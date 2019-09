Mañana, el gran día de la democracia cubana

Gracias al genio de Fidel Castro, que muy tempranamente fue capaz de percibir, orientar y organizar la inmensa energía liberadora de su pueblo, Cuba goza ahora del raro privilegio de acercarse al sistema democrático del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, según la definición de Abraham Lincoln, otro genio de la historia moderna.



Producto de esa genialidad, Fidel logró diseñar e implementar un sistema de organización social socialista, de raíces propias, aliado pero independiente del socialismo real. Tal vez el primero y quizás único en el mundo de la época. Otra rareza. Un sistema que pervive gracias a esta rareza, pero también a una lucha permanente, tenaz, heroica, sin concesiones, con un manejo admirable de la coyuntura, producto a su vez de la unidad identitaria entre pueblo y gobierno.



Un sistema, el socialista cubano, que privilegia a la comunidad en beneficio del individuo, que lucha permanente y denodadamente por mantener el equilibrio entre la justicia social y la libertad individual sin desmedro del derecho del otro, cimentado en la solidaridad y expresado en la atención integral y universal de las necesidades básicas de la población en todos los ámbitos. Tal como tempranamente lo señaló Rousseau. No en forma declarativa, sino real. Visible para propios y extraños, que jamás terminan de asombrarse.



Y este sistema de organización social está sustentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, único órgano con potestad constituyente y legislativa, y también con la potestad de elegir al Consejo de Estado, que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta sus acuerdos, y tiene la facultad de convocarla a sesiones extraordinarias.



Elegir, pues, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular es una tarea vital para la pervivencia del sistema democrático cubano y para la permanencia histórica de la revolución. Una tarea que involucra en su defensa a los pueblos y gobiernos regionales, y sin del Sur, cuyas luchas están ligadas a los éxitos de Cuba, pero también con una agresividad brutal de los gobiernos que la adversan, dirigidos todos, lamentablemente, por el de los Estados Unidos.



Aunque negada por las relaciones norteamericanas con el resto de los países socialistas a lo largo de toda la existencia de la revolución cubana, la causa visible y además archipublicitada de esta agresión es de carácter ideológico. Empieza por la política estratégica de Washington de rechazar todo gobierno independentista en la región, se profundiza con la declaración del carácter socialista de la revolución, y se potencia por la profunda frustración de no haber podido derrotar a la revolución cubana a lo largo de cincuenta años.



Sin embargo, la causa última de esta despiadada agresión es de carácter geopolítico, históricamente expresada en el pretendido derecho natural norteamericano de dominación-posesión de la isla, proclamado casi desde el nacimiento de los Estados Unidos, y que por lo mismo nadie ignora. En nombre de este pretendido derecho Washington ha desarrollado todas las campañas de agresión contra Cuba, desde los inicios de sus luchas independentistas.



En estos precisos momentos la agresión está dirigida al corazón de la democracia cubana, a su proceso electoral, ignorándolo, silenciándolo, bloqueándolo mediáticamente, hasta en el último rincón de la tierra. No por desinterés, sino por lo contrario, por evitar que los otros pueblos, incluido el norteamericano, conozcan el sistema electoral cubano. Sobre todo su honestidad y eficacia.



Un bloqueo informativo que anuncia la inmensa campaña desinformativa que montarán inmediatamente después de las elecciones de mañana domingo, de enero, en contra de sus resultados. Para deslegitimarlos con los argumentos conocidos por publicitados durante cincuenta años: “el control dictatorial que ejerce el Partido Comunista Cubano sobre los ciudadanos, en todos los ámbitos, particularmente en el electoral”.



Frustrar este bloqueo informativo y contrarrestar la inminente campaña desinformativa es un deber de todos los ciudadanos del Sur, empeñados en la misma lucha de liberación nacional. Más aún los de América Latina y el Caribe, que están luchando con éxito por su independencia definitiva. Una tarea difícil. Porque los múltiples medios alternativos aún no alcanzan para contener el barraje de los medios internacionales.



Por eso es importante conocer cómo se eligieron los candidatos para los mil 291 delegados a las Asambleas Provinciales, y para los 614 diputados al Parlamento, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se elegirán el domingo. Un proceso lento, que empieza por la convocatoria a todos los ciudadanos, sin restricciones de ninguna índole, incluido el partidario, para la selección y luego para la elección de los candidatos.



El resultado es que la casi totalidad de los candidatos son profesionales provenientes de los distintos sectores sociales y de todas las edades, con una altísima representación femenina, no por cuotas, sino por méritos. Por los mérito de servicio y de compromiso con la comunidad.



Un proceso electoral que la inmensa mayoría de los países del Sur están estudiando detenidamente con la intención de adaptarlo a sus respectivos sistemas, en este momento que la democracia participativa ha adquirido la categoría de necesidad sentida de sus ciudadanos.