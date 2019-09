Crítica, medios y gobierno

I

Sin crítica es imposible que una sociedad se perfeccione, un gobierno se corrija y los medios mejoren su función fiscalizadora. La crítica es consustancial a las sociedades democráticas. Nace con la sociedad moderna y se expresa a través de la opinión pública. Antes lo que había era un autoritarismo que ahogaba toda forma de expresión disidente. El criterio bajo el cual se ejercía el poder era rígido, vertical y absoluto. Las sociedades tuvieron que caminar un largo trecho para que los seres humanos se percataran que la democracia estaba conformada no sólo por el consenso, sino que también incluía el disenso. Una de las constantes más persistentes en el tiempo es lo refractario que se han mostrado los poderes, cualquiera que sea su naturaleza, a ser enjuiciados desde cualquier ángulo. Si en algo se han mostrado desdeñosos los poderes es a ser objeto de crítica, fundamentalmente el poder político.



En algunas sociedades el camino a la crítica se ha conquistado como resultado de las luchas emprendidas por distintos sectores que aspiran a vivir bajo un régimen de libertades, habiendo tenido que pagar un alto precio. En Nicaragua las libertades ciudadanas han venido siendo obtenidas a base de luchas y confrontaciones con los distintos poderes. Todavía a mediados de los setenta prevalecía un clima de intolerancia que se manifestaba a través de una férrea censura que negaba el derecho de expresión a toda corriente de pensamiento político e ideológico que no fuese el liberalismo somocista o el conservatismo colaboracionista. Casi la totalidad de la ciudadanía era impedida de expresar sus criterios acerca de la manera en que debía administrarse la cosa pública. Este autoritarismo condujo a lo largo de tres tercios del siglo pasado, a alzamientos, conatos de golpes de Estado, rebeliones, y a una revolución triunfante, encabezada por el sandinismo, que supo atraer hacia la lucha armada al conjunto de la sociedad nicaragüense.



Las posibilidades reales que el nuevo proyecto de sociedad cristalizara fueron abortadas por diversos factores, especialmente la intervención militar de Estados Unidos y los errores de conducción de la dirigencia revolucionaria. Debido a este entorno resulta imposible sacar conclusiones definitivas sobre cómo pudo haberse manifestado la libertad de expresión debido a la imposición de la censura de prensa impuesta como resultado de la guerra de baja intensidad impulsada por el gobierno del presidente Reagan. No obstante lo anterior, la democracia la ganó al final el pueblo nicaragüense. En febrero de 1990 se cerró un capítulo de la historia nacional para dar paso a una nueva etapa histórica. Las condiciones para el pleno ejercicio de las libertades estaban dadas. La revolución truncada había contribuido, a ello y doña Violeta Barrios de Chamorro dejaría como herencia invaluable de su compleja y difícil transición de gobierno, la plena vigencia de la libertad de expresión. A partir de esta conquista existía la esperanza de que nada pudiera ser igual en Nicaragua. El camino hacia la crítica y el disenso quedaban pavimentados.



Durante los últimos dieciocho años, con sus altos y bajos, las luchas políticas han encontrado en los medios a sus canales naturales de expresión. En un principio con una clara identificación a favor de determinada corriente de pensamiento político, y después tomando cierta distancia de los partidos políticos, algunos medios han pasado a jugar un papel central en la vida política del país. Las causas de estas mutaciones obedecen a la forma en que ha sido estructurada la nueva sociedad contemporánea. Los medios y especialmente las nuevas tecnologías de comunicación se han convertido en el pivote central de estas sociedades. El nuevo modelo de acumulación de capital tiene por base y como materia prima fundamental a la información. Los medios de comunicación en Nicaragua, con la excepción de un canal de televisión, permanecen en manos de nicaragüenses. La breve digresión tiene como objetivo situar el tema de la crítica en su verdadero contexto.



II

Durante el primer año de gobierno del presidente Ortega se ha producido un verdadero encontronazo entre gobierno y medios. El gobierno ha sido objeto de críticas persistentes de parte de diferentes medios, y el presidente, lejos de asimilar y contender con sus críticos, se ha precipitado en una abierta descalificación. Nada extraordinario si no fuese por la manera en que lo hace. Los medios tampoco deben ser reacios a la crítica, sobre todo en las sociedades actuales donde poseen un alto poder. Nadie creo que discute ambos extremos. Lo que asombra es la manera desmesurada en que el primer mandatario sataniza y articula su discurso en contra de medios y periodistas.



