El fin había empezado antes, en un accidente de tráfico. Un día antes de la nochebuena, cerca de donde me encuentro en estos días, una mujer, maestra de profesión, volvió a su casa del hospital donde estaba siendo tratada por una profunda depresión.



Hace un tiempo su marido había sufrido un accidente de tráfico debido al cual murió dejando a su esposa viuda y con dos hijos pequeños. La residencia de la familia que apareció en los medios indicaba que no atravesaban una mala situación económica. El marido se llamaba Manuel.



En los últimos días, ella parecía más sumida en la depresión, así que al volver a casa, probablemente en un ataque aún más fuerte de tristeza y locura, resolvió matar a sus dos hijos y quitarse ella la vida después. Con todo eso acabó. No quedó más mundo. Se habían ido todos.



El psiquiatra consultado por los medios, un psiquiatra aburrido con los ojos a flote sobre unas bolsas rellenas de sueño, eligió el modo de hablar en presente, un presente sin tiempo, ex cátedra, dijo que aunque fuese difícil y paradójico entenderlo, aquel hecho no era más que “un acto de amor”. La explicación que dio a continuación era absolutamente lógica, absolutamente sería: al no poder soportar la tristeza, dijo el psiquiatra, y no ver más que tristeza, su mundo se volvió peligroso no sólo para ella sino también para los niños. En medio de aquella negrura, era imposible pensar la felicidad para ellos, atrapados en la misma infelicidad. Ella no podía más, y suicidarse y dejarlos con el recuerdo de dos muertes era infligirles un dolor aún más grande. Para evitarles el peso de la ausencia, que es una gran parte de la vida, pensó que era mejor matarles, antes de hacerlo con ella misma. Le sería más fácil matarse después de matar a los hijos. Lo había perdido todo, y entonces era mejor que nadie sufriese más. El fin de la vida. Por eso, el psiquiatra concluyó que era un acto de amor. Tales palabras causaron un pequeño escándalo.



Qué ocurrió realmente. Resulta tan fácil decir que era una mujer que estaba loca, como que era una mujer tan sensible hasta el extremo de pensar, o intuir que lo que hacía podía resultar un acto de amor, si es que los actos de amor se piensa que lo sean. Pero lo cierto es que no sabemos nada, ni siquiera el psiquiatra pondría su mano en el fuego para asegurar que su explicación era la correcta, sino más bien una deducción basada en casos de estudio similares.



Yo tuve un vecino y amigo que decidió un día, muy joven, quitarse la vida. En el barrio, no hubo casa alrededor que no especulara sobre las causas de su suicidio. Todo el mundo tenía una teoría, y como ocurre en la vida, también en la muerte el baile de rumores, falsos o verdaderos, se cierne sobre los hechos, sobre la tumba de los que se han ido en eso que llaman “extrañas circunstancias”. Nos hemos acostumbrado a ello, nos hemos invitado nosotros mismos a participar en la vida privada de todos los que nos rodean, aunque cuando nos toca a nosotros andar en la boca de todos, es cuando de verdad sabemos el sufrimiento que representa para quienes lo padecen, ya sea la persona en cuestión o los más allegados.



Pero bueno, la verdad es que en nuestras comunidades se dice que se respeta la vida privada, a veces depende de qué clase de vidas estamos hablando. Nos hemos dejado llevar por la moda de los llamados noticieros rojos, el 22/22 u otros, también de las páginas de sucesos en los medios escritos cargados de tinta en los titulares, que entran sin permiso en la vida de los barrios al llamado de la sangre sin el más mínimo respeto, y sin el consentimiento de los que allí vemos. Las puertas de las casas en los barrios no son altas ni correderas, ni las guardan gente armada. Es una flagrante violación del derecho a la intimidad. Y lo más sorprendente es que las más de las veces la gente asume que la cámara estará allí y que no debe rechazarla. No hace mucho en la carretera Chinandega- León, cuando aún los cadáveres se morían en el asfalto por culpa de un accidente de carretera, los micrófonos abordaban a una familiar de uno de los fallecidos que aún no había podido llegar hasta su cadáver. Ella dijo, como respondiendo a una orden imposible de no cumplir, sus nombres y apellidos ante la cámara con una diligencia que daba pavor.



Cuando las puertas de lo menos conocido de nosotros mismos quedan abiertas, las cámaras, los vecinos, los rumores y todo lo demás vienen a empañar un respeto, el respeto primero que se le debe a este tipo de hechos, ya sea, un suicidio, o una muerte “en extrañas circunstancias”. El silencio también es una manera de decir que no sabemos, pues para saber habría que haberse acercado, estar con él, con la persona, en el límite de la desesperación o la tragedia, y la mayoría de nosotros no estuvimos. Eso sí, después, lo sabemos y lo decimos todo, en un alegre vendaval de opiniones, se lo contamos a los vecinos, o hasta escribimos un artículo. En fin, una mala costumbre a la que nos hemos acostumbrado, la de hablar cuando en realidad sólo queda el silencio, porque cuando todo sucedía no estábamos allí. El silencio, unas cuantas veces, puede ser un acto de amor.



