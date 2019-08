Ingrid o el suspiro de sobrevivir al secuestro

Por el año 1999 tuve la oportunidad de conocer a Ingrid Batancurt, en su calidad de líder del Partido Oxígeno Verde (Green Party Colombiano). El Partido Oxígeno Verde, es miembro de la Global Greens y la Federación de Partidos Verdes de las Américas. Ella fue una de las primeras líderes verdes que me animó a estudiar los valores y al filosofía verde, a conocer a sus personalidades, movimientos, luchas y esfuerzos por construir nuevas mediaciones políticas para las Américas. Años después, en 2002, Ingrid Bentancurt, siendo candidata a Presidenta de Colombia por Oxígeno Verde y su vicecandidata, la Dra. Clara Rojas, fueron secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hace seis años.



Cuando el Señor Presidente Hugo Chávez Frías y el Señor Presidente Daniel Ortega Saavedra, por los medios de comunicación, hablaron de su positiva intervención por la Liberación de Ingrid Betancurt, sentí un tremendo alivio, porque no hay nada más bello que Ingrid pueda regresar al seno familiar y recuperarse de los traumas físicos, psicológicos y sociales que deja toda experiencia de secuestro. Dos, porque somos muchos los verdes (Green Party) que hemos hecho lo mejor de nuestro esfuerzos por pedir la liberación de Ingrid y Clara, y porque creemos que el respeto a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad es un derecho irrenunciable, imprescriptible e intransferible, son derechos personales no enajenables y que ninguna causa (sea liberal, socialcristiana, socialdemócrata, verde, socialista, revolucionaria) está por encima de estos bienes fundamentales.



Por ello, las intervenciones que de buena fe y de buena voluntad están haciendo el Presidente Chávez y el Presidente Ortega por la liberación de Ingrid son bienvenidas dentro de la comunidad verde y desde ya como miembro de la Global Greens y la Federación de Partidos Verdes de las Américas expresó gratitud y ánimo, pido y solicito fervientemente a los Presidente Chávez y Ortega a seguir animando y acompañando este esfuerzo de liberación de Ingrid y no sólo de ella sino de los aproximadamente 4,200 secuestrados por las FARC.



Ingrid, nació el 25 de diciembre de 1961, segunda hija de una reina de belleza y un ex ministro de gobierno. Se graduó en el Liceo Francés de Bogotá. Se matriculó en el Instituto de Estudios Políticos de Francia. ALEJANDRA DE VENGOECHEA CORRESPONSAL EN BOGOTÁ, nos dice en un artículo suyo del ABC.COM: “Almorzaba en casa con personajes como los premios Nobel Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias, y el pintor y escultor colombiano Fernando Botero. ...Neruda la trataba como una hija. Incluso le escribió en un libro la siguiente dedicatoria: «Ingrid, te dejo una flor. Tu tío, Pablo Neruda»”



Ciudadana Colombiana y Francesa, Madre de Familia, Politicóloga, Ex Asesora de Gobierno, Lidereza de Oxígeno Verde, Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, Senadora y ex candidata a Presidenta de Colombia, Ingrid fue secuestrada por las FARC. Gracias a las gestiones del Presidente Chávez, hemos vuelto a saber de ella en un vídeo y una carta de 12 páginas. Golpeada y afectada totalmente nos comparte su dolorosa experiencia así: «La vida aquí no es vida, es un desperdicio lúgubre de tiempo. Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre dos palos, cubierta con un mosquitero y con una carpa encima, que oficia de techo, con lo cual puedo pensar que tengo una casa. Tengo una repisa donde pongo mi equipo, es decir, el morral con la ropa y la Biblia que es mi único lujo. Todo listo para salir corriendo. Aquí nada es propio, nada dura, la incertidumbre y la precariedad son la única constante (...) Cada día me queda menos de mí misma».



Con la Liberación de Clara y Enmanuel, una esperaza que nació en el cautiverio, tenemos la confianza de que Ingrid saldrá viva y sabrá regresarle a su pueblo y a sus hermanos y compañeros palabras de esperanza en la desesperanza.-

*Green Party

