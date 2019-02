La princesa Psiquia de Rubén

Evocación del cristianismo naciente es el cuento de título más extenso de Darío: “Historia prodigiosa de la princesa Psiquia, según se halla escrita por Liborio, monje, en un códice de la Abadía de San Hermancio y Liria” (publicado en diciembre, 1894). El nombre de Psiquia remite al alma (la psyché de los griegos) y al personaje mitológico de Psique, la amada de Eros. Al mismo tiempo, es una princesa –como la famosa Sonatina de Prosas profanas– abatida por el desasosiego. Pero ella no espera al feliz caballero que la adore y llegue de lejos, vencedor de la muerte, a encenderle los labios con su beso de amor. El desasosiego de Psiquia es otro y nada tiene que ver con el amor, la gloria, la fuerza y la ciencia.

Imitando, además del título, los subtítulos de los acápites de los libros antiguos, como los de caballerías, Darío describe primero la ciudad de un vastísimo y escondido reino de Asia, donde moran Psiquia y su padre. En el segundo acápite, reitera la belleza de Psiquia y cuenta cómo su padre la inició en los secretos de la magia; pero un día amaneció desolada y tristísima.

En el tercero, narra los varios modos que el rey empleó para averiguar la causa de la desolación de su hija y cómo llegan un príncipe de la China, otro de Mesopotamia, otros del país de Golgonda, de Ormuz, Persia, Arabia y la India. Pero ninguno de ellos logra ser el elegido por ella. En consecuencia, su padre insiste en convocar a otros caballeros como los sarracenos y los originarios de la Galia y del reino que sería Inglaterra. En seguida, convoca a sabios de orientales y a otros de lejanos países. Finalmente, a los tres reyes magos vecinos: Baltasar, Gaspar y Melchor, quienes contemplan largo rato a Psiquia.

En el cuarto acápite, Darío cuenta que los tres reyes vecinos le hablan a Psiquia de un ilustre y santo llamado Tomás (el apóstol y testigo táctil de las llagas del Cristo resucitado) que en su país les había bautizado en nombre del verdadero Dios.

Entonces Psiquia, poniéndose de pie, revela la causa de su lamentable tristeza y mudez: “––¡Oh, enviado del más grande de los dioses, considera cuál será mi desolación y mi honda pena, pues no puedo llevar a mis labios el agua única que puede calmar la sed de mi alma! No es el amor ¡oh príncipes! lo que está oculto a mis ojos, pues sé cómo son sus raras dulzuras, sus portentosas maravillas y los secretos todos de su poder […] no es la gloria, cuyas palmas conozco y he escuchado resonar en el más espléndido y admirable de los carros triunfales; no es la fuerza, y así no me he conmovido ante el desfile de los conquistadores que han pasado cubiertos de hierro […].// ¡Oh extranjero! ––exclamó con voz más alta y solemne––, el secreto cuya posesión será mi única dicha, tan solamente un hombre puede enseñármelo, un hombre de tu país, que en estos momentos pasa a muchas leguas de aquí, camino de la Galia, vestido con una áspera túnica, apoyado en un tosco bordón, ceñidos los riñones con una cuerda […]”

Se refería a Lázaro de Betania, el resucitado según un capitulo del evangelio de Juan (11, 1-45). Tomás convoca a Lázaro, a pesar de su respuesta, ¿no sabes que tus deseos son contra la voluntad el Padre? […]. Lázaro era pálido. No se podía contemplar sus ojos sin sufrir un vértigo desconocido. Mas los ojos de Psiquia, sonriente, se clavaron en ellos, como queriendo penetrar violentamente en alguna oculta y profunda tiniebla. Él se acercó con lentitud a la princesa y le habló dos palabras al oído. Psiquia escuchó y quedó dulcemente dormida./ –Psiquia, Psiquia –rugió el enorme rey. Psiquia estaba dormida para siempre.

Con la muerte de la princesa –a quien traslada su preocupación metafísica, Darío asume la imposibilidad de poseer el más tremendo de los secretos: el conocimiento del más allá de la muerte, únicamente otorgado a Lázaro. Comparto, finalmente, la observación de Gabriela Mora: que la “Historia prodigiosa de la princesa Psiquia…” se emparenta con las leyendas bíblicas de Las fuerzas extrañas (1906) de Lugones, anticipándose en su escritura, “y tiene ciertas notas escriturales que resuenan a las que van a caracterizar el tan celebrado estilo de Borges”.