Querer creer y no poder

Entre el aroma de la sangre y la pólvora que el paso del tiempo y las embestidas del viento no extinguen; con un grueso vacío en el país producto de una represión sin pausas y las cárceles cargadas de personas injustamente prisioneras por el uso del derecho a disentir; con el clamor por la justicia agigantado por el sonar de los claros clarines; con el campesinado mirando al cielo con desesperación; con el bravo movimiento universitario empeñado en no bajar los brazos de esta larga, heroica y efectiva resistencia cívica sin precedentes; con centenares de muertos víctimas de la intransigencia que deberían estar en pie de lucha en busca de la patria liberada que soñó Rubén Darío y cantaron Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy; con los hombres de sotana tan exigidos y sacrificados orando horas extras, se anuncia para hoy el inicio de un diálogo con la marcada tendencia a “negociar”, como lo graficó el presidente en su reciente intervención.

Escepticismo obvio

¿Negociación con quiénes? se preguntaba el joven Víctor Cuadras en su aparición en las redes sociales hablando con calma y sensatez, mostrando la madurez que toda la chavalada patriótica ha alcanzado en estos 10 meses abrazando riesgos de todo tipo. No se le puede quitar legitimidad al sector empresarial, inmerso en esta lucha mostrando voluntad, ni tampoco descalificar su interés por comenzar a darle forma a ciertas soluciones, sin dimensionar su tamaño, que puede ser muy reducido…Después de todo lo que ha ocurrido, una película macabra, erizapelos, estruja corazones, hay un interés en creer, pero aguijoneados por un escepticismo obvio, no se puede, sobre todo, porque la cabalgata de mentiras en busca de distorsionar los hechos que todos vimos y sufrimos y que fueron certificados por organismos internacionales, continúan. ¿Cómo no van a estar en una mesa que realmente busca soluciones, representantes de los sectores más afectados?

¿Qué es lo más urgente?

Sobre la negociación entre dos fuerzas, aunque una se encuentre desarmada, Maximiliano Robespierre decía en la Revolución Francesa: “Tienes que ir con decisión, porque el que pide con timidez, se expone a que le nieguen sus propuestas por no mostrar convicción…Lo que quiere decir, que la astucia del adversario depende de la flojera del otro. A esta altura de nuestra tragedia, no se puede discutir solo lo económico, siendo más urgente lo humano, lo justo, lo patriótico. El asunto del seguro social y el apriete de tuercas en las reformas tributarias son puntos a tratar después de crear las condiciones necesarias. Sin el mínimo de esas condiciones tan ampliamente conocidas, no se puede creer en que algo saludable saldrá de esa mesa. La muestra de voluntad requiere de hechos y no hemos visto nada de eso por parte de quienes han abusado de los resortes del poder. La primera señal de pérdida de tiempo debe ser captada de inmediato. Será el momento de preguntarse si vale la pena seguir.