De nacidos en 1979: cosmopolitismo e ideas desordenadas

Pronto se cumplirán 29 años desde 1979. La generación de los 80 ha estado activa política y generacionalmente; tengo entendido que Bayardo Arce ve eso. Además, hace más de un año asistí a una reunión en León, invitado por “Moncho”, el artesano de la esquina de Telcor, donde constaté la dinámica. En los ochenta los niños eran los mimados del sistema en temas de seguridad social e integral. Igual, como ha pasado en Estados Unidos, los hombres y jóvenes estaban enlistados para la defensa de la soberanía. En guerra, el Estado tenía sus aparatos de inteligencia, a como los tiene --en la actualidad-- casi matemáticamente desarrollados y en demasía, Estados Unidos y las primeras potencias del mundo.



En los ochenta estaban Michael Jackson y el break dance, fijo salían los chavalos de piricuaco bailando desde las montañas en el programa “Los Cachorros”. Allá en León, con los hermanos de La Salle, normal el Estado nos daba los cuadernos, lapiceros y libros; recuerdo –-incluso-- que algunos que conseguían cuadernos de Disney los cambiaban por tres Corona; dato. Recuerdo las clases de Defensa Civil y bastante de la televisión sandinista. Las campañas de salud, las asambleas y la organización en general; la manteca para cocinar, qué sé yo qué más: El Chocoyito Chimbarón. Habíamos nacido en guerra y luego se estaba luchando para que no sufriéramos otra, que ya estaba, y claro, no podíamos cortar café, ni algodón ni alfabetizar, ni ir a la guerra; sólo estar, y dejarnos mimar.



Pero bueno, vienen los 90 y con ello la globalización, y la entrada de la generación del 79 en el período dramático de la adolescencia. Entró el cable, y directamente de Estados Unidos --un tiro que les salió por la culata--, la integración mediática, que nos abrió un portal digital al mundo, a través del desarrollo de la fibra óptica y la comunicación satelital: el libre comercio. El doctor Manuel Madriz en su libro de poesía trazó palabras para definir a Cobain, aquel personaje que había causado revuelo generacional; éste se suicidó, y con ello se sella un período más de dicha generación.



Mientras tanto, los políticos de derecha o tradicionalistas, estaban tan curados en sal, que hicieron lo que los organismos internacionales donantes y prestatarios les dijeron; y vimos que todo fue un dinero perdido; pagos a consultores y no sé a cuánta gente de corbata y apellido, que no tiene nada de malo, la cosa es que hicieron un pésimo e irresponsable trabajo al no advertir las consecuencias de las malas decisiones tomadas, porque no debieron dejar desprotegidas a la mayoría de escasos recursos y de bajo nivel de escolaridad; sin hablar de los mentados cañonazos. El analfabetismo estaba de vuelta, los profesionales pasaron a negociantes de productos para poder sostener los gastos de la canasta básica; vendiendo Coca–Cola o embutidos, o lo que fuera necesario, con tal de conseguir un ingreso extra.



Entonces nos ponemos a jugar al capitalismo porque no hay de otra, y ahí hemos estado. Lo que en Estados Unidos lograron las corporaciones, que es desmembrar a otros grupos empresariales, para literalmente venderlos en partes, aquí se hizo a razón de fundaciones y subastas de bancos intervenidos. Ya en 2000, todo parece relativo, pero uno no puede pasársela dudando y criticando todo, y hasta ahí llegamos: había que decidir: pragmatismo. Presto. Entonces, vemos que sin guerra estamos en una democracia construida por tradicionalistas, los cuales guardan en su paladar un sabor amargo: rencores, lo cual propicia un estancamiento político emocional. La unidad y la reconciliación pasan a ser retórica para unos y esperanza para otros.



“Vos tenés derecho, pero yo también”. Un amigo literato un día de éstos me inició una plática por la compu sobre el FSLN y lo que le atañe; críticas por docena. Entonces le dije serio, si usted quiere escuchar mi opinión, lo cito y debatimos. Casi nunca hago eso, porque no me gusta perder tiempo con personas que buscan hacerme enojar o que simplemente nunca me dejan hablar, y si hablo, me interrumpen cuando yo he respetado el tiempo de ellos, o dicen que lo que digo no es válido porque su soberbia nunca le permitió darme mis diez minutos reglamentarios, o qué sé yo qué tiempo prudencial. Lo primero que le advertí al compañero... lo primero que hizo, básicamente lo llegué a escuchar. El joven escritor me hablaba rápido: “Que no ves que están amenazando gente, interviniendo teléfonos, que pueden mandar a matar”, y yo, que casi pierdo la vida en un asalto en un taxi, sólo escuchaba: “Si lo dicen todos”... quiénes, le pregunté. “Todos, el Canal 2, La Prensa, END, Esta Noche, los programas de debate del 10, Edmundo Jarquín, todos”, me decía preocupado.



