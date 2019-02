La Iglesia como partícipe

Sé que no se puede incluir en un diálogo con pretensiones de pacificación, a todos los que han batallado patriótica y hasta temerariamente por un necesario cambio de sistema que posibilite otro país, pero hay sectores que deben estar ahí como partícipes, haciendo propuestas y discutiendo, por el derecho que les otorga no solo el sufrimiento frente a múltiples agresiones de todo tamaño, sino por su pretensión de lanzarse a fondo en una impresionante y efectiva resistencia pacífica, certificada por todos los organismos de derechos humanos que han investigado las situaciones presentadas desde el mes de abril, señalando sin el menor titubeo a los claramente responsables…

El campesinado, el sector estudiantil, la Iglesia, la sociedad civil, los empresarios, los familiares de los fallecidos y, por supuesto, alguien en representación de los prisioneros injustamente juzgados y antojadizamente sentenciados, debería estar en esa mesa. No hay butacas para tantos, pero, ¿quiénes mejor que ellos, van a exponer la situació

n y hacer propuestas para la elaboración de la agenda de discusión?

La confianza en la iglesia

Lamentablemente, monseñor Báez se encuentra distante, pero ahí están Álvarez, Mata, Idiáquez y tantos otros, conocedores en profundidad de todo lo ocurrido o golpeados como el padre Román, que serían de una gran utilidad como partícipes en los debates por la autoridad moral que se han ganado a pulso, con esas actitudes que hubieran hecho ponerse de pie al general Sandino y ovacionarlos frenéticamente, por estar de acuerdo con su pensamiento.

El temor de los que se apoyan en el poder de las armas en el ejercicio de la represión, de ser expuestos nuevamente ante la opinión pública, ha condicionado a que no haya cámaras ni micrófonos en este intento de diálogo. Sin embargo, con gente de la Iglesia adentro, no solo mirando, escuchando y apuntando, sino batallando con sus señalamientos, argumentaciones y propuestas, hay confianza en saber la verdad de lo que pase adentro, lo cual es necesario entre las versiones contradictorias que siempre se producen, o lo que se decida. ¿Quiénes más confiables que los hombres de sotana que se han visto inmersos en este dramático torbellino?

Urge evitar más daño

No se duda de ninguno de los seleccionados para participar en el diálogo, que se iniciará el miércoles si no ocurre otra anormalidad, un riesgo que estará flotando. Se trata de personas calificadas por su interés patriótico, pero no cubren a todos los sectores. Qué bueno hubiera sido ver en esta nueva etapa, a doña Chica Ramírez o la joven combatiente cívica de gran capacidad, Mónica López, en esa mesa; y Miguel Mora o Lucía Pineda, saliendo condicionalmente, incluso bajo fianza, para ser partícipes en nombre de los injustamente presos agredidos en sus derechos…

Lo ideal para volver a sentarse, sin aplicación apropiada de la justicia, es la liberación de los presos, garantizar la libertad de expresión y de movilización y la restauración del derecho a disentir. Estas son las condiciones necesarias para empezar a dialogar. ¿Será posible todo esto, que no es mucho, sino lo esencial? Después de tanto sufrir, vale la pena estos sacrificios, en busca de evitar más daño y no encontrar entre los escombros con un ca

rtel que rece, ¡Aquí yace Nicaragua!