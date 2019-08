La mujer nicaragüense no merece humor mediocre y vulgar

En el mes de septiembre del año 2005, en este mismo diario, escribí un artículo de opinión que intitulé: “Heraldos de un humor sin gracia”. En ese escrito de entrada les preguntaba al pueblo de Nicaragua y, especialmente, a los lectores de este rotativo lo siguiente: ¿Será posible que un alacrán que es ponzoñoso y dañino, además de asqueroso y matrero, pueda siquiera pretender hacer reír a alguien? ¿O que un azote de cuero crudo, retorcido y anudado que levanta verdugones y lastima, tenga la desfachatez y procure de forma alevosa divertir o entretener a persona alguna en este país o en cualquier otra parte?

A esas interrogantes yo mismo me respondía: ¡No veo cómo! --Y seguía --Pero bueno, estas maravillas falsificadas de heraldos del humor sin gracia son las que están produciendo el libertinaje informativo en esta mi Nicaragua de peones y patrones. Y también de modernos humoristas malos, por no decir otra cosa, que todos aquellos de mente sana y de humor fresco bien reconocemos sin ningún equívoco.



Hoy, más de dos años después, esos necios no han mejorado en nada. Por el contrario, han empeorado y me obligo a tener que decir que no solamente son panfletarios y sin gracia, pues también en sus locos extravíos han avanzado hacia UN SUDOR MEDIOCRE Y VULGAR.



¡Y no me vengan a mí con pendejadas ideológicas y preocupaciones políticas hipócritas, porque no las tienen en la acción ni tampoco en el pensamiento! ¡Hablemos claro! Es odio puro y machismo rancio. Aplaudido por algún sector de una sociedad enferma y sin guía, que no sea la de la senda de sus egoísmos e intereses de poder y de riquezas mal habidas.



Esa publicación que hiciera “EL ALACRÁN” en su edición del domingo 6 de enero en nombre de la risa es llanamente chocante, vergonzosa y denigrante para la condición de cualquier mujer-madre; mujer-hija; mujer- compañera y hermana. Y no estoy hablando aquí únicamente para defender a esa mujer revolucionaria (cosa que se lo merece), cuyo único pecado es trabajar, con sus aciertos y sus errores en su condición humana, para hacer algo a favor de este pueblo miserable. Actitud que deja muy atrás ese papel idiota de consortes y primeras damas que nunca le han servido al pueblo para nada.



Además, que ella no necesita que yo la defienda ni tampoco priva en mí esa intención rastrera. Esto lo hago por un elemental decoro e indignación como esposo de mujer; padre de mujer; hijo de mujer y hermano de mujer. Algo que probablemente estos sicarios del humor no entenderán nunca, porque seguramente no tienen ninguna de esas condiciones notables.



Para finalizar quiero decir que la oposición política y sus adláteres tienen derecho a criticar todo lo que quieran, esto aun en el caso de los hepáticos criollos, pero jamás pueden arrogarse el derecho a denigrar a la mujer por su condición de tal. Ojalá ese defecto horrible de los pretendidos humoristas locales no lo compartan nuestras mujeres. Al contrario. Que lo condenen. Especialmente esas que viven y comen de organizaciones dedicadas a la defensa de su género, pues al menos yo estaré pendiente de sus actuaciones y discursos sobre este tema que las debe avergonzar.





En Palmira. Enero 2008