Historia de la casa natal de Rubén Darío

Rubén Darío nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, cuando su madre Doña Rosa Sarmiento iba camino a Honduras. Nació el 18 de enero de 1867, durante 40 días permaneció en la Casa Natal.



Sus primeros años de infancia los vivió en San Marcos de Colón, Honduras, para luego ser trasladado a León de Nicaragua, por sus tíos abuelos Bernarda Sarmiento y Félix Ramírez, quienes le criaron y educaron desde muy temprana edad.



Por medio del Decreto No. 46, del Congreso de la República de Nicaragua, del 25 de febrero de 1920, siendo Presidente de la República de Nicaragua el General Emiliano Chamorro, se le otorgó a la Ciudad de Metapa el nombre de CIUDAD DARÍO, en homenaje y recordación del poeta, fallecido cuatro años atrás, en 1916.



En el año de 1940, el Presidente de la República, General Don Anastasio Somoza García, y el Congreso de la República decidieron la compra de la Casa Natal de Rubén Darío, a los antiguos propietarios. Este acto se realizó por medio del Decreto No. 221 del 3 de octubre de 1940.



Desde entonces fue registrada bajo la propiedad del Estado de Nicaragua, constando en la Libro de Inscripciones con el No. 1077 al folio 7 del tomo XXIII del Registro Público de Matagalpa, sección de Derechos Reales.



La Casa Natal, que había sido administrada hasta este año por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), tiene un teatro, un monumento y una galería sencilla con fotocopias de manuscritos, pinturas y fotografías.



En la casa natal están antiguos muebles muy rústicos, típicos de una vivienda pobre de la época del nacimiento de Rubén Darío, y un pequeño cuarto donde probablemente nació el poeta. Una cocina de piedra, tinajas, huacales, jícaras y la piedra de moler, todo para mostrar cómo fue el lugar de nacimiento de quien llegaría a ser el Nicaragüense Universal de los Siglos.



La casa natal está construida con adobe encalizado, techo de teja forrado con varas de caña de castilla, pilares de madera y el piso de ladrillos de barro cocidos al horno.



Se ha restaurado en varias ocasiones. Una de las más importantes fue entre noviembre de 1998 y enero de 1999, con financiamiento del desaparecido Banco del Café, siendo Presidente del Banco el Dr. Francisco Mayorga, emparentado con Rubén Darío por la línea Mayorga. También se contó con fondos de la Comisión de las Naciones Unidas para la educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco), gestionados por el Dr. Juan Bautista Arríen.



Otra restauración de importancia se realizó en el año 2002. Estas restauraciones le han permitido conservarse y mejorar sus salas de exposiciones para el público que la visita.



El Gobierno de Nicaragua ha decidido traspasar la administración de la Casa Natal a la Alcaldía Municipal de Ciudad Darío. Según el anuncio publicado por el INC, este acto se realizará el propio día del natalicio del poeta.



Lo acertado de la decisión consiste en que el Gobierno Nacional comparte de una forma directa con el Gobierno Municipal la gestión de su propio patrimonio. Esto está acorde con las recomendaciones internacionales de la Unesco, en materia de comprometer a los gobiernos locales en la gestión patrimonial.



Lo riesgoso de la política consiste precisamente en que estamos en un año electoral y no es Nicaragua todavía un ejemplo de continuidad y responsabilidad Institucional. De tal manera que habrá que preguntarse si el próximo gobierno municipal de Ciudad Darío podrá y querrá asumir como propia la función de administrar la Casa Natal del poeta, o más bien sucederá lo que ya sucedió una vez con esta casa, el abandono, razón por la cual el INC tuvo que intervenir y asumir nuevamente la administración plena del sitio.



Seamos positivos, soñemos con que tanto este gobierno municipal que está concluyendo su período como el próximo que asumirá en enero de 2009, valorarán y cumplirán con su misión de administradores de un Bien Patrimonial que no es solamente del municipio de Ciudad Darío, ni es solamente de sus pobladores, sino que es de todos los nicaragüenses.



Felicidades amigos de Ciudad Darío por esta nueva responsabilidad asumida a partir del 18 de enero.