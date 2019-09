Revolución sin manos

¿Por qué nos esclavizan? --es una muy buena pregunta, el porqué una gran mayoría se deja manipular por una minoría, a como a venido sucediendo desde hace muchos años.



Es irónico que los que dijeron defender los ideales y la libertad con su propia vida hoy en día hacen de muchas maneras lo que los tiranos contra los que lucharon hacían contra ellos mismos.



Leyendo esos relatos anecdóticos de todos esos revolucionarios jóvenes en su tiempo y de cómo esa convicción que los cobijaba les daba la fuerza necesaria para luchar, de hecho me encanta leer esas historias, es de cierto modo históricamente épico y fascinante, por ejemplo: Omar Cabezas y La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, o el relato de Gabriel Cardenal, inspiran heroísmo al más alto nivel, pero al trasladarme a la época actual veo que ya no queda nada de esa esencia mágica que inspiró a todo un pueblo contra una de las tiranías más crueles de América Latina, triste, muy triste.



Muchos de esos revolucionarios de antaño que hoy en día son capitalistas parecen, de una manera formidable, haber olvidado todo por lo que en un momento importante y determinante de sus vidas lucharon, exponiendo heroicamente sus vidas, sería de más la ingenuidad de pensar que no están consientes de esta disyuntiva, quizás creen merecer el echo de vivir como parásitos a costa del pueblo ya que ellos lucharon con cuerpo y alma por la libertad del mismo y los aranceles por tal aportación parecen ser cada día más altos.



Hoy esas personas reprimen la libertad básica de las personas, es decir, es casi inconcebible que en estos tiempos la iglesia católica o cualquier otra entidad religiosa pueda interferir en decisiones de poderes del Estado, estoy hablando del aborto terapéutico, literalmente a estas niñas que son violadas les están diciendo: vas a morir teniendo a ese niño porque así lo quiso mi Dios. Éste es el abuso más grande y por el cual la humanidad entera ha luchado y seguirá luchando por ser libre, no puede ser que la iglesia en estos días siga decidiendo quién muere y quién vive.



La verdad es que si queremos descubrir al verdadero culpable de nuestras tribulaciones basta con vernos al espejo, porque de verdad merecemos a los gobernantes que tenemos, pero esto nos los exime de culpa, pues ellos abusan porque saben que la gran mayoría quiere paz, ante todo, nadie desea más conflictos en los que la vida de hermanos esté en juego, a costa de esto esos parásitos que deciden el futuro de este nuestro país hacen y deshacen.



Pero cuidado azuzar al pueblo, está demostrado a lo largo de nuestra historia, pues es un acto peligroso, ya que tan solo se necesita un detonante, y eso es lo que estas personas no entienden, que a cada acción hay una reacción, y estas reacciones no son necesariamente violentas, pueden ser de diferentes maneras, como saliendo a las calles a exigir derechos o votando en momentos claves para darles el vuelto a estos parásitos faltos de moralidad que dominan los poderes del Estado.



Recomiendo, para los que no han visto aun la película, que seguramente será una más de culto, ¨ V de venganza’’, basada en una excelente novela gráfica que expone la hipocresía de la política y sus políticos ante la venganza de un ser que conoce como nadie la psiquis ambiciosa del gobernante despótico y cree tener el antídoto para acabar con este mal que irónicamente se encuentra intrínsico en el pueblo al que se explota,

La revolución empieza en cada persona si queremos cambiar algo, debemos cambiar nosotros primero. Una revolución mental, una revolución sin manos.





*Estudiante de Diseño Gráfico