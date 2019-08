Xavier Chamorro Cardenal

El testimonio de vida de este digno patriota y fiel abanderado de la libertad de expresión hereda a Nicaragua entera dos lecciones que a la vez se convierten en desafíos. La primera –lúcidamente resumida por el poeta Luis Rocha, uno de sus compinches de ideales, luchas y andanzas– es que basta repasar su legado para conocer la diferencia entre dirigir una causa o administrar una empresa. Su firme y humilde presencia en La Prensa de Pedro Joaquín Chamorro, ayer, y en EL NUEVO DIARIO, hoy, retratan de cuerpo entero a don Xavier.



Pero antes de referirme a la segunda enseñanza de este patriota, debo contarles algo acontecido a inicios de diciembre de 2007, en una conversación que sostuve con él. Al preguntarle por su estado de salud y al indagar además si Chico y Gabriel no se habían comido los saludos que a través de ellos le hacía llegar, me respondió con el inconfundible y característico sentido del humor que le acompañó a lo largo de su vida: “Hombré, es babosada lo que me pasa, ¿por qué mejor no hablamos de algo más importante como son los acosos del poder?”. Calladito me quedé mientras él se carcajeaba al otro lado del auricular.



Esta pequeña anécdota me aclaró una nueva lección: no existe mejor manera de honrar el ejemplo de don Xavier que asumiendo el compromiso de defender en forma incondicional una institución que --por encima de su propia salud y de intereses individuales-- tanto le preocupaba, como es EL NUEVO DIARIO. Rendir el tributo de la amistad y de la gratitud a este ciudadano auténtico debe ser sinónimo de acompañar activamente a la familia de EL NUEVO DIARIO de Pedro Joaquín, de don Xavier y de Danilo Aguirre en cualquiera de las batallas que pudieren avecinarse, motivadas por los ya conocidos ataques, gratuitos e inexplicables insultos, descalificaciones y groserías que un poder público, obsesionado y empequeñecido, que día a día obsequia a este combativo y emblemático medio de comunicación.



¡Con toda la dignidad del mundo, el hombre supo descansar en paz!