Hay quienes piensan que la posición del presidente Ortega con determinados medios de comunicación es irreversible. También existe la percepción de que algunos medios mantendrán una postura invariable en relación al gobierno. Mientras no haya una entente el riesgo de la polarización política parece insuperable. Después de transcurrido un año, a medios y gobierno conviene hacer una reflexión de las razones que han conducido a esta situación. Para periodistas y medios las causas saltan a la vista: ocultamiento de información, discriminación publicitaria, autoritarismo, falta de transparencia en el manejo de las cuestiones de Estado. El gobierno también ha expuesto los motivos de su actitud: terrorismo mediático, críticas antojadizas, desinformación, deslegitimación y ensombrecimiento de su gestión de gobierno.



A la hora de hacer el recuento, ¿qué pesa más? ¿A quiénes da la razón la ciudadanía? ¿Es lícito que el mandatario utilice toda clase de epítetos para descalificar a medios y periodistas? ¿En verdad es imposible que en pleno siglo XXI, cuando todos dicen apostar por una sociedad plural y tolerante, no pueda haber cambios en la manera de juzgar y apreciar los hechos? ¿Estará condenada la sociedad nicaragüense a continuar precipitándose por los abismos de la descalificación irritante? ¿Cuánto contribuiría a la creación de un nuevo clima político el respeto a las leyes sometidas a los vaivenes del pacto? ¿Todos los medios son iguales y defienden los mismos intereses? ¿Cuánta responsabilidad asiste a los medios de lo que ocurre en el país? ¿Deben los medios replicar el modelo de ataques y contraataques que se lanzan mutuamente los políticos? ¿Qué tan permeables son los medios a la crítica? ¿O es que no puede llamársele crítica a la manera en que el presidente se refiere a medios y periodistas?

El presidente ha incurrido en excesos. Sobre todo en llamar terrorismo mediático a toda crítica que no guste a su paladar. Miembros de su partido lanzan iguales acusaciones. También se contabilizan deslices injustificables de parte de algunos caricaturistas. El límite al decoro de las personas lo fija el respeto que medios y periodistas deben guardar por la dignidad humana. La respuesta, cuando no se está de acuerdo, jamás puede ser amenazar de muerte a los miembros de su familia. Lo que la ciudadanía espera es que haya comedimiento en el uso del lenguaje. Evitar los adjetivos altisonantes y especialmente no hacer afirmaciones temerarias que pueden traducirse en ataques físicos contra medios y periodistas. Pero sobre todo una nueva actitud.



Hay quienes aprecian que las intervenciones del presidente están encaminadas a ablandar a los medios, mientras otros sectores ven en esta ofensiva un acoso a la libertad de expresión, en la búsqueda del silenciamiento de los medios que no se muestran proclives a ciertas políticas gubernamentales. Lo cierto es que el gobierno tiene que ser receptivo a la crítica. Es su deber. También debe convencerse que la relación de medios-gobiernos, en nuestras sociedades, no aludo únicamente el caso de Nicaragua, es una relación tensa, conflictiva, derivada de los intereses en juego. Los gobiernos muchas veces no desean que se sepa cómo actúan en determinadas circunstancias y la manera en que conducen los asuntos del país. Una de las principales tareas de los medios consiste en poner en perspectiva esta realidad.



La relación medios-gobiernos, pese a estar atravesada por tensiones, al final ambos se necesitan. Es una relación amor-odio. En Nicaragua hace falta, mucha falta, superar muchos malos entendidos originados en una total incomprensión del papel de los medios, así como también de confundir propaganda con información. Los medios en nuestras sociedades nacieron para la crítica del ejercicio del poder. El surgimiento de imperios mediáticos, para dicha nuestra no acontece todavía en Nicaragua.



Una democracia se construye con base en la aceptación del disenso y al respeto que deben guardarse gobernantes y gobernados. Las voces discordantes no pueden ser silenciadas. En cualquier democracia, la primera persona sujeta a críticas es el primer representante de la nación. Un gobierno que desoye la crítica y la revierte en anatemas, está condenado a sólo escuchar su propia voz, a sumirse en el más completo autismo y hoy más que nunca se necesita prestar oídos a todo cuanto diga la ciudadanía a través de sus diversos canales de expresión, especialmente los medios de comunicación.



Como enseñó Michael Foucault, donde hay poder siempre habrá resistencia. Los medios cumplen con esta función, al evidenciar mediante la crítica, la manera en que los funcionarios públicos manejan los asuntos de Estado. Renunciar a esta tarea sería poner en entredicho su credibilidad e independencia. ¿El reciente acercamiento del presidente con los periodistas de La Prensa y Hoy deberá interpretarse como el inicio de una nueva actitud ante medios y periodistas?