituto Nicaragüense de Cultura. En realidad, consistió en una interpretación artística sustentada en el poema homónimo de Darío (remontado a 1884) y en la música del más grande compositor orquestal de Nicaragua: el leonés Luis A. Delgadillo. En realidad, dicho espectáculo podría lucir en cualquier teatro de los países más civilizados, pues supera la barrera del idioma.

Como dariísta fecundo y permanente, ya en vías de extinción, recomiendo que el próximo Simposio se concentre en la prosa de Darío, la cual constituye aproximadamente el 90 por ciento de su producción creadora y es mil veces más desconocida (y mucho menos reconocida) que su obra en verso. El más grande lírico de la lengua española en todos los tiempos, como sostenía Gabriela Mistral, afirmó en Los Raros (1896): “Todo verdadero poeta es un excelente prosador” y sus cuentos, crónicas, críticas de arte, semblanzas, etc., no desmerecen ser valoradas como su poesía. De ahí que el próximo libro rubendariano que editará el Banco Central de Nicaragua serán los Cuentos completos, con estudio introductorio, hemerografía cronológica y bibliografía comentada por el suscrito, y glosario en su mayor parte elaborado, más fijaciones textuales, de Helena Ramos.

Aproveché también para felicitar al INC por su doble edición electrónica de la obra dariana: El viaje a Nicaragua e Intermezzo tropical (1909), pues todo nicaragüense que se juzgue culto no lo será nunca mientras no haya leído y releído dicha obra: la primera formulación identitaria de nuestro pueblo y una exégesis totalizadora de nuestra tierra, ya que constituye un deslumbrante descubrimiento telúrico de su patria y también una aproximación a la idiosincrasia de sus habitantes, a quienes caracterizó como alegres, aguerridos, altivos, apasionados, aventureros, emprendedores y vibrantes. Además, Darío elogió en El viaje […] los rasgos del mestizo nicaragüense: elementos raciales indígenas, habilidades creativas y el espíritu de empresa y aventura.

Sin duda, las autoridades superiores del BCN mantendrán el sostenido aporte que debe, puede y siempre desea ofrecer a los consolidados Simposios Darianos de nuestra valiente y viril ciudad de León. Y concluyo transcribiendo esta cita del gran poeta chileno Vicente Huidobro (1893-1948): “Quienes conocemos los fundamentos del arte y la poesía modernos, sabemos que desde Góngora hasta nosotros no ha existido otro poeta en nuestro idioma fuera de Rubén Darío, y por ello lo reconocemos y admiramos. Rubén: puedes dormir tranquilo. Cuando todos hallamos desaparecido, aún tu nombre seguirá escrito entre dos estrellas”.