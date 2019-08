Hasta pronto, ingeniero Chamorro

No hay mejor forma de equivocarse que ver y juzgar a las personas según las clases y los sectores en que se divide nuestra sociedad, como si éstos fueran bloques sólidos sin fisuras, homogéneos e inmutables. Una tal concepción, así de sectaria, confunde a los seres humanos con el comportamiento del conjunto de la clase social a la que pertenece, como si la condición humana fuera la misma que la condición de su clase. Quien así piensa convierte al ser humano en un esclavo de su origen de clase, con lo cual lo limita a simple pieza de una maquinaria social sin criterio, conciencia ni pensamiento propios. Es decir, automatiza al individuo y se convierte a sí mismo en esclavo de sus prejuicios.



De esas concepciones se hace el sectarismo, del cual sólo se libran quienes, sin abandonar su ideología, humanizan su visión del mundo y de la sociedad; es decir, sólo teniendo ideas revolucionarias transformadoras se evita pensar en que la automatización del ser humano y congelándole en un bloque es condición indispensable para liberarse de las injusticias sociales. Yo siento haber vivido ese tipo de experiencias en alguna etapa de mi vida, que ya suma más de sesenta años de actividades políticas. O, al menos, de vida consciente de y en la política.



Esto lo confirmé y lo percibí mejor en las últimas etapas de mi vida que coincidieron con la segunda etapa o las postrimerías del proceso revolucionario, cuando comenzó a hacerse manifiesta la degeneración de lo que se creía inmaculado: el concepto de la fraternidad revolucionaria en la práctica. Fue cuando se inició la degradación del liderazgo revolucionario; cuando éste dejó de sustentarse en un sandinismo sincero; emergió la ambición personal en la conciencia y la conducta de buena parte de ese liderazgo; el afán de enriquecimiento a toda costa suplantó a la ética; el menosprecio a los valores de los individuos sobrevivió junto a la soberbia que da el poder; se estrenó la agresividad contra todo y todos lo que se oponía, de una u otra forma, a la deshumanización de la integridad revolucionaria y la perversión de lo revolucionario.



Precisamente, fue en el momento que la explosión de los antivalores en el liderazgo, ahora dizque sandinista, cebaba sus represalias contra quienes laborábamos con criterio libre de sumisiones serviles en el diario Barricada y le hacíamos resistencia a la desvirtuación del ideal sandinista, cuando emergió ante mí la figura humanista de Xavier Chamorro Cardenal.



Hacía ya varios años que había sobrepasado la barrera de los sesenta de vida –la edad que en esta sociedad provoca la semi invalidez o la invalidez laboral total—, cuando sucedieron dos hechos con dos actores de conductas humanamente disímiles que cambiaron las condiciones en que había transcurrido mi vida hasta entonces. Uno fue el falso compañero que se propuso obtener mi adhesión servil hacia sus nuevas intenciones patronales, bajo la amenaza del desempleo definitivo, porque, suponía, que por mi edad y criterio político no encontraría otro periódico en donde trabajar. No necesito decir que fracasó en su intención. El otro caso, fue el del amigo --quizá entonces, sólo un conocido--, el ingeniero Chamorro, quien teniendo un origen y una condición social diferente a la mía, fraterno me brindó la oportunidad de que escribiera en EL NUEVO DIARIO, sin condicionamientos ideológicos ni políticos, sólo interesado en que yo escribiera según mi propia conciencia, sin interferencias de ningún tipo. Sólo le bastó una identificación humana y la concepción humanista común de la vida para ofrecerme su solidaridad.





A aquella primera persona no quiero ni hace falta mencionarla aquí. A Xavier Chamorro Cardenal le estoy rindiendo homenaje a su memoria con estas confesiones. Por más de doce años fui testigo y beneficiario de su sentido humano y objetivo con que trataba el trabajo periodístico de todos y, en lo particular, mis artículos. Algunas veces me sugería temas, pero nunca me dijo cómo debía hacerlo ni me hacía objeciones posteriores; si alguna vez no estuvo de acuerdo con lo que yo escribía, nunca me lo hizo saber. Su conversación era sincera, más cercana a la amistad personal que a la condicionante de una jerarquía odiosa y sin los compromisos que hacen perder independencia política.



Es ahora y aquí, después de haber sido distinguido con una relación que Xavier Chamorro Cardenal practicaba de forma nada vertical, sino sugiriendo cosas y temas para el trabajo, como un amigo, es cuando me confirmo más en la convicción ya insinuada de que el origen de clase común no es suficiente para hacer amistad sincera, ni las diferencias de origen social fabrican de por sí las discrepancias entre las personas.



Y siendo objetivo, ahora que el ingeniero Chamorro se ha ido para siempre, es obligado confesar que, teniendo tres años de edad más que él, no ha de estar lejano el día de otro encuentro. Por eso le digo un… ¡hasta pronto!