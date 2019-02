La negociación: el caso de Nicaragua una vez más

Estimado lector, usted se preguntara, por qué en una sección de El Nuevo Diario, llamada Dinero, dedicada a los negocios, hemos estado conversando sobre el tema de la negociación. Posiblemente ya los tenga aburrido, pero la respuesta es muy sencilla:

Primero, en el mundo de los negocios, como en la vida en general, la capacidad de negociar es una herramienta competitiva fundamental. Segundo, el entorno económico, social y político es un factor clave en el análisis industrial y en las decisiones de inversión.

Tercero, en Nicaragua, durante los últimos meses hemos estado enfrentando un ambiente de gran incertidumbre, causado por una crisis política. Cuarto, personalmente estoy convencido que la mejor solución es una solución negociada.

Quinto, hace varios meses el país tuvo la oportunidad de solucionar esta crisis por medio del diálogo, pero el mismo no fue exitoso, ya que la crisis no se solucionó y más bien se agravó, con un enorme costo humano y económico. Y quinto, ahora parece que tendremos otra oportunidad y todos debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que, esta vez, la negociación sí sea exitosa.

Por estas razones, porque soy optimista y porque tengo que ser optimista, “poniendo los pies sobre la tierra”, deseo compartir con usted algunas reflexiones relacionadas con esta segunda oportunidad.

Al observar por televisión las primeras dos sesiones del primer intento de diálogo, que me había llenado de mucho optimismo, llegué rápidamente a la conclusión de que el mismo no tendría el éxito que todos esperábamos y que más bien la crisis se podía agravar. Cuando antes de este primer intento, empresarios, banqueros y amigos me preguntaban; “¿Noel, qué podemos esperar?”, yo les respondía: “No se preocupen, cuando se inicie el diálogo, la tendencia se empezará a revertir, aunque sea lentamente. Tenemos margen para hacerle frente a esta coyuntura”.

Desafortunadamente el diálogo no se desarrolló como yo esperaba y ahora usted, con toda razón, me puede preguntar: “¿Noel, y ahora por qué podría ser exitoso?”

Y mis reflexiones a su legítima pregunta son las siguientes:

Primera, el enorme costo humano y económico que Nicaragua ha pagado por la falta de éxito del primer intento de diálogo, ha sido tan grande y es tan reciente, que los nuevos negociadores, cualquiera que ellos sean, tienen que haber aprendido de esta costosísima experiencia y ello debe haber reducido sustancialmente las expectativas iniciales de las partes en conflicto. Esto será muy positivo. Ojalá no me equivoque al hacer esta suposición. Si me equivoco, es que no tenemos remedio, como nos decía mi padre.

Segunda, después de los primeros contactos para explorar la reanudación de la negociación, solo nos han informado lo indispensable, lo necesario de saber en este momento, y que consiste en saber que seriamente se está explorando la posibilidad de volver a buscar una solución negociada. Ello es suficiente para enviar un mensaje positivo. Eso está muy bien.

Tercera, hasta ahora no he escuchado discursos fogosos planteando ultimátums, dirigidos a la audiencia televisiva, más que a solucionar la crisis. Ni siquiera sabíamos quiénes se habían reunido y qué conversaron específicamente, aunque sí sabemos que se reunieron para conversar con franqueza y plantear la necesidad de superar lo antes posible la crisis actual. Este es un excelente síntoma.

Cuarta, los márgenes o “grados de libertad” del país en general, se han reducido sustancialmente. Como economista le digo que los márgenes en política fiscal o monetaria se han reducido enormemente. Recordemos que en economías como la nuestra, en estos casos no hay margen para políticas “contracíclicas”.

Quinta, creo que a ningún político o aspirante a político le gustará ir de candidato a unas elecciones presidenciales transparentes, donde se cuenten bien los votos, siendo responsable, por acción o por omisión, de una enorme crisis económica y social. Lo que hemos vivido es tremendo, pero lo que nos puede pasar es mucho peor.

Sexta, como nicaragüense, que he seguido muy de cerca este proceso, le digo que las correlaciones de fuerza, para todas las partes en conflicto, han variado sustancialmente y ello debería contribuir a que todos seamos más realistas al enfrentar esta segunda oportunidad.

Séptima, reiniciar, con los cambios que sean necesarios, una nueva negociación, no es signo de debilidad, sino un signo de fortaleza. Quien haya tomado esta nueva iniciativa para explorar la posibilidad de impulsar una nueva negociación, que ahora sabemos fueron cinco líderes empresariales, no se deben sentir mal, ya que están haciendo lo correcto. Un ejemplo de cambio importante es que, esta vez, las partes de común acuerdo, invitarán al señor cardenal y al señor nuncio apostólico para que presenciaran las conversaciones y no como la vez pasada, donde el mediador invitó a una de las partes.

Octava, lo importante no es quiénes se reúnan en esta nueva oportunidad y se sienten a negociar, sino que los que se reúnan se aseguren que, esta vez, la negociación sea exitosa, el país pueda superar la crisis actual y podamos vivir en paz, democracia y gozar de un desarrollo económico sostenible.

Novena, que para ser exitosos esta vez, los que se sienten a negociar, además de “poner los pies en la tierra”, ya que la experiencia pasada nos ha confirmado que las expectativas no realistas, normalmente impiden el éxito en las negociaciones y resultan ser muy costosas, también deben “poner los pies en los zapatos del otro”.

Y décima, los que ahora se sienten a negociar deben priorizar, priorizar y priorizar, concentrándose en “la piedra angular”, en lo fundamental para alcanzar el objetivo deseado.

Ojalá esta vez mi optimismo este bien justificado, ya que no tenemos margen.

