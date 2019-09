Hibridez comunicacional en Nicaragua

Un grupo de estudiantes de la carrera de Filología y Comunicación de la UNAN-Managua me solicitó que escribiera algo sobre una charlita que les brindé como cierre de curso, alrededor de los formatos en algunos medios de comunicación en Nicaragua. Puede verse el vídeo en mi blog (http://freddyquezada.blogspot.com).



La modernidad les asignó a los formatos funciones separadas y al mismo tiempo juntas que asumieron todos ellos (prensa, radio y televisión) que técnicamente después las reunirá en un sólo sitio e instrumento, INTERNET: educar, informar y entretener.



La educación informal (sencilla y por entregas) para las masas, fue el sueño que la modernidad le asignó a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa escrita, la hija menor del mundo de Gutemberg. En Europa, y después en EU, esto significó simultáneamente alfabetización gratuita y obligatoria, y abaratamiento de la prensa escrita para cubrir el mayor número de lectores. En las ex colonias, el mismo principio gobernó para los pequeños círculos ilustrados, considerándose lo popular, no como en Europa donde todos sabían leer y escribir, a campesinos analfabetos, semianalfabetos urbanos mestizos, aborígenes, afros e inmigrantes que no podían hablar la lengua dominante.



Lo que en los países altamente desarrollados se generó, fue una lucha entre ilustrados (conservadores, liberales, marxistas, postmodernos, etc.) mientras en los países subalternos esa capa ilustrada, muy pequeña en varios casos y en otras compitiendo con los semiilustrados, la relación se estableció de otra manera, porque participaron actores que no tenían nada que ver con esa ilustración, porque fueron excluidos, invisibilizados o porque ellos mantuvieron una racionalidad propia, reduciendo al mínimo las mezclas.



La diferencia entre unos países y otros, además de la típica postcolonial de dominio, fue el número, peso y magnitud de los sectores, donde una minoría ilustrada siempre ha tratado de imponer su esquema cosmovisivo (desde la escuela nos enseñan normas para todo, para ver el mundo, clasificar al mismo tiempo clasificándonos según cánones dominantes, hablar, ser cortés, reprimirnos, pensar, “ver”, sospechar detrás de cada acto, polemizar, recomendar, etc.) y legal (la constitución escrita, los contratos, las reglas gramaticales, etc.) a la mayoría que no le importa, la comprende de otro modo, la ignora, la mezcla y la enfrenta de mil maneras con lo que le llega de los medios audiovisuales que capturan su atención más que el universo escriturario.



Cuando veo esos esfuerzos una y otra vez de liberar a los desempoderados desde los universos escriturarios (libros, prensas, universidades, intelectuales, profesores y lo que se le deriva como conciencia, organización, lucha y emancipación) sé que estoy ante una repetición de la cadena, aún en aquellos casos que se diga que se va en contra de ella. He aprendido con el tiempo que de lo que hay que liberarse es de los liberadores (medios de comunicación, herederos en esto de iglesias, partidos y universidades, incluidos).



Pero continuemos. Si uno se fija en programas informativos como los noticieros matutinos de la Nueva Radio Ya, cuando los locutores brindan las notas rojas desde hospitales, juzgados, bomberos y cárceles, el toque de humor que colocan a través de dramatizaciones y pequeños “sketchs” (en lo personal gozo con aquel silbidito de paño de lustrador, que descarga uno de los presentadores al teatralizar el alza del jabón de los condenados por violación en los baños de las cárceles) obligan a dudar de la veracidad de la información o a tomar distancia de la seriedad de la fuente. ¿Cómo se puede reaccionar ante el híbrido? ¿Nos entristecemos? ¿Reímos y nos sentimos culpables después? ¿Nos indignamos ya no contra los delincuentes sino contra los locutores? ¿Exigimos que se respete el género o que abrace claramente los viejas teatralizaciones radiales? ¿Qué hacemos?

Algo parecido he notado en la televisión, también con los programas informativos serios (representacionales de traje y corbata) que, por contigüidad o por competencia, se han relajado y flexibilizado, sin llegar todavía al histrionismo de la Nueva Radio Ya, pero que ya cuentan con presentadores que se atreven a romper el canon, a invadir al otro formato y, a veces, a imitarlo dentro del propio. A ello me refiero cuando hablo de TV Noticias y 22-22, por ejemplo, entre la ósmosis de Andino y Pineda Ubau; entre los chascarrillos de aquel y las informalidades de ésta. Entre la información de y para la alta cultura y la información de y para la cultura popular, que corre a cargo de pocos ilustrados. El humor está subvirtiendo a los géneros y los formatos, más precisamente, el entretenimiento, la función más hegemónica de la TV y que está sobredeterminando todos sus productos.



Por otro lado, también los programas de humor televisivos, donde se abusa de los sectores populares por medio de premios humillantes, reconocimientos indignos y burlas ofensivas, una ética desarmada no puede hacerle frente a un humor corrosivo que no puede juzgarla por el tipo de regímenes inconmensurables entre sí, al que ambos pertenecen. Es decir, al humor no se le puede normar, censurar o moderar porque sino se le mata su sentido. Lo que sectores de sensibilidad ilustrada (es decir, profesores y estudiantes como nosotros) pueden ver como de mal gusto, irritante y violador de derechos, los mismo sectores sufrientes lo ven divertido, entretenido y hasta beneficioso.



Me parece que los medios en general se han repartido, en virtud de la mayoría de una opinión pública que ellos mismos ayudaron a construir, el dolor para los sectores populares (nota roja), obviando que también tienen momentos calmos, tranquilos, serenos y relajados la mayor parte del tiempo (estoy por ver que 22-22 cubra, por ejemplo, una piñata de barrio, el cumpleaños de una matriarca con todo sus nietos, unos quinceaños, etc); el placer a través de un humor (humillante para los ilustrados) y para todos la felicidad (publicidad).



Veo dos cosas en todo esto. Uno, el papel de la risa dentro del pensamiento normativo, que despedazará todo (¿habrá sido por ventura ese el sentido de Jorge, el bibliotecario de El Nombre de la Rosa, al envenenar a todos los curiosos del mensaje de Aristóteles?). Cioran decía que a Kant jamás se le encuentra una nota de humor o de tristeza. Dos, la cultura de masas (la verdadera cultura popular de hoy) que impondrá una extraña igualdad perversa, de la que nadie puede salir indemne ni puro.



Al final, ustedes tendrán que hacer con este artículo, lo que hacen con los canales, cambiarlo, pasar a otro, como en Truman Show, cuyo verdadero mensaje y final no es Jim Carrey descubriendo la verdad y reconciliándose con la realidad, sino lo que hacen los dos vigilantes cuando termina el episodio final, al buscar TV Guide, para elegir qué seguir viendo y mantenerse en sintonía.