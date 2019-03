Despoliticemos el turismo

Tenemos dos opciones como país: o seguimos politizando todo y seguimos cayendo económicamente o nos fajamos los pantalones y nos ponemos de acuerdo para rescatar sectores económicos como el turismo. Necesitamos implementar una estrategia bien simple de tres pasos.

Primero, dejar a un lado todas las posiciones políticas y partidarias y reconocer con valor que estamos en un momento difícil pero puede ser revertido, si hay voluntad.

Segundo, reactivar a lo inmediato la cooperación Intur, sector privado para implementar las medidas correctivas y mejorar la promoción en mercados prioritarios, mercado interno, Centroamérica y los Estados Unidos.

Tercero, el compromiso de que es desde una perspectiva económica, profesional y técnica que se implementarán los acuerdos.

Yo no creo que no pueda existir un entendimiento en ciertas áreas económicas sensibles para el país, independientemente de cualquier acuerdo político. No podemos y no debemos condicionar la búsqueda de la reactivación económica a otros intereses que no sea el bien superior de la mayoría y del sector.

Creo que encontrar soluciones en conjunto estado, empresa privada y las comunidades no descalifica a nadie y más bien estaríamos dando un paso en la dirección correcta.

Tenemos que hacer el esfuerzo de quitarnos cualquier prejuicio o radicalismo que podamos tener y tender puentes para apoyar a esos miles de empresarios, innovadores y colaboradores que están necesitando hoy más que nunca un apoyo y una esperanza.

Para algunas organizaciones son simples estadísticas, para nosotros son nuestros amigos, Douglas Céspedes, Ramiro y Rubén Rivera, Doña Melania, Rosibel, Alcides Flores, así como otros cientos de empresarios y miles de colaboradores que tenían en el turismo una alternativa de vida digna y próspera.

Por Nicaragua, por los nicaragüenses y por el turismo, ojalá nos podamos sentar lo antes posible y juntos lanzar una propuesta en común que revierta lo que está pasando.

Que los políticos hagan sus acuerdos y su trabajo, pero dejen que nosotros hagamos el nuestro o no va a tener sentido un acuerdo político sin viabilidad económica.

Animo Nicaragua vamos a salir adelante.