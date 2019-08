Si la pregunta es, ¿y dónde están los jóvenes?, la respuesta probablemente sea: durmiendo, viendo televisión, saliendo a fiestas, bares, buscando trabajo, y en algunos casos estudiando. Realmente en cosas que consumen nuestro tiempo como para pensar en política. Es mucho lo que se puede discutir sobre el relevo político-generacional, es una situación muy bien llamada “de crisis” en END el pasado 22 de diciembre. Se han realizado numerosos sondeos al respecto, incluso hay quienes aseguran que los jóvenes de hoy en día somos solidarios y tolerantes, que más quisiera yo que así fuera, pero no es la realidad. Si se dice que está presente la solidaridad y tolerancia en cuanto a temas políticos es porque los jóvenes en general no hablamos a profundidad de esos temas con quienes conforman nuestro medio social, ya sea por apatía o por falta de conocimiento, lo que se expresa en conversaciones o críticas vacías y una extremadamente pobre capacidad de análisis, lo que dificulta una discusión propositiva, por lo que resulta más cómodo aparentar coincidencia con lo que otros piensen o simplemente no darnos por enterados.



Existe una crisis de valores, y definitivamente tenemos problemas con la solidaridad y la tolerancia, lo que no puede ser resuelto en su totalidad por ninguna organización política (partidaria o no partidaria), sino por la familia, la primera escuela. Pero lo que me interesa abordar en esta ocasión es que también existe un segmento de la juventud bastante interesado en la política, un segmento que realmente representa, a mi forma de ver, un porcentaje relativamente considerable, lo que pasa es que de este grupo sólo se da importancia a unos pocos, a los que están interesados en los partidos políticos, y el resto de estos jóvenes se está formando en liderazgo político, democracia, etc. y la mayoría de estas “capacitaciones” se dan gracias a organismos no gubernamentales (los llamados de la “sociedad civil”) y no a partidos políticos. En este punto creo que se desarrolla una situación propicia para que la juventud dé sus primeros pasos para formar por lo menos algo parecido a lo que conocemos como democracia, porque realmente ¿qué se puede esperar si los partidos políticos que tenemos actualmente fueran quienes forman en su totalidad a los jóvenes que gustan de la política?.



Recordemos también que es necesario contar con partidos políticos, pero es aun más necesario contar con una juventud no partidaria, pues los intereses en general de este sector llamado por algunos “divino tesoro”, no necesariamente coinciden con los intereses de un partido político, y resulta palurdo mencionar esta realidad, pero si los partidos políticos son tradicionalmente asociados a ideologías, lo que vemos actualmente son agrupaciones de unos “que están a favor de los que están en contra” y otros que “están en contra de los que están a favor”, entonces los partidos políticos, así como las privatizaciones, son un fracaso.



Existe algo que no puedo obviar, la habilidad de muchas organizaciones de la sociedad civil –no todas- que tienen intereses partidarios y venden una imagen atractiva a la juventud, dicen querer formar una nueva clase de liderazgo político, democrático, etc. Pero muchos de esos cursos, especializaciones, diplomados o como les quieran llamar, están viciados y son un método de monitoreo, inducción y captación de jóvenes líderes.



Es tiempo ya de hacer valer el artículo 116 de nuestra Constitución Política, la cual establece que la educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense y, lo que es muy importante, dotarlo de una conciencia crítica.



Necesariamente tiene que surgir un relevo político-generacional, pero salgamos del anodino esquema por el que asociamos política únicamente a los partidos políticos, la democracia se desarrolla por una relación bilateral, en la que no sólo es necesario un mandatario eficiente, sino que también es imprescindible una ciudadanía crítica, responsable y con una efectiva incidencia en las políticas públicas.



Pero, ¿cuáles son las principales distracciones que provocan el desinterés del otro segmento joven que no da importancia a la política? ¿Será el consumismo la semilla o el resultado de este problema? Éstas y otras inquietudes quedan pendientes de aclarar, por lo que es necesario analizar todos los posibles escenarios para construir bien las bases del siguiente relevo en la política de Nicaragua.



* Coordinador de Juventud de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC).