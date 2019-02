El fallecimiento del doctor Ernesto “Tito” Castillo, distinguido jurista y reputado catedrático universitario, guía de generaciones, un verdadero militante sandinista que no necesitaba carnet, miembro del Grupo de los 12, me obligó a “bucear” entre recortes que guardo con singular aprecio en el baúl de de notas y testimonios valiosos, hasta encontrar la entrevista que le hizo Walter Lacayo para El Semanario en 1994, de cara al Congreso de mayor repercusión que realizó el Frente Sandinista en medio de una lucha interna que levantaba llamas en el llano.

En esa ocasión, el doctor Castillo lamentaba, sintiendo que se le doblaban las rodillas y le dolía respirar, la pérdida de autoridad moral del FSLN… En aquella ocasión, el doctor Castillo, quien fue procurador al triunfar la revolución, padre de 8 hijos, uno de ellos caído durante la insurrección de septiembre de 1978, dijo desde adentro como voz crítica: “lo que más preocupa es lo básico, poder recuperar la autoridad moral del FSLN.

Si no tenemos la capacidad para superar ese deterioro moral, no va a ser el FSLN verdadero, sino un partido político como cualquier otro”. Frente a esa advertencia hecha pública hace 25 años, la cúpula del Frente Sandinista no mostró la menor preocupación, como si lo moral no tuviera significado y el derrumbe siguió imparable.

Lo más grave, irreparable

“El problema —continuó el doctor Castillo en esa entrevista—es que ese deterioro fue provocador de los abusos cometidos después de la derrota electoral en 1990. Algunos se enriquecieron, se convirtieron en empresarios, lo que no es malo, pero sí lo es la forma sucia de hacerlo, aprovechándose ilegalmente.

No es lo que se espera de un Frente Sandinista que debe estar encabezando las luchas populares en la búsqueda del beneficio de la población”… Como es natural, la pérdida de valores que comenzó antes de 1990, distorsionando una sociedad que se movía entre una serie de normas cívicas con sentido del respeto por los otros, fue terriblemente dañina.

En la serie de Netflix “House of Cards”, durante uno de tantos diálogos entre el tenebroso Frank Underwood y su esposa Claire, no menos peligrosa y sin escrúpulos, él le dice: “En el manejo del poder abundan los abusos y las mentiras, abuso tras abuso, mentira tras mentira. Se olvidan que incluso Aquiles que era tan fuerte tenía su talón vulnerable”… Es lo que aquí estamos viendo mientras el país es atrapado en un torbellino de irregularidades que niegan la revolución y el verdadero sandinismo.

Salir de los escombros

Lo más doloroso en una sociedad es la pérdida de valores. No deja piedra sobre piedra golpeando la posibilidad de coexistir. Cuando se impone el descaro, la codicia, el atropellamiento, la falta de respeto y la injusticia es vista con indiferencia, sin percatarte que puede llegar el momento en que también te afecte, no hay espacio para la paz.

Ese daño es imperdonable y será el legado dramático con el que tendrán que cargar las nuevas generaciones, víctimas de otra generación, la del gran fracaso, que aunque se extingue, deja huellas muy profundas…

En busca de la restauración de valores, el doctor Castillo hizo una recomendación que aparece en la nota de Walter en letras más destacadas: “La Dirección Nacional debe dejar de existir como estructura y remover a todos sus miembros.

Gente nueva tiene que asumir la dirigencia. La jerarquía ha sido un problema serio en el Frente”, apuntó quien estuvo de acuerdo con el documento “Por un sandinismo que vuelva a las mayorías”, explicando que “eso solo se logra con la recuperación de la autoridad moral”, lo cual debe ser la ruta a seguir, multiplicando esfuerzos para resurgir entre estos escombros.