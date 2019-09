Ay, Nicaragua

Hace casi 29 años Centroamérica sorprendió al mundo: en Nicaragua se había concretado una modalidad novedosa de transformación social. Y de la mano de un agrupamiento guerrillero de larga data, pero cuya máxima dirigencia, en su mayoría, derrochaba frescura teórica.



Como es de sobra conocido, aquel Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no es el mismo que ahora, y desde enero de 2007, está al frente del Gobierno de Nicaragua. Las siglas son las mismas e incluso algunos dirigentes de aquel entonces aún hoy se hallan en primera fila.



La cuestión es de otra índole: aquel FSLN se embarcó --no sin yerros-- en la aventura de la transformación estructural de Nicaragua; el actual FSLN no se está planteando, en serio y con responsabilidad, contribuir a la mejora de Nicaragua.



Un año es suficiente para apreciar la verdadera cara del Gobierno del FSLN, donde la retórica, el autoritarismo y la improvisación campean.



En la actualidad nadie debería escandalizarse porque una fuerza política (como el FSLN) trate de acomodarse a los nuevos tiempos. Es decir, que modere su discurso y explore aproximaciones político-sociales para incrementar su credibilidad. Pero un asunto es hacer una mueca y otro muy distinta es modificar comportamientos. El pequeñísimo núcleo dirigente que en este momento se ha arrogado la representación del FSLN ahora se ve; gesticuló y se vistió de color rosa como mero hecho publicitario durante la campaña electoral de 2006, pero con el propósito de sumar votos. Pura mueca.



Durante 2007, el Gobierno del FSLN ha dejado claro lo que quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere.



Es curioso que este FSLN, su reducida cúpula dirigencial, que ha hecho gala de duro pragmatismo, no logre ver que camina sobre el filo de una navaja. El FSLN no ganó las elecciones presidenciales por amplia mayoría, en el terreno legislativo su fracción no tiene el control de la situación. Ergo, buscar la vía de la imposición (a partir de decretos ejecutivos) es una señal inequívoca de debilidad.



Y hay más: pretender adoptar medidas que en otras condiciones (como fue la excepcional década de 1980) tuvieron relativo éxito, y pasar de largo el hecho de que el acceso a la cuota de poder político que ahora el FSLN ostenta se ha dado por vía constitucional, es no entender lo que está pasando en América Latina.



Quizás en ningún otro momento de la historia contemporánea latinoamericana como en la actualidad han tenido lugar tantos ejercicios políticos paralelos, diversos y sólo tangencialmente convergentes, que aspiran a remozar nuestras maltrechas sociedades.



Creer que hay un modelo o un bloque en América Latina al que deben someterse todas las tentativas de cambio no es realista. Ni tampoco es sensato. Sobre todo porque apostar por la transformación social ya va dejando de ser sinónimo de arribar, cueste lo que cueste, al poder político que el Estado connota. Y aquí está la nuez del asunto, porque si bien acceder al poder del Estado puede ser de utilidad para una plataforma estratégica de transformación social, esto no lo es todo, puesto que, como lo sugirió Michel Foucault en su visión de la microfísica del poder, son variados los ámbitos de poder.



El FSLN de ahora se haya muy lejos de la sutileza teórica que antaño lo colocó en una posición privilegiada entre las formaciones políticas contemporáneas.



¿Qué le depara a Nicaragua? Casi nada, porque este FSLN y su Gobierno están malbaratando la preciosa oportunidad de configurar un escenario de convivencia política plural, donde pueda abrirse paso una renovada perspectiva de recomposición social, y todo para que el vasto pueblo nicaragüense encuentre alivio frente al agobio de los draconianos desequilibrios estructurales que han vuelto a profundizarse.



Sí, en Centroamérica soplan buenos vientos, porque los vectores políticos radicales de cuño pro empresarial (Alianza Republicana Nacionalista, de El Salvador; Partido Liberal Constitucionalista, de Nicaragua, y los varios y abstrusos agrupamientos guatemaltecos que han gobernado todo este tiempo) han hecho aguas. Esto puede dar pie para ilusiones, pero éstas serán infundadas si se cree que una sigla, unas palabras rimbombantes con piquete demagógico y unas propuestas confusas y endebles podrán aprovechar este nuevo ciclo que parece estarse abriendo.



Son tiempos de fragua, donde la imaginación política se pone a prueba.



Ay, Nicaragua, Nicaragüita, no hay que cejar, porque tus mejores hijos, que tiene a la siempre viva juventud como vivero clave, sabrán rasgar audazmente las vetustas vestiduras, y hallarán el modo de rehacer el camino.



En San Salvador.