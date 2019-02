Sí al diálogo, con quien sea, donde sea y cuando sea

La inmensa mayoría de nicaragüenses queremos paz, libertad y un entendimiento digno que nos permita salir adelante como sociedad y como nación.

Estamos cansados de esas posiciones radicales, que da igual de dónde vengan, no hay cabida para ese radicalismo absurdo y sin sentido.

Pareciera que aún viendo lo que puede pasar en otros países, los violentos y radicales nos quieren empujar a un callejón sin salida y nos quieren imponer sus criterios como los únicos válidos.

Por qué siempre se trata de hablar por el pueblo y que son los únicos interlocutores válidos, por qué no hacemos una consulta popular y preguntamos qué es lo que queremos los nicaragüenses.

Si creemos en la democracia y en la participación del pueblo, respeten esos principios y hagamos una consulta nacional, así salimos todos fortalecidos y lo que decida la mayoría lo tiene que respetar la minoría.

No sigamos cayendo en el error de creer que solo hay espacio para unos pocos y menos pretender que esos pocos representan a la gran mayoría, por qué no validamos esa supuesta representatividad con números y con encuestas o mejor aún con voto directo, supervisado.

Lo único que posiblemente la gran mayoría quiere es que, no nos sigan usando para sus intereses personales y se pongan del lado de Nicaragua y el de todos los nicaragüenses.

El principio de una democracia es la fuerza del pueblo, el pueblo somos todos sin distingo de condición económica, ideológica, de fe o cualquier otra consideración.

Cómo es posible que ni siquiera se ha dado nada formal y ya están desprestigiando hasta a la misma Iglesia por buscar una solución pacífica, pero sobre todo, pareciera que no quieren ni que exista la posibilidad de una conversación seria y ya ni digamos un diálogo nacional.

No estamos olvidando a nadie, no estamos dejando de pedir justicia, no estamos renunciando a la libertad de asociación, de pensamiento o de movimiento.

No hemos y nunca dejaremos de buscar una democracia y libertades plenas, pero tampoco dejemos que nos arrebaten el derecho a buscar una solución pacífica y a pensar diferente.

Por qué vamos a condicionar todo, pareciera que no entendemos que hay un principio más grande que todos nosotros y eso es Nicaragua.

No somos enemigos por pensar diferente, no deberías perseguirme por eso, pero tampoco desprestigiarme, debemos demostrar que aceptamos el intercambio de ideas, el pluralismo ideológico y que las diferencias se arreglan, conversando.

No debería existir un solo interlocutor ni deberían querer adueñarse de la verdad, estamos en un país que pareciera bipolar, ni vamos ganando, ni todo está normal, todos estamos perdiendo y cada día perdemos más.

Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King y este último pagó con su vida, el derecho de los demás a la paz, a la no violencia, a la razón, al diálogo a la convicción de que es mejor una paz imperfecta que a un caos perfecto.

Mándela se dio a conocer por su postura extremista y radical y estuvo preso más de 40 años en unas condiciones extremas y cuando salió su mensaje no fue de odio, ni violencia, fue de unidad y de cambio, entendía que no era la violencia lo que haría el cambio, era la paz, nadie puede estar en contra de la paz

Ghandi, un apóstol de la no violencia, sin gritar, sin radicalizarse, sin destruir y desprestigiar a los demás, con hechos concretos,con una firmeza inclaudicable, sin renunciar absolutamente a nada de sus principios, llevó a la India a su independencia y nada menos que del imperio Británico.

Es posible vencer al radicalismo y necesitamos hacerlo si queremos una paz duradera y una oportunidad como nación.

No importa lo que digan, al final se impone la realidad y lo único seguro es que la inmensa mayoría queremos paz, libertad y dignidad, con desarrollo económico.

Ánimo Nicaragua, vamos a salir adelante.