Entonces pensaba, este amigo tiene derecho; pero yo también; lo malo es que una oración completa de sujeto, predicado y complemento no me había dejado formular, porque ya me estaba interrumpiendo. Chipi suele decir: “No te enturqués prix, que somos amigos”, y yo le contesto: “Ok pues, pero tengo derecho”. Es decir, lo mismo de siempre, este gobierno tiene tanto derecho como cualquier otro de poner en prácticas sus ideas; no creo que los adversarios del FSLN no hayan aprendido nunca una lección positiva de sus “adversarios”. El FSLN ha propuesto, incluso en otro enfoque, una idea rentable, más que otro gobierno lo hizo nunca, o cualquier otro partido político en la actualidad; donde de hecho todos se habían caracterizado por ser gobiernos monótonos, tradicionalistas y aburridos, con creatividad cero.



Hace unas semanas, Multinoticias realizó, bajo la conducción de Juan Carlos Ortega Murillo, un trabajo contractual, técnicamente bien elaborado, sobre la relación de los medios con el gobierno. Y vemos otras caras, otros intelectuales del sandinismo, que no sólo tienen derecho a ser escuchados, sino a ser respetados, ¿y quién les da espacio? Pero no muere allí, igual debo reconocer a varios programas que opinan, como el Nicaraguan News Network, muy bueno, ellos también tienen derecho. También, los de Aventados; no crean, en todas partes hay opiniones; y estos muchachos también tienen derecho. Los de Ocho Deportivo, también opinan, y también tienen derecho. Esta Semana tiene derecho, pero también lo tienen los del programa deportivo de las dos de la tarde en el Canal 23. Igual como Éxito Empresarial también tiene derecho, tiene derecho Danilo Lacayo, y también Carlos Mejía en El Clan, tanto como Cocinando con Pinita; tanto como Pedro Joaquín, igual Róger, un histórico vendeperiódicos de Barricada y La Prensa de León, que no recibió nada al final; y por supuesto, tengo derecho a ver así las cosas. “Porque tenés derecho, pero yo también”.



Con esto del milenio y la globalización, un concepto deja de ser concepto para convertirse en una realidad: el cosmopolitismo. ¿Qué han propuesto los otros gobiernos al pueblo en cuanto a cultura y arte? El mismo joven literato que se abalanzó contra el FSLN y el gobierno, irónicamente fue beneficiado con la publicación de una obra suya; cuando tan buena puede ser su obra como cualquier otra, si aquí poetas y músicos hay para aventar al aire. Con el cosmopolitismo, vemos a los turistas alemanes y nórdicos en las galleras, junto al pueblo (por decir algo); y los amigos españoles desconocen a Soda Stereo, es una realidad que nuestros segundos colonizadores hayan sido los USA; entonces ya lo español pasa de lejos; no nos interesa Joaquín Sabina, ni La Puerta de Alcalá, porque todos andamos con los Black Eyes Peas y Timbaland, popularmente hablando.



No existe la plata para resolver, Nicaragua es pobre, muy, muy pobre; lo único que hay es el sentido común social; donde los partidos rojos y verdes ya tuvieron su turno, por eso hay gente como Carazo y Aguirre, que se dan cuenta que la cosa es dialogar, que aquí los shows sólo son para las telenovelas; y que normal, hay que dialogar y ver qué se hace. ¿Por qué? Porque hay derecho (no interpretarse que estoy a favor de una amnistía, porque también tengo derecho a no estar de acuerdo). Desafortunadamente la generación del 79 se dio cuenta que no todo era un cuento de hadas, pero así es la cosa, hay que hacer lo que se puede. Lo triste que a diferencia de la generación de los 80, los nacidos en 1979 están vagando por ahí, sin sueños que apañar. Cada nicaragüense representa un solo voto, por mucha plata y nombre que tenga. ¿Por qué? Porque así es. Y para finalizar, una pequeña anécdota más, a un taxista viejo le parecía increíble que yo utilizara sus servicios únicamente para ir a comprar café, puesto que él nunca lo haría; y que si tomaba café era por allá, y con un nacatamal de por medio. Pero como necio, le pregunté: “Maestro, pero qué dice usted: ¿tengo derecho, o es en realidad una locura?” Él, entre risas y acelerando el carro bruscamente, me respondió: “A huevo que tiene derecho moreno”.



