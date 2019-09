Al tío Xavier, con gratitud

Mi tío Xavier Chamorro Cardenal fue siempre una persona de pocas palabras, pero de grandes principios y fuertes convicciones. Era terco, en el buen sentido de la palabra, o mejor dicho, firme para defender sus posiciones, y nunca fue fácil hacerlo cambiar de opinión.



A pesar de su imagen de hombre serio y retraído, reforzada por su creciente pérdida de la vista, era de los infaltables en la cofradía del humor negro y disfrutaba de sus ocurrencias. Recuerdo a finales de 1972, cuando al calor del campeonato mundial de béisbol, a su cuñado, mi tío Carlos Holmann, lo bautizaron como “Capiró”, el cuarto bate de la selección cubana, y a Xavier le decían “Marquetti”, el no menos poderoso tercer bate de los cubanos, no porque fuesen aspirantes a peloteros, sino por la medida con que se servían los tragos.



Hombre recto y austero, al mismo tiempo era una persona humilde y generosa. Tuve el privilegio de beneficiarme de su cariño, expresado a través de sus gestos paternales y de su solidaridad incondicional, y por ello mi gratitud infinita. Nos unió profundamente un sentido de lealtad tras el asesinato de su hermano, mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Una lealtad a su causa y a sus ideales, sellada por el torrente popular desatado tras su sacrificio, que decidimos acompañar con todas sus consecuencias.



Xavier Chamorro se forjó en el periodismo al lado de su hermano, como ingeniero de producción y subdirector de La Prensa, pero construyó un nombre propio en la historia del periodismo nacional. Ha sido el único director de los dos grandes diarios de este país que sobrevivieron el siglo XX, y al parecer los únicos que llegaron para quedarse: La Prensa y EL NUEVO DIARIO. Le tocó asumir el timón de un barco en medio de la tormenta, y a la vez inventó otro de la nada y lo echó a navegar.



Dirigió La Prensa en el período más tumultuoso de la historia de Nicaragua, en los albores de la una revolución, cuando La Prensa era la institución de mayor credibilidad e influencia del país, y por lo tanto el blanco de todas las presiones políticas de cualquier signo. Y lo hizo con mano firme y segura, asumiendo una enorme responsabilidad patriótica.



Cuando en 1980, después del triunfo de la revolución, se vio confrontado en el dilema de escoger entre sus convicciones y su compromiso social y la tradición familiar, optó por lo primero, aún entrando en desgarradoras contradicciones con miembros de su propia familia. Así, junto al liderazgo periodístico de Danilo Aguirre y de la mayoría de los periodistas y trabajadores de La Prensa, encabezó la fundación de EL NUEVO DIARIO. Un periódico al que le dedicó hasta el último día de su vida, aún en medio de su enfermedad; siempre preocupado por mantener un equilibrio entre su sello popular, el compromiso social, la defensa de la libertad y, por supuesto, la calidad de los detalles técnicos de la producción.



Con el tío Xavier tengo una deuda de esas que sólo se pagan a lo largo de toda la vida. A él y al poeta Pablo Antonio Cuadra, mi padrino y también codirector de La Prensa, les debo el haberme convertido en periodista. Después del asesinato de mi padre, el 10 de enero de 1978, el tío Xavier y el poeta Pablo me propusieron que me integrara a la redacción de La Prensa como periodista. “A vos te gusta escribir, estudiaste economía y entendés de política, aquí vas a aprender a ser periodista’, me sentenciaron.



Yo estaba empeñado en hacer una carrera como economista, y a pesar de llevarlo en la sangre nunca había contemplado ejercer el periodismo. Me había autoimpuesto una suerte de bloqueo, quizás para demostrarme que podía seguir un camino profesional y político independiente, a cierta distancia de la influencia de mi padre, y de la inmensa admiración que le profesaba. Pero su muerte no sólo provocó un estallido social en el país, sino que también representó para mí un terremoto personal. En esas circunstancias trágicas, el tío Xavier me brindó la confianza para tomar esta decisión crucial en mi vida. Entré a La Prensa movido por un sentido elemental de compromiso político, y en el camino descubrí una vocación profesional, un oficio apasionante, y a la vez una oportunidad para servir al pueblo sin voz con mayor efectividad desde el periodismo, abonando a la causa de la democracia y de la justicia social.



Después de julio de 1979, me incorporé a la fundación del diario Barricada en plena revolución. Y cuando en octubre de 1994 fui defenestrado de la dirección de ese diario por una decisión política de la cúpula del FSLN que descarriló el proyecto de renovación profesional del periódico, recibí muchísimas muestras de solidaridad de distintos sectores del país. Pero la más importante de todas fue la del tío Xavier, quien nuevamente me abrió sus puertas y me invitó a colaborar y publicar mis columnas de opinión en EL NUEVO DIARIO. Para un periodista desempleado, contar con un espacio para opinar equivalía al oxígeno que necesitaba para vivir, mientras nacían y maduraban mis propios proyectos periodísticos. Entonces renovamos una relación que he cultivado durante más de una década con Francisco y Danilo, en una fructífera colaboración con EL NUEVO DIARIO, desde Confidencial y Esta Semana.



Treinta años después de aquella invitación que me hicieron el tío Xavier y el poeta Pablo para iniciarme en el periodismo, espero no haberlos defraudado en el camino recorrido. Y hoy que seguramente están reunidos en animada tertulia con mi padre, repasando lo ocurrido en estas tres décadas, confío en que el tío Xavier les brindará las últimas noticias de este país, que pareciera estar retornando al pasado.



Les contará cómo está renaciendo un proyecto autoritario, amparado ya no en una ideología o partido político, sino en una figura mesiánica que pretende imponer un poder absoluto, familiar, sin ninguna clase de contrapeso. Cómo desde la arrogancia del poder estatal, otra vez se ataca con virulencia a los periodistas, a los medios de comunicación, a los ciudadanos y organizaciones civiles y políticas que denuncian atropellos. Y cómo nuevamente se instrumentalizan los poderes estatales, especialmente la justicia, para acosar y perseguir al adversario político; mientras se promueven pactos prebendarios, ahora con otros protagonistas.



Pero también les confirmará que los ideales de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro C., de un cambio verdadero, de una democratización profunda con justicia social, sin sectarismo y con la participación de todos, se mantienen vigentes. Que cada vez son más las voces que se suman para vencer el miedo y demandar cero tolerancia contra cualquier agresión a los periodistas, a la libertad de expresión, y a las organizaciones de la sociedad civil. Y que, afortunadamente, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, como instituciones profesionales, aún no están sometidas a la imposición arbitraria, representan una esperanza de que el autoritarismo no desemboque en represión.



Treinta años después, en este diez de enero ondean las mismas banderas: que nunca más se imponga en Nicaragua una dictadura. El legado de Pedro Joaquín Chamorro, ahora entrelazado al de su hermano Xavier, nos cobija y nos compromete para defender la libertad a cualquier costo.