El retorno apoteósico de Darío a Nicaragua

El centenario del famoso viaje del retorno de Rubén Darío a su tierra natal, que se cumplió el 23 de noviembre del año 2007, pasó casi inadvertido para sus compatriotas contemporáneos. Afortunadamente, no sucedió igual con el centenario de una de sus obras claves, como lo es “El Canto Errante”, publicado por Darío en octubre de 1907, libro que representa no sólo un punto de inflexión en el proceso de creación poética de Rubén, quien con esta obra va más allá del Modernismo promovido por él, sino que señala nuevos rumbos a las futuras vanguardias hispanoamericanas.



Darío, tras catorce años de ausencia, regresó a Nicaragua el 23 de noviembre de 1907 y permaneció en su patria pequeña, grande en sus sueños, hasta el 3 de abril de 1908. El Profesor Edelberto Torres, en su magistral biografía de Darío, intitula el capítulo en que narra los innumerables homenajes que recibió Darío de sus coterráneos, como “La apoteosis en su Jerusalén”. Y es que, efectivamente, todo el país se conmocionó con la visita de su hijo más ilustre, que retornaba al terruño cargado de fama y laureles, consagrado como eximio poeta, admirado a un lado y a otro del Atlántico por los mejores escritores de la época, reconocido como jefe indiscutible del Modernismo y Príncipe de la Poesía en idioma español.



Darío fue objeto de homenajes en varias ciudades del país (Masaya, Managua, Diriamba, León) siendo en la vieja Metrópolis donde transcurrió la infancia y adolescencia de Rubén, donde el entusiasmo fue más desbordante. El 22 de diciembre de 1907 tuvo lugar la gran velada en su honor en el Teatro Municipal, ahora Teatro Municipal “José de la Cruz Mena”. Fue en esa velada donde pronunció su discurso más importante, que por cierto casi nadie logró escuchar por el bajo tono de voz del poeta. En esa oportunidad el joven poeta y abogado leonés, Antonio Medrano se encargó de leer el célebre poema “El retorno a la Patria”, que Darío recién había escrito en saludo a los jóvenes escritores de Nicaragua.



Para cerrar la velada, Darío dio lectura a su célebre discurso de agradecimiento, que se inicia con el párrafo siguiente: “Señoras, señores: Un querido amigo mío, el rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, escribíame recientemente, con motivo del retorno a mi patria, palabras hermosas que hablaban del griego Ulises y de la maravillosa Odisea”. Luego Darío, profundamente emocionado, agradeció el emotivo recibimiento que su patria le había tributado y que “la generosidad de mis coterráneos, la elevación del nivel intelectual y una simpatía palpitante y orgullosa, han convertido en una apoteosis, si apenas merecida por los sufrimientos de la ausencia y por ese perfume de corazón de la tierra nuestra, que no han podido hacer desaparecer ni la distancia ni el tiempo”.



En los párrafos finales, Rubén reitera su cariño a su ciudad de León y expresa: “He querido que este discurso quedase en la ciudad universitaria y amada, en la ciudad de tantos adorados viejos cuyas testas eminentes nos están haciendo falta en jardines y paseos”. Concluye con un ruego a El Señor, que aún no se ha cumplido, sino que pareciera que los buenos deseos de Rubén se alejan cada vez más: “Dios eterno haga que lo que es un hecho en Literatura pueda realizarse para Centroamérica en política por ley histórica y por necesidad de nuestra civilización”.



El Centro Nicaragüense de Escritores (CNE), en conmemoración al centenario del retorno de Darío a su tierra natal, está preparando una edición facsimilar de la Revista La Patria, que dirigía Félix Quiñónez, Año XIV, tomo VI, Nos. 8 y 9 del 31 de diciembre de 1907 y 15 de enero de 1908, que reproduce el texto original del celebre discurso de Darío y su poema “El retorno a la Patria”, que más tarde Darío insertó con el título “Retorno”, en su libro “El Viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical”. La edición facsimilar llevará unas páginas introductorias del poeta Julio Valle Castillo.



Darío regresó a Europa sin lograr su propósito de divorciarse de quien le amargó la vida y le impidió disfrutar de un hogar estable: Rosario Murillo. Sin embargo, no sólo volvió al Viejo Continente con la satisfacción de sentirse admirado y apreciado por su pueblo, sino que, además, nombrado por el gobierno del Presidente J. S. Zelaya, Ministro Residente de la República de Nicaragua ante el Rey y gobierno de España.



