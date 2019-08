Liderazgo, estrategia y ejecución

Estimado lector, para abordar de forma integral el tema del liderazgo, la estrategia y su ejecución, he querido recurrir a las lecciones que nos dejó Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la segunda guerra mundial, el popular “Ike”.

Y después de releer algunos de los libros que se han escrito sobre este personaje, especialmente, “Eisenhower in War and Peace”, de Jean Edward Smith, he llegado a la conclusión que mis nietas y mis nietos, especialmente Noel y Luciano, ya no solo tendrían que ir a Harvard o Yale, para aprender sobre estos temas, sino que también podrían ir a West Point, ya que uno de sus bisabuelos, bajo las ordenes de “Ike”, y como paracaidista y comandante de tropa, arribó a Normandía, dentro de las primeras 48 o 72 horas del famoso “Día D”.

Como usted sabe, la Operación Overlord ha sido una de las empresas más complejas en cuanto a estrategia y ejecución que un hombre ha tenido que liderar y según “Ike”, algunos de los elementos que garantizaron su éxito fueron los siguientes: es fundamental tener un solo objetivo estratégico, claramente definido y que ese sea el objetivo de tu misión.

El dilema era un frente “amplio” versus uno “focalizado”. Roosevelt quería varios frentes al invadir Europa, pero el general Marshall siempre respaldó a “Ike”, su comandante supremo, en el sentido que la invasión para ser exitosa debía concentrarse en las playas de Normandía. Define tu objetivo y focalízate en él.

Marshall le ordenó a “Ike” que se concentrara en los aspectos militares, sin descuidar las sutilezas políticas, y que él se concentraría en la política, sin descuidar la gran estrategia militar. Nunca hay que olvidar el principio de la “ventaja comparativa”. Todavía no he conocido una persona que sea mejor que yo en todo, ni alguien a quien yo lo supere en todo. “Zapatero a tu zapato”.

Según “Ike” es fundamental el optimismo realista, la moral de la tropa, crear las alianzas necesarias, el supeditar tus intereses al interés del grupo, el saber tratar a las “primadonas”, si son necesarias para el éxito de la misión, tener una mente amplia y asumir tus errores, aprender de ellos, y no volver a cometer los mismos errores.

El comandante debe ser un “honest broker”, nunca debe perder el control, debe controlar la necesidad de notoriedad, asumir los errores del grupo, no solo los personales, y tener autoridad y liderazgo, no solo poder y jerarquía. Debe conocer la historia y no debe cambiar, manipular o jugar con un equipo exitoso.

Sin embargo, si el equipo, o alguno de sus miembros, no tienen la capacidad para alcanzar el objetivo estratégico, debe cambiarlo de forma inmediata, ya que todas sus decisiones deben estar “alineadas”, enfocadas en función del objetivo estratégico.

Por ello “Ike”, a pesar de la personalidad del general Patton, lo conservó dentro del equipo, lo necesitaba para cumplir su misión: ganar la guerra.

Dada la naturaleza cambiante de la guerra, todos los planes y estimados preliminares estuvieron errados, pero al reconocer esos errores no debes caer en “el péndulo”, es decir, en el error de concentrarte demasiado en tus errores más recientes.

Asimismo, y para evitar decisiones desastrosas, fue crítico que “Ike” visitara el frente de batalla y que no se encerrara en las oficinas de la comandancia suprema, siempre hay que estar en contacto con la tropa.

El plan “Overlord” fue solo un buen comienzo, pero sujeto a drásticas, necesarias y continuas revisiones. El plan inicial fue solo un ejercicio intelectual, realizado por gente bien intencionada, con los conocimientos teóricos, pero sin experiencia relevante.

La teoría sin experiencia relevante, no funciona. El 80 por ciento del conocimiento, viene de la experiencia relevante.

Debes poder disponer de todos los recursos posibles, los recursos logísticos hicieron la diferencia y el general encargado de asegurarlos y proporcionarlos a la tropa, siempre decía: “yo siempre traigo el doble de lo que los expertos me dicen que necesitamos”. Es un grave error sobrestimar tus propios recursos.

Cuando delegas, debes permitir que en quién delegas escoja a su equipo y si tus subalternos, en tu ausencia, no pueden por 48 horas hacer bien su trabajo es que tú no has hecho bien el tuyo.

Y finalmente, debes estar claro que las decisiones más difíciles siempre serán decisiones muy solitarias. “Ike” después de escuchar a sus comandantes, y al meteorólogo tomó el solo la decisión final con un simple “ok, we will go”.

