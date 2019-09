“Hong Kong no es Beijing”

El titular de este artículo lo tomé prestado de las declaraciones del joven protestante pro-democracia hongkonés, Joshua Wong.

¡Cuánto hay de cierto en esa declaración!

Además de ser un grito de protesta contra las medidas represivas que está tomando la gobernadora de Hong Kong ―Carrie Lam―, refleja las marcadas y profundas diferencias existentes entre ser libres ciudadanos chinos o súbditos chinos neocomunistas. Son, totalmente, polos opuestos.

Mi punto. Hong Kong es de otra clase: encarna el estado de derecho, las libertades públicas, el mercado libre y las instituciones democráticas; mientras que Beijing es un modelo de intolerancia, autoritarismo e idolatría, por figuras como la de Mao Tse-tung, que simbolizaba al régimen tiránico, represivo y atrasado.

Los pueblos no son libres porque tengan un mandamás. Los pueblos son libres cuando ―con los derechos y libertades naturales que tienen― eligen, conscientemente, a sus autoridades, entre una variedad de líderes políticos.

Lo que sucede en Hong Kong es que hay una sociedad que teme que sus libertades e instituciones democráticas, poco a poco, vayan desapareciendo.

Sería una pérdida cultural, institucional. Una pérdida para la libertad.

Hong Kong es un pequeño estado (1,104 km²; 23 kms² más que la superficie del departamento de Carazo, Nicaragua); su PIB per cápita es de US$48,650, muy superior al de los chinos continentales de US$8,921; es, desde 1997, una región administrativa especial, como Macao; estuvo bajo la jurisdicción de Inglaterra (1842-1997). Legado: adoptó el valioso mecanismo de instituciones y valores democráticos para vivir bien, en paz y progresar. ¿Ya ven su tamaño? Es el tercer centro financiero mundial.

¿Y Beijing? Es otro mundo, con otro pasado: regido bajo una sola ideología, sometido; creyendo en los cuentos de hadas revolucionarios. Ambas tienen homogeneidad racial. Pero, ¡qué distintos son!

Los 7.4 millones de ciudadanos de Hong Kong no quieren vivir bajo un régimen represivo. Han interiorizado y aman la libertad. No así los 1.6 billones de habitantes de la República Popular de China, que solo han conocido el comunismo desde 1949. Y no tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades entre varias, distintas y antagónicas opciones políticas.

La gobernadora Carrie Lam es una administradora que quiere reintegrar (¡o forzar!) a Hong Kong hacia la órbita del régimen de Beijing, sin fricciones ni traumas. Pero, obviamente se le está haciendo difícil.

¿Por qué?

Los ciudadanos bajo su jurisdicción fueron formados y educados para convivir y resolver sus diferencias por los medios legales y políticos. La democracia les enseñó que no deben ser avasallados ni encarcelados por hacer uso de sus derechos a pensar distinto, reunirse, protestar, conformar diversas organizaciones o partidos. O, simplemente, disentir.

En una democracia la dignidad y efectividad yacen en que los ciudadanos son fuertes: viven acorde a sus derechos. En una dictadura, no hay ciudadanos. Hay súbditos débiles, que sobreviven bajo las dictaduras y se someten a cambio de pan y rendirle culto al proveedor.

Los tiranos odian la democracia. Temen que haya quienes piensen distinto y puedan cuestionar su autoridad o desafiar su poder.

Toda autoridad tiene su sustento en la moralidad; mientras que las dictaduras ―sean autoritarias o totalitarias― se sustentan en la represión y el miedo.

Nadie, a menos que coaccionado, quiere vivir sometido a otro.

Además, los tiranos inventan un lenguaje dulcete para inculcarle a sus súbditos que “viven como nunca”, a cambio de beneficios básicos y privilegios por ser prodictatoriales.

Este fin de semana pasado ya serían trece semanas seguidas de protestas, de los valientes ciudadanos de Hong Kong. Ellos saben que si no defienden y luchan por sus derechos, Beijing entrará directamente y sin máscaras, a imponer un estado de sitio; implantarán ley marcial para impedir manifestaciones y coartar los derechos y libertades políticas.

En Beijing deben estar pensado cómo reprimir sin lucir brutales. Cuando Beijing reaccionó salvajemente en el Tíbet, no había Internet, ni redes, ni celulares. ¡Desafortunados los ciudadanos tibetanos!

Hong Kong es un modelo de conciencia + inteligencia. (Igual que Israel, Taiwán, Singapur). Beijing es solo un sistema marxista-leninista-maoísta, opresivo de millones de chinos, que si se rebelan protestando públicamente, son tildados de conspiradores, golpistas y terroristas. Para denotar legalidad, terminan acusándolos de contrarrevolucionarios.

El régimen de Xi Jin-ping no debería someter a Hong Kong. La actitud equivocada no yace en la amargura china por haber sufrido antes tantos despojos, sino en la mentalidad dictatorial beijenita.

Es alentador saber que en Hong Kong prevalecen valores que desafían y estremecen a los que encarnan el detestable mal dictatorial.