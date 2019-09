Los desafíos de Nicaragua para 2008

El año 2008 plantea para Nicaragua múltiples retos para poder avanzar con mejores resultados hacia el desarrollo económico y social. Elevar el ritmo de crecimiento económico es el principal desafío que enfrenta el país ya que éste es el fundamento sustentable para el desarrollo en el mediano plazo. A lo largo de los últimos cinco años el país ha crecido a una tasa muy discreta que promedia el 3.32 por ciento según las cifras oficiales que maneja el Banco Central de Nicaragua. Este ritmo de crecimiento económico es insuficiente si se tiene en consideración que la tasa proyectada por el INEC para 2010 en relación respecto al crecimiento demográfico es del 14 % sobre la base poblacional del año 2000.



Para fomentar un mejor desempeño en lo económico el país debe atraer mucha más inversión extranjera directa y relanzar sectores importantes de la economía, como lo son la industria manufacturera, la agricultura y el turismo.



En el año 2006 Nicaragua reportó un muy bajo nivel de captación de inversión extranjera directa que se estableció tan sólo en 282 millones de dólares. El principal sector beneficiado por dicha inversión fue el financiero, con cerca del 50%, y como es bien sabido el sistema financiero prioriza el crédito al comercio y al consumo, y no las actividades productivas que podrían tener un considerable efecto positivo en el crecimiento económico nacional.



Por otro lado, Nicaragua necesita, con mucha urgencia, en el presente año, mantener bajo control la inflación; misma que desde el año 2004 ha estado rondando los dos dígitos. Una seria amenaza en este sentido es la crisis que provocan los elevados precios del petróleo que representan un importante componente de esta tasa inflacionaria.



Para mejorar el nivel de captación de inversiones productivas el gobierno debe asumir un rol más responsable y consecuente con el desarrollo del país. Las crisis políticas que generan gran inestabilidad en la vida institucional disminuyen el atractivo para los inversionistas extranjeros. Para el año 2008 sería de gran ayuda para el desarrollo de Nicaragua que el gobierno mesurara su actuar político y su militancia en favor de sistemas de poder antidemocrático que no hacen más que minar la estructura institucional del país.



Una concertación en términos económicos sería lo ideal para que las contradicciones políticas endógenas del sistema democrático no conduzcan, tanto a la oposición como al gobierno, a una dinámica de destrucción y desgaste de la institucionalidad del país y de su potencial económico.



El principal reto de Nicaragua para el año 2008 es alcanzable, siempre y cuando la clase política entienda que mantener al país en la pobreza no es la mejor manera de administrar el poder, ni el mejor conducto para hacer prevalecer un proyecto político. Nuestra sociedad debe madurar y la clase política dar el primer paso en ese sentido: concertar una visión estratégica conjunta e incluyente por el bienestar económico de Nicaragua.



Desde 1990, con la transición a la democracia, se empezaron a dar las primeras tentativas hacia un rumbo común bastante consecuente, como lo fue la realización de los foros debate sobre la Nicaragua posible enfocados hacia el año 2000.



Negociar un plan general de principios concertados en la búsqueda del desarrollo económico y social sería el resultado más importante de un diálogo político nacional. El problema con este tipo de negociación reside en la imperiosa necesidad de encontrar consenso entre los principales actores de poder de la nación; mismos que no parecen más que interesarse en los réditos coyunturales de muy corto plazo.



Cualquier iniciativa que sea excluyente está condenada al fracaso. Así quedó demostrado con el famoso Plan Nacional de Desarrollo a 25 años que durante su administración impulsó el ex-presidente Bolaños. La idea era buena pero la forma de realizarla fue desafortunada. Para que una iniciativa como ésta prospere es necesario un mínimo de compromiso de parte de los principales partidos políticos de la nación. Encontrar este consenso, al menos en lo económico, daría a Nicaragua una enorme ventaja en lo que a captación de inversiones se refiere, porque favorecería un ambiente de certidumbre y previsibilidad para los inversionistas extranjeros.



La solución está en manos de la sociedad misma. Hay que buscar acuerdos constructivos más que pactos prebendarlos. Háganlo por el bien económico de nuestro país



* Especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera Pública