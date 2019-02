La inviable oferta del Kremlin

En Venezuela, Moscú y Washington se disputan el poder. Los unos propugnan por la democracia; los otros por el reetiquetado paleosocialismo: la dictadura disfrazada.

La democracia está probada: es libertaria, próspera, tranquilizadora, dignificante; la apoyan los países con valores del orbe. Al poschavismo impulsado por la idea del otro alemán Heinz Dietrich Steffan, lavacara del Marx mohoso y farsante; ambos teóricos inexperimentados, le apoyan las potencias no democráticas: Rusia, China, y otros Estados africanos y asiáticos. Según el mismo canciller venezolano Arreaza, son 60 países. Hay 196 en el mundo.

¿La oferta rusa tiene buena sustentación o viabilidad?

Mi punto: Los emprendimientos del Kremlin surgen al asociarse con estados dictatoriales enfrentados a Estados Unidos. Moscú asume, inicialmente, estas alianzas con regímenes tercermundistas. Por sí no encontraría amigos decentes. Su estrategia consiste en escamotear desafectos; no yace en mercadear un modelo humanitario exitoso que otros compren. Rusia tiene tres desventajas: 1) hoy debe competir contra dos hiperpotencias que le superan económica y tecnológicamente: Estados Unidos y China; 2) la oferta occidental es más gustosa: la democracia; 3) Beijing superó a Moscú porque se distanció del maoismo. Moscú sigue endiosando el estalinismo.

El único recurso fuerte del que Moscú dispone, internacionalmente, es su arsenal nuclear. Y, únicamente, es superior al de Estados Unidos, sin la OTAN. Y si Vladímir Putin quiere figurar globalmente, no querría jugarse la piel tirando cohetes para granjearse liderazgo y respeto, avasallando y sirviéndose de los dictadorzuelos de corcho del Caribe, para tenerlos como carne de cañon frente a Washington.

¿Putin ignora que al enfrentarse a Estados Unidos, solo ofrece la opción dictatorial? Poco le importa. Solo le interesa destruir a EE. UU. Además, toda dictadura es antinatural a los pueblos. Evidencia irrefutable: los refugiados huyen de las dictaduras y buscan Estados democráticos).

La propuesta del Kremlin es ineficiente. 1) El bienestar y desarrollo de las democracias bajo el amparo de Washington es indiscutible. (Simple: los pocos aliados de Rusia, siendo dictadores inmorales, no aumentan la membresía de Moscú). 2) El marxismo no corrige errores; el capitalismo sí. Si la exclusión capitalista de la que habló Marx, fue inicialmente injusta, ha corregido sus errores con la democracia. Llámese, impuestos altos para los pudientes, más derechos, protección a minorías, legislación anti-monopolios. (Simple: el capitalismo hizo reformas de justicia social. 3) ¿Por qué ningún país industrializado occidental opta por el marxismo?

Rusia no tiene ningún aliado occidental decente ni democrático.

China le supera en casi todo, gracias a su estrategia multisectorial. ¿Putin jamás piensa en desarrollo económico, sino, en espionaje y armas nucleares?

Moscú se jacta de su poderío militar. (¡Una dictadura amenazante global solo puede causar rechazos; nunca ser una alternativa a la opción de la democracia!).

Factores:

Antipatía. El Kremlin ha sido procontrol total. Y para desgracia de Putin que se derrite por ser líder global y suplantar a Estados Unidos en Europa― nunca será bien visto por alemanes, británicos o franceses. Le sucede igual que a Turquía. No son admisibles por su intolerancia, irrespeto a los derechos de los disidentes. Aman ser dictatoriales.

Ilusiones. Putin creía que siendo potencia petrolera, Occidente entero se rendiría a sus pies. No fue así. Los precios desplomados del petróleo la dejaron haciendo planes fantasiosos.

Competencia. Al surgir China, la posibilidades de Rusia de ser la numero uno en el orbe, son incluso menores. ¿Por qué?

Realismo. China no querrá otro tigre en su colina asiática. Los zares rojos no podrían superarla ni en cincuenta años; no tiene los recursos económicos, financieros, ni tecnológicos para lograrlo. En todas las estadísticas China está arriba; Rusia muy distante.

Clave. Ello se debe a un factor importante. China tuvo su mayor acierto al distanciarse de Mao Tze-tung. Putin nunca se despegó de las figuras embalsamadas de Lenin o Stalin. Y cuando Rusia irrumpió bien con Gorbachov y Yeltsin, apareció Vladímir.

Recelos. India y Japón siempre mirarán con desconfianza a Rusia. El Kremlin lo sabe. Por ello su insistencia en conquistar Europa: su única y estrecha escalera de ascenso a la supremacía global.

Historia. Mientras Europa Occidental se desarrollaba vertiginosamente bajo el impuso de valores democráticos norteamericanos, los países Este-europeos ―bajo la órbita soviética― permanecieron atrasados y muy pobres. Baste un ejemplo. Alemania Oriental, la más desarrollada de las naciones de Europa Oriental, tenía una economía 20 veces menor que la de Alemania Occidental, la capitalista, democrática, etc.

Pregunta: ¿Tiene probabilidades de éxito el modelo ruso para venderse masivamente, si mantiene las mismas tácticas de la fracasada Unión Soviética?