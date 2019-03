Nicaragua: prepararse para lo peor, esperando lo mejor

Algunos me llamarán pesimista, pero si algo nos ha enseñado la historia es que ante determinados eventos y circunstancias sabemos qué ha pasado y cómo se han resuelto las grandes crisis. Mas allá de narrar con exactitud qué ha pasado con la crisis actual y por qué ha sucedido; nuestro aporte es tratar de explicar al ciudadano promedio que medidas y decisiones debe tomar para que la situación económica no lo afecte en mayor proporción. Nicaragua está una vez mas en crisis, pero lo que percibo es que las personas están decididas a tomar un rumbo que les asegure el futuro a su descendencia y no es para menos en el país más pobre de América Latina, cuya escolaridad promedio llega al sexto grado.

La tormenta parece tener todas las condiciones para que sea la más fuerte y la que causará los mayores estragos. Nicaragua tiene un potencial de crecimiento que ronda los dos dígitos, pero en el año 2018 decreció muy cerca del 5% y lo peor está por venir, este año según los economistas más reconocidos se espera un decrec

imiento alrededor de los mismos dos dígitos. Fácilmente con las condiciones de deterioro institucional, credibilidad e incertidumbre el decrecimiento puede llegar al 12 %, pero con la última reforma a las leyes de seguridad social e impuestos puede acercarse al 15%. Nuestra economía regresará al tamaño de lo que fue a inicios de la década pasada y significa que la miseria será repartida a todos.

Al leer las señales más básicas de la economía, pasaremos de recesión económica a depresión en los próximos meses y de niveles de inflación de un digito a deflación. La inflación a enero 2019 —de acuerdo con la información publicada por el Banco Central —es de 0.25 negativa. Alguien puede decir que esto es bueno porque los precios en promedio están disminuyendo, pero la realidad es que las empresas están vendiendo mucho menos, están liquidando inventario para recuperar costos y como primera medida ha reducido sus costos variables —principalmente despidos masivos—han visto incrementado los gastos financieros, consecuentemente se han reducidos sus utilidades significativamente, gran porcentaje de ellas están con pérdidas, principalmente las empresas mediadas y pequeñas; porque son las que tienen menor capacidad de repuesta. Con todas las condiciones iguales, más empresas estarán en quiebra y las que logren sobrevivir van a reducir capacidad instalada.

Antes situaciones similares, los bancos centrales aumentan liquidez en el mercado financiero haciendo operaciones de mercado abierto —comprando bonos con descuentos— para influenciar la tasa de interés y con un buen plan de reacción a la crisis, estabilizan la economía para luego emprender el crecimiento. Pero este no es el caso de nuestro país, el largo plazo dejó de existir y todos estamos enfocado en el cortísimo plazo. Sumado a ello, los depósitos han salido masivamente, las calificadora de riesgo han advertido de lo riesgoso de invertir en Nicaragua y el Gobierno no tiene credibilidad para atraer inversionista. Las reservas han disminuido y en las actuales circunstancia seguirán disminuyendo hasta llegar a niveles en que será difícil mantener las mini devaluaciones de alrededor del 5% anual.

Hemos sido afectado por el desempleo y ahora con la nueva ley de reforma tributaria, en nuestra capacidad de compra; consumimos mucho menos con los mismos salarios, es por ello que debemos reducir nuestro consumo de bienes innecesarios, tratar de cubrir el pago de los servicios básicos y alimentación. Para que con el ahorro hagamos frente a circunstancias criticas de desempleo.

La solución a esta crisis dejó de ser económica y debe ser institucional, no hay ninguna receta económica en las actuales circunstancia que atraiga inversionistas ni de corto y mucho menos de largo plazo, ni se propicie el ahorro y se haga crecer la economía al potencial del país. En el hipotético caso que la crisis socio política se resolviera este año, al país le tomará de tres a cinco años estabilizarse y más de cinco en comenzar a crecer a valores históricos. No perdamos la fe que el Todopoderoso cambie la tormenta por días de sol, y recibamos de él lo mejor, pero es prudente preparase para lo peor.

* Master en Administración.