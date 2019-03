Moncada entre espinas

Es difícil ser Denis Moncada, incluso para él mismo. Después de tanto sufrir tratando de manejar situaciones insostenibles por largos y agobiantes meses, casi un año, y tanto padecer intentando justificar lo imperdonable, que tan fácilmente salta a la vista, agotados sus recursos por la inutilidad de su uso, como lo demuestra su rostro siempre serio, semejante al de la estatua de un faraón frustrado por su gestión, con un rictus de amargura que no puede ocultarse, el Canciller que andado de la Seca a la Meca rebotando en las paredes pero manteniendo una lealtad a lo inconsecuente, como un soldado que sabe que la única exigencia a la que se debe, es la obediencia, insiste en su misión al decir que el adelanto de las elecciones, uno de los temas medulares, no se discutirá en el diálogo, reconociendo de esa forma, la fuerza irreversible que ha conseguido el rechazo por un sistema que afecta presente y futuro del país.

Por supuesto, se puede

Cuesta creer que un hombre preparado, pueda ser cegado de tal forma, que diga que “el adelanto de elecciones, implica violentar la Constitución”. Es como haber perdido la facultad de saber utilizar la inteligencia mientras la memoria es recortada drásticamente. El Canciller sabe, sin necesidad de haber leído la primera carta del mea culpa del Dr. Rafael Solís, al estilo del testimonio dejado por el escritor cubano Eliseo Alberto en su libro “Informe sobre mí mismo”, que de una alteración grotescamente arbitraria, con la complicidad de muchos, se borró lo de no re-elección, y que hay antecedentes de adelanto de elecciones en mesa de negociaciones, con recuerdos hirientes para quienes tomaron los riesgos en otro tipo de condiciones, nada que ver con las de hoy, con el rugir de una visible mayoría saliendo hasta de los rincones de las prisiones. Agregar que “así no se puede fortalecer la democracia”, habiendo estudiado lo suficiente a Pericles, es subestimarse a si mismo y negarle entendimiento a la gente.

Sin luz en el laberinto

El Canciller se siente en el laberinto sin el hilo que Ariadna le facilitó a Teseo en el relato de la mitología para encontrar la salida, y naturalmente, está convencido que las condiciones establecidas para hacer posible la continuación de un diálogo pro-país, son necesarias, aunque no puede admitirlo, o mejor dicho, no le está permitido…Cuando alguien se ha cultivado como Denis Moncada, se entrega a una lealtad con la gente de las esferas de poder, pese a ver todo lo que ha ocurrido en forma desmesurada nada disimulada, mientras observa como el país se deteriora día tras día con la democracia deshilachada, uno se sorprende. No creo que el Canciller, aún caminando sin luz entre espinas negras, tenga una visión y un entendimiento en contradicción con el Dr. Solís, quien también tiene hoja de vida en las entrañas del poder. Seguramente, viéndose en el espejo, él tampoco lo cree, pero se resigna. Es un triste papel.