Pedro y su eterna vigencia

Al festejarse el veintiocho aniversario de fundación del diario La Prensa, el 3 de marzo de 1954, su director Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, al hacer el balance del período, concluía que al cabo de otros veintiocho años, los nombres de quienes hacían entonces el periódico carecerían de toda actualidad. Contrastada esta afirmación a la luz del presente, 10 de enero de 2008, día y año en que se conmemora el treinta aniversario de su ingreso a la historia, su creencia resulta totalmente falaz. Hoy más que nunca su dimensión de periodista alcanza su mayor estatura. La actualidad de su pensamiento se percibe a través de la manera en que concebía el ejercicio profesional del periodismo. Una mirada somera sobre el vasto territorio de su obra permite comprobar que los valores en que encarnó su práctica están intactos. La concepción sobre la cual asentaba su discurrir cotidiano era la de un periodismo ajeno por completo a la supeditación mercantil y a los compromisos políticos que restaran independencia y credibilidad a La Prensa. Su pensamiento descansaba sobre una premisa de honda trascendencia: la libertad de expresión como libertad fundamental del ser humano sólo puede estar supeditada a los valores de la independencia y autonomía en el quehacer profesional del periodismo.



Para Pedro Joaquín, la libertad de expresión era un concepto político vinculado con el sistema democrático. El perfeccionamiento de la democracia, su gestación y desarrollo, dependían del libre juego de las ideas. Sin libertad de expresión es imposible siquiera plantearse un régimen político que tolere las manifestaciones contrarias en el campo ideológico. El carácter genuino de una democracia se mide por el grado de apertura que muestra un gobierno hacia quienes disienten del pensamiento oficial. Sostener estos postulados durante la dinastía somocista equivalía a ubicarse como su adversario político. Por su esencia, el somocismo fue la negación de las libertades públicas, Pedro Joaquín era su antítesis. El periodismo en el ideario de Pedro está íntimamente ligado a los sistemas políticos. Desligarlo de la política era una utopía. En la misma medida en que Pedro Joaquín presionaba por alcanzar mayores cuotas de libertad de expresión para la sociedad nicaragüense, en esa misma proporción el somocismo cerraba los cauces. Apenas dejaba una hendija por la que discurría la vida política del país.



Pedro Joaquín fue un adelantado. Desde el momento mismo en que asumió la codirección de La Prensa en 1948, con profunda convicción y como un adelantado, prescribió que el periódico era absolutamente independiente y que no recibía consignas políticas de nadie. En un país atrapado por los juegos de intereses, proclamó que por encima de los principios políticos “de nuestros amigos, lectores o colaboradores, nosotros defenderemos los intereses generales y vitales de Nicaragua”. Comulgaba con un nivel de apertura informativa y editorial pocas veces practicado en la historia del periodismo nacional. Postuló que en La Prensa tendrían cabida “todo amigo o enemigo de nuestros principios e ideas, siempre que exprese sus conceptos dentro de los límites que fija la caballerosidad y la verdad”. Comprometido a fondo en las luchas por la erradicación de la dictadura definió su posición política ajustada a “todo aquello que signifique democracia y justicia”. Muchísimos años antes que los medios de comunicación en Nicaragua asumieran estos principios éticos Pedro Joaquín ya los había hecho suyos.



Pese a que Pedro siempre vivió en el borde del precipicio, jamás fue partidario de leyes de prensa que brindaran protección especial a los periodistas. En un país en que el régimen de excepción era la norma, Pedro se ubicaba en las antípodas. Luchaba para que en Nicaragua no hubiese leyes discriminatorias y perversas, como el Código de Enjuiciamiento Militar, que el somocismo utilizaba para juzgar y condenar a los civiles que adversaban la dictadura. Fiel creyente de la responsabilidad social del periodista sostuvo que quienes delinquían haciendo un uso indebido de la prensa debían ser objeto de sanciones mayores que las que correspondían a un simple ciudadano. Invariablemente aconteció lo contrario. Pedro Joaquín fue víctima permanente de los desmanes del régimen somocista. Ningún nicaragüense en la historia del periodismo en Nicaragua sufrió mayores tropelías en su carne y en su espíritu, al enarbolar la bandera de la libertad de expresión. La cadena del martirio de Pedro es interminable: censuras, cierres, multas, cárceles, confiscación, confinamiento, exilio y muerte.



