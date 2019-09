SIEMPRE CONDENADOS A LA BÚSQUEDA DE UNA PATRIA

Esta mañana el de Managua, a petición de sus compañeros, conmovido aceptó recordar al Mártir de las Libertades Públicas, Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal: Estos días han sido muy negros y tristes. Ayer, 9 de enero, se cumplieron treinta años de que vi por última vez vivo a Pedro, en un sentido absolutamente físico, pues lo sigo sintiendo más vivo y beligerante que nunca, en un sentido espiritual. Hace poco, con motivo del fallecimiento de su digno sucesor y hermano de él y de quienes seguimos luchando porque Nicaragua vuelva a ser República, Xavier Chamorro Cardenal, ocurrido en la madrugada de este viernes 4 de enero, expresaba mi convicción de que gracias a Xavier la obra moral, ética y periodística de Pedro tuvo continuidad en EL NUEVO DIARIO, de manera tal que a las puertas de una nueva dictadura, los planteamientos de lucha contra la corrupción y la opresión vuelven a ser los mismos que cuando la estirpe sangrienta de los Somoza.



A seis días de los treinta años del asesinato de Pedro, se le unió Xavier, y en este cielo nublado de Nicaragua ambos son como astros brillando e indicándonos una vía láctea hacia la democracia. Tenemos esos importantes conocidos en el cielo, imposibles de olvidar, y mucho menos en estos momentos en que la historia ha retrocedido treinta años. En ese entonces, además de co-dirigir LA PRENSA LITERARIA junto con Pablo Antonio Cuadra, yo era asistente de la Dirección y Coordinador de Relaciones Internas de La Prensa. En mi librito de próxima aparición, PEDRO/teniendo conocidos en el cielo, cuento que, como decía al principio, el lunes 9 de enero, por la tarde, muy brevemente hablamos de sus poemas. El martes 10 de enero de 1978 comenzaban mis vacaciones, por eso, cuando al despedirnos, como a las cinco, Pedro me dijo “nos vemos mañana”, inicialmente le respondí: “No hombre, mañana no nos vamos a ver”, y a continuación le expliqué lo de mis vacaciones y que iba muy temprano para Diriamba, a tomar fotos de máscaras de las fiestas de San Sebastián. Aquella despedida cordial, con mi premonitoria respuesta, jamás nos hubieran hecho pensar que encerraban un significado mortal.



Ciertamente ya no nos volvimos a ver, así como nos vimos aquella tarde del lunes 9 de enero. Pero con el tiempo he ido aprendiendo que hay otra manera de ver, que es sentirse, y así supe que aquellos funerales de Pedro, después del silencio nacional y ensordecedor que produjo su asesinato la mañana del 10 de enero, fueron una resurrección. Porque la integridad no muere y perdura para enfrentar dictaduras que disfrazadas de muerte, dábamos por desaparecidas. Quizás porque los sistemas corruptos y opresores se reproducen con el tiempo es que nos queda la resurrección de la integridad y la ética como armas para luchar por la resurrección de la libertad y la democracia. En las palabras “Al lector”, de Carlos Fernando Chamorro en el “Diario Político” de Pedro, dice: “Las últimas líneas escritas el 20 de diciembre, registrando una conversación con el embajador norteamericano Mauricio Solaun, son todavía más reveladoras de su propia visión del futuro de Nicaragua: la prioridad nuestra es que se vaya Somoza. Si se puede hoy, mejor, si no cuando se pueda y que NUNCA QUEDE SU SISTEMA”. Los funerales de Pedro fueron finalizados por la Guardia Nacional con balas y gases lacrimógenos. Contra el muro exterior del cementerio un joven cayó herido, y le dijo a la TV de Costa Rica otra frase premonitoria: “¡Que siga la lucha. Viva Pedro Joaquín Chamorro!”



En 1978 el historiador y biógrafo de Sandino, Gregorio Selser, contaba que nuestro entrañable amigo Germán Gaitán hacía veinte años había puesto en sus manos “Estirpe Sangrienta: Los Somoza”, libro de Pedro que como se sabe trata sobre su prisión y torturas a raíz del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García. En ese prólogo de 1978, al final Selser dice: “En el Diario de un preso, día 21 de noviembre de 1959, escribió: Anoche soñé que un tribunal compuesto por siete hombres me había llamado ante él para decirme: CIUDADANO CHAMORRO, SE LE CONDENA A LA BÚSQUEDA DE UNA PATRIA. Pedro Joaquín --continúa Selser-- cumplió esa condena hasta el último día de su vida, sé que con devoción y heroísmo, desde varias trincheras, sin escatimar esfuerzos ni angustia. Suya es la honra de no haber claudicado ni cedido”.



Ahora, diría yo, nos toca a nosotros, pues también hemos sido condenados a la búsqueda de una patria.





luisrochaurtecho@yahoo.com