Hablemos de abuso sexual?

Toda autoridad docente es responsable de la integridad física y sicológica de los alumnos. ¿Quién lo cuestiona? Sin embargo, veamos el caso del Intecna-Granada. Por primera vez un alumno se atreve a denunciar el abuso sexual que sufrió de parte de su profesor Guillermo Roblero. Era de esperar que las autoridades competentes a la luz de las evidencias (denuncia ante la Policía y Peritaje Médico Legal) expulsaran al profesor del centro de estudios. Aun sabiendo que éste es conocido en su barrio por generar escándalos.



¿Por qué las autoridades del Intecna han tolerado su comportamiento durante tanto tiempo y hasta la fecha? Roblero, hoy acusado de abuso sexual, es actualmente el Secretario del Sindicato de maestros.



Cuando el adolescente que sufrió abuso sexual de parte de Roblero denunció su situación en la dirección del centro, el director, licenciado Róger Sequeira, aseguró que separarían al profesor. Pero era mentira, el profesor aún continúa llegando al instituto. El muchacho al sentirse engañado por la máxima autoridad de Intecna, indignado, interpuso la denuncia ante las autoridades públicas de Granada. A pesar de ello el profesor no es retirado del centro educativo.



¿Quiénes protegen al profesor acusado de violación? El director, el asistente del director, el licenciado Luis Sáenz Mejía, que a su vez es cuñado de Guillermo Roblero (acusado).



Todo ha funcionado como una patraña del abusador y sus cómplices porque desde el inicio del escándalo el profesor implicado fue retirado del centro bajo el argumento de estar enfermo, dejó de dar clase amparándose en una constancia médica de parálisis facial externa. Pero en ningún momento dejó de llegar a las oficinas de la Dirección, ni dejó de mostrar una actitud prepotente y amenazante.



Al contrario, en diciembre la dirección del centro despidió a dos profesores de la Dirección del Técnico Superior, quienes en su momento brindaron apoyo al adolescente víctima de abuso sexual.



Es evidente que la Dirección del Intecna está actuando a favor del abusador y que en ningún momento se está actuando en función de proteger al alumno víctima de abuso sexual, al contrario, se está organizando una red de protección al abusador sexual.



El Movimiento contra el Abuso Sexual de Granada considera que casos como éste se deben denunciar y demandar al Gobierno de la República que actué a favor de la víctima, para no seguir permitiendo la impunidad para los abusadores sexuales.



Y en el caso del Intecna, el Gobierno de la República de Nicaragua es el único que por ley puede destituir a las autoridades. Y si las autoridades actuales actúan como cómplices de un abusador éstas debe ser sancionadas.



Éste es un momento importante para desarrollar acciones sociales, ya que próximamente se estarán iniciando matrículas en todo el país y el Intecna acoge a jóvenes de toda la nación y forma técnicos cualificados para la industria nacional. Es hora de hacer justicia y de sanear el ambiente de este centro de Educación Técnica.



Aunque el caso de abuso sexual ya está en la Fiscalía de Granada, ojalá y los profesores llamados a declarar se pongan a favor de las víctimas de abuso sexual y no a favor del abusador.





Movimiento Contra El Abuso Sexual- Granada.





Hablemosde.abusosexual@gmail.com