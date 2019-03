El perfil del negociador

Estimado lector, según Richard Shell, profesor de la Wharton Bussines School, aunque existen algunos aspectos fundamentales que son válidos para todo tipo de negociación, y sobre los cuales hemos conversado, no todas las negociaciones son iguales y por ello no existe una estrategia, que sea “talla única” y por lo tanto sea aplicable a todo tipo de negociación.

Por otro lado, según el mismo profesor Shell, tampoco existe un tipo único de negociador, ya que en general existen dos tipos de negociadores, los “competitivos” y los “colaboradores” y con toda seguridad usted pertenece a una de estas dos categorías.

Sin embargo, no hay ningún problema con pertenecer a cualquiera de estas categorías, siempre y cuando usted esté consciente de ello y siga las recomendaciones que el autor le brinda a cada uno de estos tipos de negociadores, para reducir sus debilidades y perfeccionar sus fortalezas. Estas recomendaciones se encuentran en su libro “Bargaining for advantage”, que ya le mencioné.

Segun Shell, los negociadores “competitivos”, en términos generales, deben ser más conscientes de su contraparte y sus interés y más específicamente, si pertenecemos a esta categoría, nos brinda las siguientes recomendaciones, para ser más exitosos a la hora de negociar:

Primero, piensa en “ganar-ganar”, no solo en ganar, es decir, busca acuerdos en los cuales ambas partes se benefician, pero tú te beneficias más.

Segundo, pregunta más de lo que consideres adecuado, es decir, no preguntes solo para beneficiarte tú. Trata de descubrir lo que realmente le interesa o le preocupa a la otra parte, ya que normalmente es algo distinto a lo que realmente te interesa a ti.

Tercero, usa criterios o estándares objetivos, ya que así la contraparte siempre responderá de una mejor forma a un planteamiento razonado y con un buen fundamento.

Cuarto, si para alcanzar este comportamiento, necesitas que alguien con esas habilidades te represente, no dudes en recurrir a ese recurso, lo cual nunca será un signo de debilidad.

Quinto, sé confiable y cumple siempre con tu palabra. Recuerda que todo fracaso en una negociación siempre dañará tu credibilidad futura, especialmente, si el fracaso fue también culpa tuya.

Sexto, no seas “mezquino” al negociar, es decir, no trates de ganar en cada detalle. Prioriza tus intereses y obtiene lo que realmente te importa.

Y séptimo, protege el autoestima de tu contraparte, es decir, siempre ayudala a “salvar cara”. Ayudale a escribir su “discurso de la victoria”.

En Nicaragua en este momento estamos reiniciando un proceso de negociación inicialmente fallido y que representó un enorme costo humano, social y económico y, en la medida que el mismo logre avanzar exitosamente, se tendrán que dar concesiones mutuas. Por lo tanto, si deseamos contribuir al éxito de este esfuerzo, por favor, no tratemos de humillar públicamente a las partes (recordemos a John Kennedy), cuando, para alcanzar el objetivo final, que es la paz y la democracia, tengan que hacer las concesiones debidas. Esto lo sabe un negociador experimentado, pero es uno de los errores más comunes que cometen los novatos; o peor aún, los que realmente no desean el éxito en las negociaciones.

Asimismo, cuando eres muy competitivo y reconoces que no podrás alcanzar tu objetivo original, si eres novato o el acuerdo exitoso no es consistente con tus intereses originales, puedes caer en el grave error de provocar una crisis para descarrilar el proceso de negociación, creyendo que así lograrás tu objetivo original. Tenga mucho cuidado con ello.

Por otro lado, según el profesor Shell, cuando los negociadores son “cooperativos”, en términos generales, no deben ser muy confiados y deben tener más confianza en ellos mismos y ser más firmes al defender sus intereses; y más específicamente, si pertenecemos a esta categoría, nos brinda las siguientes recomendaciones para ser más exitosos a la hora de negociar:

Primero, evita concentrarte demasiado en tus expectativas mínimas y dedica más tiempo a analizar tus verdaderas opciones, para evaluar qué es lo maximo que, razonablemente, puedes obtener. E insisto “razonablemente”, porque la falta de razonabilidad en los planteamientos es, a mi juicio, la causa número uno de los fracasos en las negociaciones.

Segundo, genera las mejores alternativas posibles, ya que si no tienes alternativas, no puedes levantarte de la mesa de negociación y si no te puedes levantar, no podrás decir “no”.

Tercero, si no puedes superar tus debilidades como negociador, que te represente alguien con las habilidades requeridas o, en caso contrario, para no sentirte “muy egoísta” a la hora de defender tus intereses, piensa que estás negociando en representación de otra persona, ya que ello te quitará mucha presión.

Cuarto, crea “una audiencia”, es decir, comentale a alguien de toda tu confianza cuáles son tus objetivos en la negociación, ya que ello te obligará a ser más firme en tus posiciones, con el fin de no quedar mal ante tu “audiencia”.

Y quinto, debido a que este tipo de negociador está acostumbrado a decir “sí” con mucha facilidad, tú debes aprender a decirle a la contraparte, “debes ofrecerme algo mejor”, ya que esa simple expresión, dicha sin bravuconería, te puede transformar en un negociador excelente.

Y recuerde que negociar no es ofender, ni imponer o destruir. Negociar es persuadir y convencer. Cuando reconozcamos esta simple realidad, seremos mejores negociadores.

nramirezs50@hotmail.com

* Doctor en Derecho y Economía.