Convencido antipactista siempre luchó contra quienes sucumbieron a la política de las componendas y regalías. Estaba persuadido de que los pactos eran causantes de los daños mayores que sufrían los nicaragüenses. Cuando liberales y conservadores, en alegres piñatas se repartían las granjerías del poder, Pedro fue uno de sus más tenaces opositores. Militante de una ética encarnada en una práctica consecuente siempre fue reacio al halago. El somocismo doblegaba a base de corruptelas y negociados, a quienes lucían como sus más enconados opositores. Los Somoza siempre encontraron la manera de seducir a sus oponentes mediante la repartición del poder, ese enorme botín del que siempre echaron mano para atraer hacia sus posiciones políticas a quienes contribuyeron a montar sus farsas electorales a cambio de diputaciones, magistraturas y ministerios de Estado. Periodista a toda prueba Pedro Joaquín siempre desenmascaró a los impostores.



Su herencia en el periodismo nacional todavía persiste. Pedro Joaquín fue el creador del lema La Prensa, Al servicio de la verdad y la justicia. En un país en que la falsificación histórica era la norma había que levantar las banderas de la dignificación del ser nicaragüense. El ideario periodístico de Pedro se nutría especialmente de la justicia. La más profunda demanda ética, en una nación donde se conculcaban los más elementales derechos, consistía en darle a cada quien lo suyo. Ante el oscurecimiento de la justicia, puesta al servicio de una camarilla que la administraba con especial regodeo, reivindicar a través de un medio de comunicación, un Estado que respetara los derechos ciudadanos, constituía una herejía, un desafío al régimen. Al servicio de la verdad y la justicia era el permanente recordatorio a cada nicaragüense de que ante los desmanes del régimen y la manifiesta parcialidad con que actuaban jueces y magistrados, disponían de una tribuna para alzar su voz y reclamar lo que en la práctica les era negado. Pedro convirtió a La Prensa en el estrado más confiable del país. Su legado ético trasciende el tiempo y el espacio.



Lo que el régimen somocista perdía en credibilidad La Prensa lo ganaba. En abril de 1950 Pedro Joaquín creó la sección La Voz del Pueblo, con el propósito de que en ella encontraran acogida todos los reclamos que tuviese que plantear la ciudadanía, cualquiera que fuese su signo político o ideológico. Un fervoroso de la democracia tenía que traducir su credo a la práctica, para eso hacía falta ejercitar un periodismo más abierto y sensible a las diversas manifestaciones políticas, asentado en la tolerancia y el pluralismo. La democracia sólo es verdadera cuando estimula y posibilita el disenso. Pedro tenía que dar dos pasos adelante y convencer a los lectores de La Prensa de que el periódico era en verdad la negación del somocismo, que cada vez más cerraba los espacios de participación ciudadana, lanzando a los nicaragüenses por los caminos de la insurrección y el enfrentamiento bélico. El ascendiente que acumuló La Prensa bajo el liderazgo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal llegó a convertirla en el medio de difusión de mayor prestigio y arraigo nacional.



Cuando uno lee y analiza la obra periodística de Pedro Joaquín Chamorro, lo primero que constata es su absoluta consecuencia. Ajustó su vida a su práctica profesional. Este es el aspecto más valioso y singular de su trayectoria como periodista. Tomó la determinación de luchar por la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista y fue fiel a este principio hasta el último día de su vida. Inclaudicable e insobornable, el somocismo jamás pudo desviar los postulados de su política informativa y editorial. La Prensa tomaba a diario el pulso de la temperatura política del país. En cada uno de los editoriales de Pedro Joaquín uno percibe como la muerte declarada en su contra por el somocismo, rondaba sobre su cabeza, pero jamás logró inclinarla. Pedro encarnó los más nobles ideales del común denominador de los nicaragüenses: probo, austero, sencillo, honesto, sincero, consecuente, sufrido, vejado.



En su editorial del 12 de febrero de 1962, (Mi mayor ambición es… seguir siendo periodista), Pedro supo definirse a sí mismo como político, pero sobre todo como periodista, el ser paradigmático “que lleva escrita en el alma y en el cuerpo el gran reportaje de todos estos años de lucha”. El 10 de enero de 1978, acribillado a balazos por matones a sueldo, selló con su vida los ideales por los que luchaba todos los días, desde su pequeña república de papel y contrario a lo que él suponía durante la celebración del 28 aniversario de fundación de La Prensa, al paso del tiempo, su pensamiento acrecienta su vigencia y lozanía.