¿Es cierto que la sociedad se contradice cuando se habla de abuso sexual?

Si preguntamos a las personas en la calle ¿qué piensan del abuso sexual?, seguramente, muchas rechazarán el hecho, es más, se referirán a él como una aberración, lanzarían improperios contra los abusadores. Pero si hablamos con personas familiares o amigos de los abusadores, estoy casi segura que las respuestas darían un giro de 90 grados. Basta leer detenidamente las noticias en los diarios o conocer de situaciones vividas por personas que conocemos.



Para muestra un botón. En el libro que publicó María López Vigil en 2006, llamado “Romper el Silencio”, se hace referencia a un caso publicado en uno de los diarios de mayor circulación en el país, que se refiere a una joven de 24 años de Diriomo que murió en un hospital de Masaya. Ella llegó sufriendo de desnutrición y enfermedades venéreas. Cuando la atendían dijo a los médicos que quería morirse porque su padre y su hermano abusaban de ella desde los 12 años. Desgraciadamente la joven murió y su madre desmintió todo lo dicho por ella, aduciendo que estaba loca y que le gustaba buscar hombres y acostarse con ellos.



El año pasado también se denunció el abuso sexual cometido por el padre Dessy contra cinco jóvenes en Chinandega, la sociedad chinandegana reaccionó a favor del padre abusador y en contra de los jóvenes que vivieron el abuso sexual. Hubo manifestaciones a favor, oraciones colectivas a favor y hasta una canción le dedicó Carlos Mejía Godoy. Es más, hace algunos días en una actividad pública a la que asistió uno de los jóvenes volvió a recibir insultos y humillaciones por ser uno de los denunciantes en este caso.



En este mismo año, 2007, se denunció el abuso sexual contra una niña con capacidades diferentes en una escuela especial de Nueva Segovia, el abusador, un joven profesor de danza. “Lo grave del hecho es que el personal docente, que incluye a maestras, se convirtió en un ‘escudo defensor’ del supuesto depredador sexual”, se escribió en un periódico, la misma noticia hace referencia a la férrea defensa de las maestras.



¿Qué pasa? En la casa la violencia es vista como algo natural en las relaciones familiares, a los/as pequeños les pegan los más grandes, a las mujeres las mandan los hombres, a los hombres porque trabajan y dan dinero para mantener la casa se les da el derecho de gritar, golpear, mandar. El poder en la casa lo ejerce, generalmente, el hombre, y tanto mujeres como niños y niñas están educándose para recibir y justificar este poder. Desde nuestros ancestros esto se ha repetido de generación en generación.



Ahora quiero referirme a lo que escribe María López Vigil, “el poder y el sexo se han mantenido estrechamente ligados en la conciencia masculina dentro de la cultura patriarcal”, de ahí que podamos entender que en la esfera del poder se ubica el abuso sexual como una de las manifestaciones con más incidencia a nivel mundial.



“Del poder abusan fundamentalmente los varones. Y fundamentalmente abusan contra las mujeres y contra las niñas y los niños”, sigue diciendo López Vigil en su libro.



Por nuestra parte, a estas reflexiones sólo nos queda decir que en realidad la sociedad actúa de diversas maneras cuando hablamos o vivimos el abuso sexual, y asumiendo que las reacciones están ligadas a nuestra educación, es importante que desde nosotros/as mismos marquemos el cambio, ya no podemos seguir violentando a las niñas y a los niños. Ya no sigamos negando el hecho de que el abuso sexual es un problema generalizado del cual somos parte desde el lugar donde estemos, por tanto, también somos parte de la solución.



De una buena vez debemos entender que las personas que abusan sexualmente de las niñas y los niños no están lejos de nosotros; puede ser tu marido, compañero, hermano, padre, familiar, religioso o conocido, y si eso está ocurriendo, pensemos, en primer lugar, en qué está sintiendo la niña o el niño, en su sufrimiento y su dolor.



Demos al desarrollo de nuestra sociedad un giro creyendo en los niños y las niñas ahora. Y aunque el problema sea doloroso y esté de por medio una persona a la que también amamos, seamos justas y hagamos justicia por todo lo que hemos dicho, rompamos con el círculo de poder que nos han impuesto. Hagamos que la verdad esté de nuestro lado y no del lado de quienes han transformado el poder en dolor y sufrimiento.



Sé que desde la sociedad podemos cambiar las cosas, sólo necesitamos hacer un esfuerzo individual y colectivo.



Movimiento contra el abuso sexual

Hablemosde.abusosexual@gmail.com