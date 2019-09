Urge camino alternativo al neoliberalismo

El premio Nóbel Milton Friedman, fallecido en el año 2006, se preguntaba allá por los años 60 del siglo pasado ¡el por qué la gente seguía votando por gobiernos fuertes e interventores! y la repuesta era obvia, “el estado resolvía con más rapidez los problemas de la gente” .



Pero lo anterior dejó de ser un fenómeno de los años 60, hoy en el contexto de la globalización y de la nueva economía, las sociedades del mundo subdesarrollado, siguen apostando a los llamados de manera justa o injusta gobiernos “fuertes, populistas e interventores” y la razón sigue siendo la misma, las repuestas que el “mercado total”, visto desde una óptica humanista, ha dado a las grandes mayorías han sido autoritarias y perversas.



Hoy nadie puede sostener con vehemencia la postura neoliberal sobre la racionalidad del mercado y su categorización de “locus” de libertad natural, las evidencias empíricas, puestas de manifiesto por medio de la concentración de los ingresos y del incremento perpetuo de la pobreza y de la desigualdad, dejan al descubierto la extrema vulnerabilidad del modelo neoliberal y el imperativo de la búsqueda de caminos alternativos en detrimento del mil veces defendido “camino único”.



La debacle está ya implícita en los supuestos éticos del marco normativo del neoliberalismo, y se pone de manifiesto en las lamentables consecuencias del mismo. ¿Qué queda entonces? Me parece que la postura de la izquierda en la región, sobre todo en países con problemas sociales crónicos, ha sido la de impulsar en primera instancia programas alimentarios de combate contra la pobreza, semejantes medidas aparecen a la luz de las posturas ideológicas de las oligarquías nacionales como meras medidas “populistas y asistencialistas” cuya esencia es conservar y aumentar la clientela política.



Pero en un país como Nicaragua, donde el 80% de la población sufre de hambre, pueda que desde la lógica instrumental del mercado tales programas sean “irracionales”, no obstante, desde una dimensión social ética y humanística es la única salida plausible.



Ahora bien, la propuesta de un “camino alternativo”, no está relacionada con la supresión de la libertad individual, y mucho menos se asocia con limitaciones en el ejercicio de la libre empresa. Se trata de tomar distancia del Darwinismo social de inspiración Spenceriana, propugnado por Hayek, primero, y Friedman, después, donde la ley de la selección natural de las especies aparece reinterpretada e incorporada con carácter de corte transversal, operando en todos los órdenes, incluyendo el ámbito socioeconómico y cultural.



Se trata de un modelo despojado de puntos hegemónicos y con perspectiva sistémica y dialéctico-deductiva donde las partes y el todo son interactuantes, retroalimentativos y coadyuvantes. A diferencia del individualismo metodológico, cuya postura teórica desconoce la presencia de grupos sociales, por tanto no postula totalidades, sino individuos, este enfoque reduccionista plantea que las totalidades son simples agregaciones de individuos.



Una postura adversa al individualismo metodológico es la tesis del holismo metodológico el cual reconoce la dimensión social y los grupos sociales, para Marx por ejemplo, el individuo es lo que es, un ser individual sólo en el plano de las interrelaciones sociales, en otras palabras, posee su entitatividad justamente por pertenecer al conjunto.



El nuevo modelo contrario al neoliberalismo y su versión mesiánica del mercado, no debe contradecir el mercado, por el contrario, el mercado y la competencia son condiciones inherentes a un modelo cuyas estrategias de lucha contra la pobreza estén relacionadas con el fomento a la empresa privada en todas sus modalidades, la creación de un ambiente amigable para la inversión extranjera, el comercio internacional, el fomento a la educación y el incentivo a la innovación ,la investigación y desarrollo como condicionantes del progreso a largo plazo.



El nuevo modelo presupone una crítica global al capitalismo de libre mercado, porque tiene un carácter excluyente y porque ha dejado de lado toda posibilidad de reivindicaciones sociales por parte del Estado, pero, por otro lado, critica al socialismo de Estado, porque niega la libertad básica individual, lo que, según Giddens, disminuye los incentivos para comprometerse en actividades empresariales.



La ausencia de libertad individual hace que disminuya el interés individual para involucrarse en emprendimientos empresariales, baja los incentivos para la creatividad y competitividad individual.



El sistema alternativo propone una sociedad con un Estado fuerte que combine la libertad de acción empresarial con un Estado comprometido con una serie de garantías económicas, como salarios mínimos, servicios de salud y educación, una política fiscal progresiva y una política distributiva vía presupuesto.





*PhD. Docente- Investigador de la Escuela de Administración, Comercio y Finanzas. Upoli.