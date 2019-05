Venezuela: ¿Intervenir o no militarmente?

El triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 fue recibido con alegría y esperanza por el pueblo de Venezuela, que había sufrido gobiernos con altos niveles de corrupción, y que, siendo el país más rico de América Latina, su mayor población es pobre o extremadamente pobre, viviendo en los “cinturones de miseria” que rodean las ciudades o en los barrios marginales de las mismas, mientras en los barrios lujosos vive una minoría de gente muy rica. La inmensa riqueza de Venezuela aprovechaba solo a un grupo de ricos y no a la mayoría de la población.

Lamentablemente el socialismo de Chávez tomó un camino equivocado, lejos del exitoso socialismo democrático de Europa Occidental que produjo economías y sistemas sociales magníficos, o del éxito de Canadá con el social liberalismo de Pierre Trudeau, Jean Chrétien o Justin Trudeau o del socialismo de Tabaré Vázquez en Uruguay o de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile.

Chávez “inventó” un tal Socialismo del Siglo XXI formado por gobiernos cuyos denominadores comunes han sido el populismo, la perpetuación en el poder y la dictadura. Ese socialismo ha sido y es una farsa.

Chávez, con su populismo, inició la destrucción de Venezuela causando la fuga de profesionales y técnicos, sustituidos por personal inepto y administradores corruptos, que arruinaron la infraestructura petrolera bajando la producción de 3 millones de barriles diarios a 500 mil; incluso ahora tienen que importar combustible, porque no sirven sus refinerías.

Todo fue empeorando con Nicolás Maduro a la sombra del poderoso Diosdado Cabello (uno de los personajes más corrutos de América Latina). Padeciendo Venezuela por falta de alimentos, medicinas, energía eléctrica y agua potable; con tres millones de migrantes y refugiados que siguen aumentando.

Las elecciones de 2013 le dieron a Nicolás Maduro un 50.61 % muy cuestionado. Luego en 2015 la oposición ganó la gran mayoría del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. Para contrarrestarla, Maduro se valió del Tribunal Supremo de Justicia dominado por él, que anulaba las leyes emitidas por la Asamblea declarándolas inconstitucionales, le inventó “desacatos” a dicho Tribunal, y terminó, en abierta violación de la Constitución, por asumir la mayoría de sus funciones.

Maduro convocó una pantomima de elección de una Asamblea Constituyente donde no participó la oposición. La Asamblea Constituyente convocó elecciones presidenciales en 2018. Pero la convocatoria correspondía, según la Constitución, a la Asamblea Nacional; la oposición no participó y los resultados fueron rechazados por no tener ninguna legalidad. La Asamblea Nacional declaró la usurpación del cargo de presidente de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, y de acuerdo con la misma asumió como Presidente Encargado (mientras se celebran nuevas elecciones) Juan Guaidó, reconocido por la OEA y por más de cincuenta países, incluyendo al Grupo de Lima, la mayoría de países de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón.

Siempre he defendido fervientemente el principio de no intervención militar en los conflictos políticos internos de un país. ¿Pero qué hacer cuando se le impide gobernar a un gobierno legítimo presidido por Juan Guaidó en Venezuela, mientras su pueblo está siendo diezmado por hambre, por una fuerza usurpadora e ilegítima integrada por una banda de delincuentes, por una mafia implicada en el narcotráfico y lavado de dinero, sostenida por militares fuera de la ley, con un alto mando de generales narcotraficantes coludidos con los restos de la FARC y el ELN, apoyados por fuerzas armadas interventoras de Cuba y Rusia (sin autorización del legítimo gobierno) presentes con instructores, agentes de inteligencia y efectivos armados.

Ante un genocidio de ancianos, hombres, mujeres y niños, porque el hampa impide gobernar a un gobierno legítimo y está saqueando las riquezas de ese país que van a China y Rusia (presentes en Venezuela no por afinidades ideológicas o políticas sino por interés económico), ¿no se debería intervenir militarmente por humanidad, por compasión? ¡No sería contra el principio de no intervención, sino una acción humanitaria! Si los EE. UU. inventaron argumentos falsos para invadir Irak pasando por alto las resoluciones de la ONU, y sin razones válidas han intervenido centenares de veces en medio mundo, ahora que hay verdaderas razones ¿por qué no lo hacen en Venezuela? Con la tecnología moderna no necesitan mandar tropas, basta que envíen misiles a blancos claves para acabar con el calvario del pueblo venezolano. Trump debe mandar algo más que sanciones y tuits al hampa venezolana que manda drogas a su país y fortalece a las potencias que ellos consideran enemigas.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com