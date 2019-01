Venezuela, Nicaragua y el Papa Francisco

Algunos han criticado recientes referencias del papa Francisco a Venezuela y Nicaragua. Concretamente me referiré a Danilo Arbilla, un periodista argentino que escribió:

Dijo el Papa: “Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia.” La crítica de Arbilla vino con interrogantes de asombro: “…(???) ¿Cuándo? ¿En los próximos seis años en que Nicolás Maduro pretende mantenerse en el poder ilegítimamente y a sangre y fuego si es preciso?”

Arbilla no entiende que cuando el Papa dice “este tiempo de bendición” se refiere a la Navidad, cuando los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo como una bendición de esperanza para todas las naciones. (Gálatas 3:16). Claro que, quienes ven en la Navidad solo un tiempo para recibir regalos, comer, beber y reírse con el jo, jo, jo de Santa Claus, no entienden este tiempo de bendición en que se renueva la esperanza. ¿Es censurable renovar la esperanza en que Dios ayude al pueblo venezolano a cambiar su situación y poder lograr la concordia que hoy no tienen? ¿Desear que puedan vivir en paz, armonía y fraternidad? Son nobles deseos que no implican asumir —como tergiversa Arbilla— que “Maduro se quede a sangre y fuego en el poder”. ¿Acaso Arbilla pretende que los venezolanos nunca jamás vuelvan a vivir en concordia?

También dijo dijo el Papa: “Que los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos para que no prevalezcan las divisiones y las discordias.” Criticó Arbilla también mostrando asombro: “…(???) ¿Cómo? ¿Con la resurrección de los más de 300 muertos, recobrando la libertad de prensa, sin apaleamientos, con el fin de la dictadura Ortega-Murillo, que tiene las mismas aspiraciones que Maduro?”

Yo preguntaría a Arbilla, ¿acaso es malo desear que los nicaragüenses lleguemos a sentirnos hermanos? ¿Que podamos llegar a superar para siempre “las divisiones y las discordias” que desde nuestra Independencia hasta el día de hoy han sido la causa de tantas guerras, dictaduras, represión, atraso y pobreza? El Papa deseó para nosotros lo mismo que nosotros deseamos, no está obviando la situación dolorosa que estamos viviendo; al contrario, desea que logremos erradicar el dolor que causan “las divisiones y las discordias” por las que hemos derramado demasiada sangre y lágrimas durante 200 años. ¿Por qué criticarlo?

¿Qué molesta a algunos? ¡Que el Papa no haga una declaración política condenando concreta y directamente a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua! Algunos critican sin saber, porque desconocen cómo se relaciona la Iglesia con el mundo y no entienden que el Papa actúa colegiadamente con los obispos. El Papa siempre denuncia los pecados sociales: las dictaduras, las violaciones a los derechos humanos, las injusticias, la corrupción, la explotación y las estructuras económicas que causan pobreza. Condena el pecado social de gobiernos, grupos económicos e individuos. Pero como pastor universal, normalmente no denuncia culpables en casos concretos porque eso corresponde, cuando cabe, a cada iglesia particular, a la Conferencia Episcopal de cada país o al obispo de cada diócesis. El Papa respeta el ámbito propio de los obispos. Excepcionalmente interviene directamente, pero casi siempre a solicitud de los obispos y de acuerdo con ellos. Juan Pablo II y Benedicto XVI así actuaron, naturalmente. Es que la Iglesia no

es solo el Papa, somos todos, y donde están nuestros obispos está el Papa. El papa Francisco conoce y respalda los pronunciamientos de los obispos de Venezuela y Nicaragua, en comunión con él, y no ha considerado necesario agregar nada, más que tenernos presente y dedicarnos algunas palabras cariñosas.

Pero, además, la Iglesia actúa con cuidado de no cerrar las puertas para tender puentes, facilitar diálogos, reconciliación y paz. ¿Incluyendo enemigos? ¡Sí señor! ¡Así es! Quienes no son cristianos, como Arbilla, no lo pueden entender. Amar y perdonar a los enemigos no entra en su lógica. Es que el cristianismo no sigue la lógica del mundo, es “locura” para el mundo (1 Corintios 1:18). Jesús claramente nos dice: “Reconcíliate primero con tu hermano antes de presentar tu ofrenda en el altar. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen eso mismo los demás? Si ustedes no perdonan, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y maltratan.” (Mateo 5 y 6. Lucas 6).

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com