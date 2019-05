Los vuelcos que da la vida

1. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven idealista que supuestamente defendía la libertad, la democracia y los derechos humanos se convertiría en dictador y represor de su pueblo?

2. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven que pasó varios años en la cárcel, encarcelaría a sus hermanos y hermanas nicaragüenses?

3. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven que siendo prisionero por varios años salió vivo de la cárcel y ahora es responsable en última instancia de al menos un muerto y varios heridos por su Policía?

4. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven que supuestamente luchó por los derechos humanos enviaría a la tristeza del exilio a miles de nicaragüenses?

5. Y a que no pudiéramos oler la tierra mojada de Nicaragua, como yo no pude por mucho tiempo.

6. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven que tenía fama de llevar una vida honesta (contrario a otros cercanos a él), de repente se convertiría en millonario con fondos que no le pertenecían ni a él ni a su familia?

7. ¿Quién hubiera pensado que después de tantas muertes, sufrimiento, exilio, separación de las familias y destrucción económica, estaríamos los nicaragüenses nuevamente divididos y padeciendo por las acciones de aquel joven y sus compinches de antes y ahora?

8. ¿Quién hubiera pensado que la vida nos daría nuevamente un vuelco malo y perverso a los nicaragüenses?

9. ¿Quién lo hubiera pensado?

10. Aunque para darle al César lo que es del César, el joven nunca mintió.

11. Siempre fue y sigue siendo claro en sus principios, pero muchos no lo escucharon. Me recuerda lo que Jesús respondió una vez a sus discípulos, siguiendo la profecía de Isaías: “De oído oirás, pero no entenderás” y “cuando veas no percibirás” (San Mateo 13.9-18).

12. Pero así son los vuelcos que a veces da la vida. Ojalá que cuando pase esta tormenta, porque pasará, no nos vuelva a suceder. Pero hay que trabajarlo con acciones que tomen en cuenta tanto el presente como el futuro y no solo con pronunciamientos que, por muy buena fe que tengan, “demandan”, “exigen” y “reclaman” sin tener diente, por lo que son vacíos.

*El autor es nicaragüense.