La Demagogia es Madre de los pactos

“Durante un almuerzo el año pasado –quiso recordar el de Masatepe a propósito de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal– un apreciado amigo intentó incursionar en un campo minado, diciendo sin ton ni son, que Pedro Joaquín había sido un demagogo. Precisamente para preservar la amistad le advertí varias veces que yo no estaba dispuesto a tolerar aquella calumnia. La cosa no pasó a más, en beneficio de todos los presentes, y en especial de los anfitriones. Sin embargo, habiéndole puesto punto y aparte a aquel circunstancial incidente, quisiera hoy ponerle punto y final, ya que considero que aquella expresión de mi amigo denigrando a Pedro, era en el fondo el eco de las tantas cosas que se dijeron contra Pedro durante el somocismo. De Pedro, somocistas y capitalistas dijeron que era un demagogo. Los primeros porque necesitaban que la férrea defensa que Pedro hacía, en plena dictadura, de la libertad de expresión, la democracia y la justicia, fuera calificada de demagogia. Como no tenían argumentos para evitar que aquellas valientes denuncias los desnudaran ante el pueblo, escogieron la vía de descalificar la integridad de un hombre, llamándola “demagogia”.



“Y es que gracias a los cotidianos editoriales de Pedro no sólo quedaban expuestas las lacras humanas y falta de consistencia moral de los aludidos, sino que a la vez se evidenciaba el entorno corrupto que fue el caldo de cultivo de sus seguidores. Una sola miasma. Y en lo que se refiere a los segundos, los capitalistas y sobre todo los capitalistas conservadores, la forma frontal y sin subterfugios de hacer oposición de Pedro, les resultaba tan incómoda como una espina en el trasero, de ahí que, como buenos fariseos, fingieran tolerarlo cuidándose de apoyarlo en sus gestas verdaderamente heroicas. Creían, pues no pensaban, que no podían arriesgar sus intereses económicos apoyando la convicción moral de un hombre que, a estas alturas para ellos resultaba tan demagogo como para el somocismo. Al calificarlo de demagogo para sus adentros, sentían que le estaban perdonando la vida, y que semejante caridad bastaba y sobraba. También un buen sector de la izquierda lo consideraba demagogo, quizás porque no andaba clandestino a la hora de enfrentarse a la estirpe sangrienta de los Somoza”.



“Pedro, para esa izquierda, resultaba ser algo así como un usurpador de una ética y una moral a todas luces ajenas a quienes consolidaban una dinastía; a quienes sólo interesaba consolidar sus capitales; y a quienes le conferían la única posibilidad de levantar la verdad como estandarte, a las balas y no también a las palabras cargadas de disposición al sacrificio supremo. Al contrario de esta enfermedad infantil, jamás Pedro minimizó la disposición de enfrentar la dictadura, cualquiera que fuera el nicaragüense que lo hiciera, y mucho menos de minimizar el sacrificio de quienes cayeron en ese enfrentamiento. Para él todos eran patriotas. Precisamente por eso la búsqueda de una patria siempre fue prioritaria para este hombre que también fue calificado como de traidor a ella. A treinta años de su asesinato, tan sólo pensar en la posibilidad de un Pedro demagogo y traidor a la Patria, produce náuseas. Pero no dudo que, de haber existido en el crepúsculo de su vida el calificativo de terrorista ideológico, también se lo hubieran endilgado para gloria suya y de quienes una vez más somos víctimas de la verborrea del poder en vías de dictadura. Porque la ceguera que da la ambición de poder y más poder, hace que los actuales gobernantes y sus vasallos vean a su pueblo como perros rabiosos, potenciales asesinos, traidores, imperialistas y terroristas ideológicos.”



“No hay que olvidar –continuó el de Managua ante el respetuoso silencio de sus compañeros caminantes– que el oportunismo es aceptado por sus fanáticos como cordura y forma de convivencia ciudadana. En ese sentido Pedro era, no sólo lo contrario al oportunismo, sino que por ello mismo inoportuno. Felizmente no tenía sentido de la oportunidad o de posiciones que favorecieran absolutamente intereses personales y dejaran marginado al pueblo, aún cuando sabido es que los políticos oportunistas siempre dicen que sus acciones son en beneficio del pueblo y que así se sacrifican por el mismo resolviendo circenses crisis institucionales. Esos son los pactos, como el de los Generales y como el de Agüero y Somoza. Los pactos que tanto aborreció Pedro son hijos de la demagogia, esa que los caudillos emplean para, según definición académica, halagar a la plebe para hacerla instrumento de su propia ambición política. Esa misma demagogia, es la madre de los sucesivos pactos entre Daniel y Alemán.”



luisrochaurtecho@yahoo.com

Jueves, 17 de enero de 2008