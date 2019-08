Carta abierta de un conservador

El 10 de diciembre pasado ciertos miembros de la Junta Directiva Nacional del Partido Conservador en una espuria “resolución unánime” mandaban a suspender la convención municipal convocada para el 16 del mismo mes para elegir a los candidatos a alcalde, vicealcalde y concejales de nuestro partido en el municipio de Granada. El 28 del mes pasado se convocaba a Consejo Nacional para declarar nulo el proceso electoral mencionado; al no haber quórum después de infructuosas horas se citó para mañana 4 de enero.



Se afirmaba en dicha resolución que existía falta de legitimidad en la lista de los asambleístas y consecuencia de ello no se garantizaban igualdad de condiciones a todos los candidatos. La denuncia fue interpuesta por la señora Magda Briones de Ordóñez, quien el sábado 8 de diciembre de 2007, día del lanzamiento y cierre de su campaña, únicamente contó con la presencia de militantes conservadores de los municipios de Masaya, Nindirí y Jinotega, según nota periodística publicada en EL NUEVO DIARIO 11.12.07.



¿Por qué no asistieron los asambleístas del municipio de Granada a esa actividad? ¿Fueron invitados? ¿Falta de carisma en la candidata? ¿Escaso trabajo partidario para obtener el preciado voto? ¿Desconocimiento de los asambleístas? Habrá muchas razones, lo cierto es que el otro candidato, Eulogio Mejía, venía trabajando en su campaña desde nueve meses antes de la elección, obteniendo un resultado favorable.



Quise iniciar esta carta de un conservador a su partido con una reflexión de uno de los pensadores políticos más consagrados en la historia, Niccoló Machiavelli, quien en todo momento recomendó que “no hay otro medio de defenderse de las adulaciones que hacer comprender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad…”



Fue imprudente el actuar de los signatarios de la resolución de Junta Directiva al escuchar sólo a uno de los precandidatos a alcalde del municipio de Granada por el Partido Conservador; la directiva nacional procedió de forma inquisidora al enviar a la hoguera al otro candidato sin antes atender sus palabras.



Será acaso que la imagen de Tomás de Torquemada reinó en aquel momento. Será acaso que el proceso de destitución de Alejandro Bolaños como diputado fue tomado como parámetro para accionar tan vilmente ante un proceso electoral que en todo momento fue sano; que se manejó de manera legal por la Junta Directiva del municipio de Granada, cuyos miembros sin excepción son de probada reputación, la que fue puesta en duda por los directivos nacionales el emitir senda resolución.



Más lamentable y contradictorio es pretender expulsar a notables diputados conservadores, como Javier Vallejo y Alejandro Ruiz, quienes representan más de sesenta mil votos en sus respectivos departamentos. El primero de ellos obtuvo 31,108 votos y el otro 32,677.



Expulsados ambos cómo pretenden hacer bancada en la Asamblea Nacional. Acaso no sabe la dirigencia nacional que para formar bancada se necesitan como mínimo cuatro diputados ¿dónde van a conseguir los dos restantes sí expulsan a Vallejo y Ruiz? Contradictorio ¿no?

El partido a lo largo de la historia ha sufrido muchas rupturas, si declaran nulas las elecciones de Granada y/o expulsan a los diputados Vallejo y Ruiz, habrá otra. El conservatismo no lo aguantará y los culpables serán los que apoyen esa decisión. Mañana será decisivo, que la historia no les condene.