Y ahora, ¿qué hay que hacer?

Una vez liberados los presos políticos creo que lo prioritario para el país sería centrarse en lograr unas elecciones libres, con un nuevo Consejo Supremo Electoral y observadas por la comunidad internacional, en que el pueblo elija a su gobierno (presidente y diputados) que se encargaría de arreglar todos los demás asuntos pendientes para que la normalidad plena se restablezca en Nicaragua.

Hasta hoy nadie ha podido explicar cómo lograr un cambio de gobierno, realista y viable, que no sea por la vía electoral. Aunque a veces hablan más las emociones que la razón. La realidad es que ni la oposición ni la comunidad internacional tienen la capacidad de cambiar al gobierno si los gobernantes se niegan a dejarlo. Las protestas, manifestaciones, paros o sanciones serían insuficientes ante una decisión de mantenerse gobernando —a toda costa— y no celebrar elecciones libres.

Pero las puertas de la vía electoral están abiertas. Los gobernantes han resentido las sanciones económicas personales recibidas y otras posibles de recibir. Los golpean duro y quisieran liberarse de ellas. Por diferentes canales se sabe que en varias ocasiones han expresado a representantes de Estados Unidos la posibilidad de entregar el gobierno mediante la vía electoral. Como también se sabe que el Gobierno de Estados Unidos —que busca proteger sus intereses— necesita la estabilidad de la región y eso pasa por la “salida suave” que ellos promueven en Nicaragua.

Existe un convenio de reformas electorales con la OEA que se había suspendido, pero que ahora el Gobierno lo reactivó solicitándolo nuevamente a la OEA, como también la Alianza lo incluyó en la agenda del diálogo. Eso debe llevar a un proceso donde se establezcan las condiciones que lleven a unas elecciones libres, que debe ser el tema prioritario para terminar la crisis del país. Todos los demás temas no deben atrasar este, ni mucho menos dificultar su rápido avance. Lo que ahora la oposición no pueda lograr, se podrá lograr al ganar esas elecciones. Por eso la Alianza, sin más dilaciones, debe reanudar el diálogo con el tema electoral, y simultáneamente iniciar los pasos para la unidad y la organización prelectoral, dos cosas complicadas, difíciles, que son necesarias y que necesitarán mucho tiempo que no debe perderse.

En 1989, después de los Acuerdos de Paz, el Gobierno no dio plena libertad de manifestación pública ni de prensa, sino hasta iniciado el proceso electoral con la campaña de la UNO y doña Violeta como candidata. Algo parecido podría suceder ahora, según leo en el Art. 3 de la Ley de Amnistía. Yo recomendaría actuar con prudencia. Pensar con inteligencia y que no dominen las emociones. No exponerse ni exponer a otros. Evitar tener nuevos presos políticos o lamentar otras tragedias. Se debe reclamar lo justo con firmeza. ¡Claro que sí! Pero también con prudencia.

En mi opinión, la Alianza debe hacer dos cosas urgentes: 1) Volver al diálogo priorizando el tema electoral y tomando en cuenta a los cinco partidos más relevantes (Conservador, MRS, PLI, CxL y PLC). 2) Tomar la iniciativa de convocar una Unión Nacional Opositora (UNO) con esos cinco partidos, más el Cosep (o un grupo representativo del empresariado), más la UNAB (sin el Cosep, CxL y MRS que ya estarían representados por sí mismos). Serían siete, cuyos delegados a nivel nacional formarían un Comité Ejecutivo Nacional, reproduciéndolo a nivel departamental, regional, distrital y municipal, y empezar a trabajar en la organización prelectoral.

Deberían pronto seleccionar a los candidatos a presidente y vicepresidente entre los que se postulen, mediante elecciones primarias organizadas por Ética y Transparencia; o bien, mediante una encuesta confiable para todos. Y establecer un procedimiento para seleccionar candidatos a diputados; por ejemplo, mediante sorteo para designar quién selecciona de primero y en cual lista quiere poner a su seleccionado (Parlacén, nacional o departamental), a quien le toca de segundo, de tercero… hasta el séptimo; y luego dar otra vuelta y otra… hasta llenar todas las listas (o hacer encuestas departamentales).

Ya es hora de ponerle nombres y rostros a la alternativa unida que la oposición ofrecerá al pueblo. Ahora todo se ve confuso, ¡nada claro! Es hora de desechar el tabú de que es malo hacer política y aspirar a cargos públicos. Si la solución son elecciones, pues no existirán elecciones sin candidatos, y no los va a sacar un mago del sombrero. ¡No se debe perder más tiempo valioso! Unidad, candidaturas y organización… ¡ya! Tener unidad y candidatos entusiasmará trabajar en la organización. Mientras, paralelamente, se sigue dialogando sobre el tema electoral.