¿El papa Francisco es comunista?

Un periodista de “The Economist” le preguntó al papa Francisco si era comunista. El Papa respondió con buen humor diciendo: “Yo digo que los comunistas nos han querido robar las banderas. La bandera de los pobres es cristiana.

Los pobres están en el centro del Evangelio. Miremos en Mateo 25 los temas sobre los cuales seremos juzgados: tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, desnudo... O miremos las Bienaventuranzas, otra bandera cristiana. Los comunistas dicen que todo esto es comunista… ¡Sí, cómo no! ¡Veinte siglos después! (Se rio) con fina ironía el papa Francisco dejó claro el asunto.

Los pobres están en el centro del Evangelio y deberían ser una preocupación de todos, como preocuparon a Jesús y preocupan al Papa y a la Iglesia. No se condena a los ricos, pero sí la riqueza cuando se idolatra o se adquiere por robo, corrupción o explotación.

Hay mucho de esa lacra y por eso sobreabunda la pobreza. No es asunto de izquierda o derecha, es asunto de ser honestos. Se puede ser honesto siendo rico o siendo pobre. Y se puede ser ladrón y explotador siendo rico o siendo pobre. Luchar a favor de los pobres no implica luchar contra los ricos (no contra todos) y mucho menos ser comunista.

De acuerdo con el informe Riqueza Global (Global Wealth), elaborado por Credit Suisse, el 45% de la riqueza a nivel mundial está concentrada en solo 0.7% de la población. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que 2,800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, sobreviven con menos de 2 dólares por día.

Y peor todavía, más de mil millones de seres humanos apenas sobreviven con menos de un dólar por día. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30%, o sea, 2,100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 60%, o sea, 4,500 millones carecen totalmente de atención a la salud. ¡Esto es terrible! Esto refleja que las estructuras económicas del mundo están muy mal.

Que esto nos importe o no depende de que tengamos corazón de carne o corazón de piedra. Estas cosas las denuncia —como lo denunciaría Jesús— el papa Francisco, no por ser comunista, sino por ser cristiano.

Que las estructuras económicas del mundo están mal y por eso la riqueza llega a pocos mientras la mitad de los seres humanos de la Tierra apenas sobreviven en la pobreza, es una realidad. Decir la verdad sobre estas cosas no es asunto de comunismo, capitalismo, socialismo, izquierda o derecha, es asunto de honestidad y de tener principios éticos y sentimientos humanitarios. O bien, ser un verdadero cristiano.

Es que confundimos comunismo, socialismo, izquierda, derecha. etc. El fracasado comunismo ya no existe, únicamente agoniza en Corea del Norte y Cuba; porque China “comunista”, Vietnam y Laos tienen economía capitalista.

Hoy los socialistas, social demócratas y social liberales modernos son de centro-izquierda, demócratas y capitalistas, aunque no del “capitalismo salvaje”, por eso se llaman de centro-izquierda, porque consideran que el Estado debe intervenir en la economía para garantizar lo básico a los ciudadanos, como salud y educación. Defienden la libertad, la separación de poderes, elecciones libres, pluripartidismo, alternabilidad en el Gobierno, economía libre, propiedad privada y estado de derecho. España, Portugal, Suecia y Canadá tienen gobiernos socialistas de centro-izquierda, y en Alemania, Holanda, Austria e Irlanda gobiernan coaliciones o alianzas de partidos conservadores de centro-derecha con partidos socialistas y liberales de centro-izquierda.

En Estados Unidos los republicanos son de centro-derecha y los demócratas de centro-izquierda. Dictaduras las ha habido tanto de izquierda (el comunismo) como también de derecha (Hitler, Franco, Pinochet, Videla, etc.) Dictadura y corrupción, así como honestidad y eficiencia, hay igualmente de izquierda como de derecha. Pero ¡ojo! Hay peligrosos extremistas de derecha e izquierda; y partidos —como Podemos (España), Syriza (Grecia) y otros en Asia, África y Latinoamérica— que dicen ser de izquierda, pero no lo son; en realidad son partidos demagogos y populistas que terminan siendo dictaduras de mafias corruptas.

Quiero concluir con algunos buenos ejemplos: Stefan Löfven, primer ministro de Suecia, y Justin Trudeau, de Canadá, son socialistas de centro-izquierda; mientras Emmanuel Macrom, presidente de Francia, y Angela Merkel, de Alemania, son de centro-derecha; pero los cuatro son igualmente excelentes gobernantes democráticos! Es que democracia, honestidad y eficiencia puede haber tanto en la izquierda como en la derecha.

