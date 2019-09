Si Daniel no hubiera ganado, ¿cómo estaríamos?

Estaríamos en tinieblas, sin luz, a pincel, quebrados, dando lástima; acechados por los acreedores, inundados de oportunistas compradores y, de seguro, estaríamos vendiendo Nicaragua, por “lentejuelas”, el agua, los bosques, la geotermia, las carreteras, en fin, vendida toda Nicaragua, porque no habría otra solución, ¿quién nos salvaría?

Únicamente la amistad Daniel-Chávez es capaz de sacar adelante nuestro país, con los precios actuales del barril de petróleo a US$ 100.00 el barril. Sin esa amistad, estaríamos en unas tinieblas totales.



Un país como Nicaragua a la par de Haití --con benevolencia-- no soporta tener que comprar un barril de petróleo a ese precio. Sólo las plantas, el petróleo y las ayudas de Chávez tienen en este momento, y en el futuro cercano, a Nicaragua de pie, erguida y luchando con dignidad, pues no es cosa de “soplar y hacer botellas”, sino de reingeniería social y productiva, y sólo entre todos podemos llegar a puerto seguro. ¿Alguien podría refutar esta postalita con

sinceridad y objetividad? Me gustaría saberlo.



*Publicista.