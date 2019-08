¡Date un chance!

“Y pensar que todavía creamos que es más grande o más útil la paz mundial que la paz de un solo salvaje…” escribió Alfonso Cortés, lúcido o delirante, en su intenso poema La Canción del Espacio. Y al leer tal aseveración, algunas personas “cuerdas” pensarán que sólo se trata de otro disparate del poeta que enloqueció y estuvo encadenado en la casa que fue de Rubén. Sin embargo, cuánta verdad se arropa dentro de su frase. Si imaginamos a un salvaje, desde el estereotipo inculcado, sin duda pensaremos en alguien, sucio, desgreñado, semidesnudo y alejado de la “civilización”, en un ser inculto y devaluado y desde la óptica de ese frontispicio concluiremos que su paz jamás podrá ser más importante que la paz mundial.



Pero, ¿en qué tipo de salvaje estaría pensando el poeta? Porque hay muchos salvajes que viven en la sociedad “civilizada” regidos por la ley del atropello, la injusticia y el escarnio, definidos por su brutalidad, ferocidad y atrocidades. Y los hay a montones, aunque vistan de lino, corbata y levita. Sin duda, ellos y ellas desconocen la paz y carecen de ella, pues ese estado espiritual no está en quienes violentan, infringen dolor, sangran al prójimo o provocan sus muertes, reales o figuradas. Ellos y ellas llevan angustias e inmensos vacíos en sus pechos, frías como la piel de las serpientes. Ellos y ellas intentan ocultar sus frustraciones con alegrías fingidas o sentimientos que no poseen, pero sus interioridades están inundadas de ruidos y altisonancias que tratan de no oír recurriendo al grito y a las estridencias.



Muchos no conocen más alegría interior que la producida por el espíritu del alcohol y el carnaval, el humo espeso de la marihuana y del crack, o la placentera velocidad que genera en la sangre la blanca palidez del rayón de cocaína. Son agresores, pero por lo general viven atemorizados hasta de sus sombras. Eso explica que habiten detrás de murallas alambradas, y siempre vayan armados y protegidos por guardaespaldas. Pero también circulan o residen en repartos residenciales, barrios pobres o zonas marginales, agrupados en pandillas y delinquiendo bajo la impunidad del anonimato y las sombras. Muchos se consideran bagres en negocios turbios y amores ilícitos, pero son pobres badulaques cuyas arrogancias se desmoronan con facilidad cuando se les termina el poder, la plata o la protección comprada.



Cada día los telenoticieros muestran las barbaries ocurridas en calles y carreteras del país y uno se pregunta cuántas de esas vidas pudieron salvarse si el odio y el rencor no envenenaran a tanta alma descarriada; si las angustias y atribulaciones no entorpecieran el pensamiento; si los asesinos hubieran tenido un poco de amor al prójimo. Pero, nadie da lo que no tiene. Nadie da amor si su alma está impregnada de odio; nadie da perdón si el rencor carcome sus entrañas; nadie da aliento si la angustia está agazapada en su pensamiento; nadie da comprensión si tiene atribulado el corazón; nadie da paz si su vida entera es un campo de batalla consigo mismo y con los demás. Nadie se reconcilia con los demás si no ha logrado perdonarse y reconciliarse consigo mismo. En fin, nadie da lo que no tiene.



He visto con atención las respuestas de la gente respecto de sus esperanzas para 2008, y los anhelos de la mayoría se orientan a que bajen los frijoles y suban los salarios, lo que en las actuales condiciones es una reivindicación, más que justa, vital. Pero poco se dice de las cosas trascendentales; de las que están más allá de las necesidades materiales y que no se satisfacen sólo con el pan nuestro de cada día; de las que alimentan el espíritu y propician la paz, el amor y el sosiego. Esas también son necesarias para que nos fajemos y saquemos a Nicaragua de la postración en que cayó y está sumida desde el terremoto de 1972.



Pero no serán los sociólogos ni los economistas, ni los psiquiatras ni los políticos, ni los magos, quienes lograrán esa inmensa tarea. Esos cambios colosales los haremos posibles cada uno de los y las nicaragüenses con el poder de Su Palabra, pues en la medida que seamos capaces de cambiar nuestras actuales formas de pensar así cambiaremos nuestras futuras formas de vivir. En Nicaragua ya están ocurriendo cambios sorprendentes: “los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. ¡Y dichoso aquel que no pierda su confianza en mí! (Mt. 11, 5-6).



Entonces, si esto está ocurriendo, y además es gratis, ¿por qué no nos damos un chance?