Los que juegan póker conocen la expresión “pago por ver”. Cuando un jugador hace una apuesta fuerte, dando la impresión que en sus cartas tiene un juego ganador, los demás se retiran; pero alguno puede tener dudas de que realmente aquel tenga las mejores cartas, que quizá no sean tan buenas o que esté “chamarreando” y le acepta la apuesta, se arriesga a ver si las cartas son ganadoras: “Paga por ver”.

La Alianza Cívica hizo una reciente reestructuración de su organización y plan de trabajo, lo cual en principio me parece bien; pero hay cosas que me causan dudas. Sin embargo, no quiero de primas a primeras descartar la posibilidad que esta sea la mejor vía para lograr la total unidad nacional opositora, las necesarias reformas electorales y el cambio de gobierno en elecciones libres. Por lo tanto, sobre el éxito que en adelante tenga la Alianza —éxito que deseo sinceramente— “pago por ver”.

Nombraron coordinador general al doctor Carlos Tünnermann, quien fue embajador de Nicaragua en Washington y ministro de Educación durante el gobierno sandinista en los 80, y aunque ahora en la oposición sigue siendo sandinista, es una persona honesta, culta e inteligente, con la experiencia necesaria para tomar decisiones maduras y equilibradas. Aunque soy liberal y adversario de su ideología sandinista, lo respeto como persona, como también respeto a otras buenas personas con ideologías diferentes a la mía. Me parece acertada su designación.

Se creó un Consejo Ejecutivo de 8 miembros; no todos “representantes de”, sino “vinculados con” (muchos “de dedo”, pero es comprensible, debido a las circunstancias). Son Edwin Carcache, del sector estudiantil; Medardo Mairena, del sector campesino; Daisy George, de la Costa Caribe; Ernesto Medina, del sector académico; José Pallais, del sector político; Sandra Ramos, del sector laboral; Azahálea Solís, de la sociedad civil y José Adán Aguerri, del sector privado. Representan adecuadamente a sus sectores Edwin Carcache, Medardo Mairena, Daisy George, Ernesto Medina y José Pallais. Particularmente, sobre el doctor Ernesto Medina, mi opinión es muy similar a la que tengo sobre el doctor Tünnermann, o sea, ¡muy buena!

El doctor José Pallais es un político honesto, liberal, quien tiene mi respeto, aprecio y confianza. Pero guardo ciertas reservas sobre su autonomía, porque llegó por el FAD, una alianza organizada y encabezada por el MRS. Las señoras Sandra Ramos y Azahálea Solís, más que representantes de algunos sectores, las veo representando al MRS. Me preocupa que el MRS sigue siendo el único partido político en la Alianza, desde el comienzo, ahora con mucha presencia dentro del Comité Ejecutivo; mientras el sector empresarial —clave para balancear las cosas— cuenta solamente con el licenciado José Adán Aguerri en dicho comité (aunque otros empresarios honestos y capaces coordinan algunas comisiones).

Se eligió al doctor Juan Sebastián Chamorro como director ejecutivo. ¡Excelente! ¡Es la mejor decisión tomada! Se Conformaron 6 comisiones de trabajo, que son: Inclusión, para incorporar nuevos miembros. Gestión política, encargada de alianzas y reformas electorales. Relaciones Internacionales. Comunicación y Posicionamiento. Administración. Verificación y Seguridad, para atender temas como justicia y derechos humanos.

La creación de comisiones para la inclusión y la gestión política es una buena señal sobre la posibilidad de lograr la total unidad. Pero me desanimaron las declaraciones públicas del doctor José Pallais el domingo 18 (como de otros miembros de la Alianza) que en resumen fueron: “Vamos a hablar con los partidos políticos corruptos, cómplices del Gobierno, para darles la oportunidad de arrepentirse y demostrarlo, uniéndose a la Alianza Cívica”.

Sobre corrupción y complicidad, ¡cuántas cosas se pueden decir sobre el MRS que gobernó durante todos los nefastos 80 y que después de separarse del FSLN en 1991, se aliaron nuevamente en su pacto del 2001! ¡Pero no propiciemos divisiones! Buscar sinceramente la unidad no se hace descalificando e insultando a quien se le ofrece unidad como aliado. Espero que la sensatez y el tacto político de don Michael Healy, de intachable conducta, inteligente y sensato, quien coordina la Comisión de Integración, rectifique las cosas para integrar a todos.

Al menos el PLC, CxL, conservadores y socialcristianos deben entrar en la Alianza en igualdad con el MRS. Me preocupa que el MRS continuara teniendo en la Alianza más peso que los demás, y que debido a ellos no se lograra la unidad con los partidos. Ojalá que esta buena oportunidad no la convierta el MRS en otro desastre, imponiendo nuevamente sus tácticas fracasadas en la legítima lucha del pueblo. Por eso, ¡pago por ver!

