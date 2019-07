La respuesta al presidente Ortega

El 19 de julio, ante miles de personas en la Plaza de la Fe, incluyendo militantes, simpatizantes e invitados del FSLN y del gobierno del presidente Daniel Ortega, entre ellos varios embajadores de gobiernos extranjeros acreditados en Nicaragua, de los cuales destaco al señor nuncio, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, por ser testigo y garante en el diálogo nacional (no oficialmente clausurado), el presidente Ortega pronunció un discurso que fue visto y oído por cadena nacional en Nicaragua, y trasmitido al mundo por los medios de prensa internacionales. El presidente en su discurso contrajo algunos compromisos ante Nicaragua y el mundo, que deberían tener una respuesta de la Alianza Cívica.

Digo de la Alianza Cívica porque, independientemente de cómo y por quiénes se constituyó, fue reconocida por el Gobierno, por los testigos y garantes, por la comunidad internacional, y creo no equivocarme si digo que por la mayoría de los nicaragüenses —aunque algunos con reservas— como los interlocutores del gobierno en el diálogo nacional.

Creo que la Alianza Cívica debería responder según un razonamiento sensato y objetivo de la realidad, considerando lo prioritario —dentro de lo posible— que la oposición puede lograr. No reaccionar según los sentimientos, sino según la razón. Porque hay heridas abiertas que hacen fluir sentimientos fuertes que a veces impiden razonar con serenidad para entender la diferencia entre lo deseable y lo posible.

La Alianza debe dar una respuesta no ofensiva. Ya tuvimos experiencia con ofensas mutuas que no conducen a nada. Si deseamos lograr un resultado debemos comunicarnos con lenguaje digno, pero respetuoso. Deberían responder concretamente a los compromisos que abren la puerta a un diálogo que puede ser positivo. Aunque la primera impresión haya sido que el presidente Ortega dijo no al diálogo con la Alianza Cívica, creo que contrajo compromisos que permiten continuar dialogando.

Hay que referirse a su compromiso de trabajar y dialogar por la paz y hacer reformas para tener elecciones libres. Hay que expresarle que la Alianza Cívica quiere trabajar dialogando por la paz y tener elecciones libres. Que esas elecciones serían muy importantes para lograr una paz definitiva. Que las reformas electorales deben hacerse partiendo de las recomendaciones de los expertos de la OEA, en base al convenio que firmó su gobierno con este organismo.

Que consideran necesario reanudar el diálogo y hacerlo tripartito entre la OEA, su gobierno y la oposición, para que los expertos de la OEA y las contrapartes escuchen lo que cada parte quisiera aportar para que las reformas cuenten con el mayor consenso posible y resulten, como él dijo, una garantía para no dudar del resultado electoral. Que la Alianza Cívica primero invitaría a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o no, para organizar y delegar en una comisión representativa de la oposición, integrada por expertos en el tema, que recojan las propuestas de todos y las lleven a la mesa (sin excluir que los partidos también se reúnan con la OEA por separado si fuera el caso).

Solicitarle no cerrar la posibilidad de adelantar la fecha de las elecciones, permitiéndoles presentar en el diálogo los argumentos para solicitar tal adelanto que, de acuerdo con lo dicho por él, sería estrictamente dentro del marco constitucional. Afirmar que consideran posible llegar a un acuerdo sobre este tema si accede a dialogarlo sin cerrarlo de previo.

Afirmar que de nada servirían las reformas electorales para dar confianza nacional e internacional si no se nombra un nuevo Consejo Supremo Electoral que dé esa confianza. Expresarle que esperan que él comprenda que un árbitro nombrado unilateralmente por un contendor no ofrece garantías de confianza para los otros contendores, por lo que le solicitan dialogar sobre este punto esencial.

Que para llegar a celebrar elecciones libres se necesita establecer primero, desde ahora, el ambiente de la paz que él ha invocado, para que los ciudadanos se sientan seguros y el país regrese a una situación de normalidad. Además, para que los partidos y alianzas puedan organizarse debidamente. Que por eso proponen que, paralelamente al diálogo con la OEA, se reanude el diálogo interrumpido Gobierno-Alianza, específicamente sobre situaciones que no contribuyen a la paz y normalidad que todos deseamos, como sería: a) aclarar la situación de varios privados de libertad; b) acordar un compromiso mutuo, en el marco constitucional, para poder realizar manifestaciones públicas y pacíficas y c) restituir bienes y derechos pendientes.

Debe expresarse que consideran que los acuerdos y su efectivo cumplimiento seguramente conducirían a suspender las sanciones de la comunidad internacional.

